Thân thế phù dâu trong đám cưới xa hoa của Tiên Nguyễn - con gái Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu'
GĐXH - Trong dàn phù dâu của Tiên Nguyễn - con gái cựu diễn viên Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" có một người đẹp gây chú ý đặc biệt. Cô là Thảo Nhi Lê, từng sống và học tập ở Đức trước khi về Việt Nam lập nghiệp và trở thành Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ VN năm 2022.
Thảo Nhi Lê có nhiều điểm chung với Tiên Nguyễn
Tối 7/12 đám cưới xa hoa của Tiên Nguyễn - con gái cựu diễn viên Thủy Tiên và tỷ phú Jonhnathan Hạnh Nguyễn đã diễn tại một trung tâm sang trọng ở TP.HCM. Ngoài nhan sắc của nhân vật chính, công chúng còn chú ý đến dàn phù dâu là những người nổi tiếng và bạn thân của cô dâu.
Không khó để nhận ra trong dàn phù dâu là gương mặt tên tuổi: Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Thảo Nhi Lê. Cô và Tiên Nguyễn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay. Cả hai thường xuyên gặp gỡ và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ gắn bó. Thảo Nhi Lê và Tiên Nguyễn có sự đồng điệu về thời trang, theo đuổi phong cách gợi cảm, khỏe khoắn và làn da nâu gợi cảm.
Tiên Nguyễn và Thảo Nhi Lê thân thiết ngoài đời.
Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, từng sống và học chuyên ngành thời trang tại Đức trước khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Cô thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức và sở hữu thương hiệu thời trang riêng.
Trước khi trở thành Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thảo Nhi Lê từng 2 lần được trang TC Candler bình chọn vào top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới".
Ngoài danh hiệu Á hậu và fashionista, Thảo Nhi Lê còn gây chú ý với mối tình cùng doanh nhân Pháp Romain Leclef. Được biết, bạn trai cô xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp. Anh hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình, đồng thời đồng sáng lập thương hiệu nước hoa Nimai cùng Thảo Nhi Lê.
Thảo Nhi Lê từng làm bồi bàn ở Đức
Chơi thân với Tiên Nguyễn nên nhiều người gọi Thảo Nhi Lê là rich kid nhưng cô phủ nhận điều này.
Chia sẻ trong một chương trình giao lưu với độc giả của VnExpress, Thảo Nhi Lê tâm sự rằng: "Biệt danh "rich kid" xuất phát từ những lần tôi đi du lịch, chụp ảnh check-in trên Instagram ở một số địa điểm trông có vẻ xa hoa trên thế giới. Tôi khẳng định bản thân không phải con nhà giàu. Tôi mong được hiểu từ "rich" theo nghĩa bóng, nghĩa là tôi giàu về tình thương, sự thật thà, lòng thấu cảm. Tôi sợ bị hiểu nhầm là "rich kid" theo nghĩa đam mê vật chất".
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, Thảo Nhi Lê tâm sự: "Khi mới sang Đức định cư, gia đình tôi nhiều lúc không một xu dính túi. Bố mẹ tôi chật vật từng ngày một để gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền nuôi các chị em tôi. Lúc đó, mẹ tôi đi làm một xưởng may, tranh thủ lấy vải thừa về nhà may quần áo cho chúng tôi. Nhờ tiết kiệm và được miễn học phí ở Đức, nhà tôi dần thoát khỏi cảnh khó khan".
15 tuổi, cô từng làm bồi bàn, chụp ảnh, làm influencer. Ban ngày đi học đại học, tối làm thêm kiếm tiền để khởi nghiệp.
Nhờ thẩm mỹ về thời trang và sự nỗ lực không ngừng, Thảo Nhi Lê trở thành một fashionista định hướng và tư vấn về thời trang cho giới trẻ. Kênh Instagram của cô hiện tại có 775 nghìn người theo dõi.
Thảo Nhi Lê ghi điểm với sự tự tin và vẻ đẹp tri thức
Tại thời điểm trở thành Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thảo Nhi Lê ngay từ đầu đã được chú ý nhờ khả năng nói trôi chảy tiếng Anh, tiếng Đức và phong thái tự tin, vẻ đẹp bốc lửa, khỏe khoắn. Tuy nhiên cùng với đó, cô cũng bị đánh giá rằng với chiều cao 1,68 m là một cản trở lớn khi ra quốc tế. Song Thảo Nhi Lê lại có cách phản biện khá thông minh. Cô cho rằng chính chiều cao khiêm tốn cũng là lý do để cô được chú ý. "Đứng cạnh các người đẹp khác, tôi vẫn tự tin dù thấp hơn các bạn", cô nói. Cô cho rằng thế mạnh của một người phụ nữ không phụ thuộc vào chiều cao mà được thể hiện ở sự tự tin và khả năng giao tiếp.
Hay khi được gọi là rich kid, Thảo Nhi Lê quan niệm, tôi tin bản thân còn nhiều thứ giàu có khác, không chỉ tài sản hay tiền bạc. Về Việt Nam, tôi thích đi xe ôm, mang dép lê. Tôi hay ăn cơm nhà với bà nội, không mê dùng tiệc nhà hàng. Đó mới là con người thật của tôi, không phải hình ảnh sang chảnh trên mạng xã hội. Tôi cũng phải cố gắng vươn lên bằng công việc như bao cô gái khác, trải qua nhiều tháng ngày khổ cực để có được hôm nay.
Dù làm nên thương hiệu với vẻ đẹp gợi cảm, sexy nhưng từ khi trở thành Á hậu, Thảo Nhi Lê bày tỏ, cô giữ hình ảnh tự tin, hiện đại nhưng tiết chế hơn về độ gợi cảm để phù hợp với ngôi vị Á hậu.
