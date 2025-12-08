Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thông tin mới nhất vụ diễn viên Lâm Thái bị bắt vì trộm túi xách của Hoa hậu Mexico

Thứ hai, 16:58 08/12/2025 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã phát đi thông báo, đính chính trước thông tin vụ diễn viên Lâm Thái - đối tượng bị bắt vì trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt.

Vụ việc Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú TPHCM) bị bắt tại Lâm Đồng do lấy trộm túi xách của thí sinh Miss Cosmo 2025 đang được dư luận quan tâm. Trong một số bài viết trên trang cá nhân, Lâm Thái tự nhận là cựu sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, hiện hoạt động trong vai trò diễn viên, quản lý người mẫu...

Theo báo Tiền phong, ngày 8/12, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM phát thông cáo đính chính vụ Lâm Thái tự nhận là sinh viên của trường. Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ tuyển sinh, dữ liệu người học nhiều năm liền, nhà trường khẳng định "không có bất kỳ hồ sơ dự thi, trúng tuyển, nhập học hay đang theo học nào mang tên Nguyễn Lâm Thái (sinh năm 2000, trú tại TP.HCM)".

Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhấn mạnh một số bài viết có nội dung gắn vụ việc cá nhân vi phạm pháp luật với đơn vị đào tạo gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tập thể sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên. Nhà trường đính chính thông tin sai lệch nhằm tránh gây hiểu lầm cho công chúng.

Cùng với thông tin về nhân thân, cơ quan chức năng cũng xác nhận Nguyễn Lâm Thái từng có tiền án. Năm 2024, đối tượng bị TAND khu vực 19 TP.HCM tuyên 14 tháng tù treo, thời gian thử thách 28 tháng về tội Trộm cắp tài sản.

Diễn viên Lâm Thái bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu Mexico tại Đà Lạt - Ảnh 1.

Lâm Thái thường đăng ảnh chụp cùng hoa hậu, người nổi tiếng. Ảnh: Tiền phong

Còn theo báo Người lao động, cùng tham gia trong sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025 đang diễn ra tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt, Lâm Đồng), Nguyễn Lâm Thái đã ăn trộm giỏ xách (chiếc túi hiệu Louis Vuitton) chứa nhiều tài sản quan trọng và hơn 40 triệu đồng tiền mặt. Khi hoa hậu Mexico trình báo công an, Nguyễn Lâm Thái nhanh chóng bị bắt giữ và trả lại tài sản cho người đẹp Mexico.

Trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Lâm Thái tự giới thiệu là diễn viên, người mẫu, quản lý nghệ sĩ… Người này nhận từng là sinh viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Để quảng bá cho chính mình, phương thức hoạt động của Nguyễn Lâm Thái là chụp ảnh cùng người nổi tiếng rồi đăng lên mạng xã hội. 

Diễn viên Lâm Thái bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu Mexico tại Đà Lạt - Ảnh 2.Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", sau khi ông Phi mất chức và về hưu non, trước gánh nặng kinh tế buộc bà Ánh từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễn

Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễn

Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnh

Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnh

Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với Tú

Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với Tú

Cùng chuyên mục

Hai tác phẩm sơn mài được bán gần 4 tỷ đồng của họa sĩ Chu Nhật Quang có gì đặc biệt?

Hai tác phẩm sơn mài được bán gần 4 tỷ đồng của họa sĩ Chu Nhật Quang có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Họa sĩ Chu Nhật Quang gây bất ngờ khi bán thành công hai tác phẩm sơn mài trị giá gần 4 tỷ đồng và được Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam".

Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phùng Thị Diệu Linh - cô gái 18 tuổi đến từ Nghệ An, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc, tuổi trẻ và thành tích học tập ấn tượng.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện với visual cực đỉnh

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện với visual cực đỉnh

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã xuất hiện trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vào tối 7/12 sau một thời gian cô kín tiếng trên MXH.

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", sau khi ông Phi mất chức và về hưu non, trước gánh nặng kinh tế buộc bà Ánh từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc.

3 MC từng thi hoa hậu, nam vương quen mặt trên sóng VTV triệu khán giả biết tên

3 MC từng thi hoa hậu, nam vương quen mặt trên sóng VTV triệu khán giả biết tên

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Không ồn ào hay chạy theo hào quang showbiz, 3 gương mặt MC của VTV: Thụy Vân, Thu Hà, Mạnh Khang từng xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp lại chọn cho mình con đường làm truyền hình bền vững.

Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Thế giới showbiz - 21 giờ trước

GĐXH - Sánh đôi bên cạnh chú rể Justin Cohen cao ráo, lịch lãm, nhan sắc của cô dâu Tiên Nguyễn cũng khiến người hâm mộ phải suýt xoa.

Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễn

Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễn

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie lần đầu vào vai người mẹ đã nhận "mưa" lời khen của khán giả qua bộ phim "Cách em 1 milimet".

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Đinh Ngọc Diệp nức tiếng khán giả phía Nam với danh xưng "Hoa khôi Tây Đô" vào năm 2004, sau hơn 2 thập kỷ giành vương miện, người đẹp có cuộc sống viên mãn bên đạo diễn Victor Vũ.

Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thế giới showbiz - 23 giờ trước

GĐXH - Đám cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại biệt thự gia đình ở TPHCM với dàn sính lễ cực khủng, Rolls-Royce và hàng dài xe sang bạc tỷ nối đuôi rước dâu.

Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'

Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Trong tập 10 "Tân binh toàn năng", khán giả bất ngờ khi phải chia tay với 2 thí sinh từng được đánh giá cao.

Xem nhiều

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Thế giới showbiz

GĐXH - Hình ảnh chồng, con được Minh Hằng chia sẻ trong chuyến du lịch mới đây của cả gia đình.

Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Thế giới showbiz
Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thế giới showbiz
‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý?

‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý?

Thế giới showbiz
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện với visual cực đỉnh

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện với visual cực đỉnh

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top