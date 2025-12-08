Thông tin mới nhất vụ diễn viên Lâm Thái bị bắt vì trộm túi xách của Hoa hậu Mexico
GĐXH - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã phát đi thông báo, đính chính trước thông tin vụ diễn viên Lâm Thái - đối tượng bị bắt vì trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt.
Vụ việc Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú TPHCM) bị bắt tại Lâm Đồng do lấy trộm túi xách của thí sinh Miss Cosmo 2025 đang được dư luận quan tâm. Trong một số bài viết trên trang cá nhân, Lâm Thái tự nhận là cựu sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, hiện hoạt động trong vai trò diễn viên, quản lý người mẫu...
Theo báo Tiền phong, ngày 8/12, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM phát thông cáo đính chính vụ Lâm Thái tự nhận là sinh viên của trường. Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ tuyển sinh, dữ liệu người học nhiều năm liền, nhà trường khẳng định "không có bất kỳ hồ sơ dự thi, trúng tuyển, nhập học hay đang theo học nào mang tên Nguyễn Lâm Thái (sinh năm 2000, trú tại TP.HCM)".
Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhấn mạnh một số bài viết có nội dung gắn vụ việc cá nhân vi phạm pháp luật với đơn vị đào tạo gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tập thể sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên. Nhà trường đính chính thông tin sai lệch nhằm tránh gây hiểu lầm cho công chúng.
Cùng với thông tin về nhân thân, cơ quan chức năng cũng xác nhận Nguyễn Lâm Thái từng có tiền án. Năm 2024, đối tượng bị TAND khu vực 19 TP.HCM tuyên 14 tháng tù treo, thời gian thử thách 28 tháng về tội Trộm cắp tài sản.
Còn theo báo Người lao động, cùng tham gia trong sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025 đang diễn ra tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt, Lâm Đồng), Nguyễn Lâm Thái đã ăn trộm giỏ xách (chiếc túi hiệu Louis Vuitton) chứa nhiều tài sản quan trọng và hơn 40 triệu đồng tiền mặt. Khi hoa hậu Mexico trình báo công an, Nguyễn Lâm Thái nhanh chóng bị bắt giữ và trả lại tài sản cho người đẹp Mexico.
Trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Lâm Thái tự giới thiệu là diễn viên, người mẫu, quản lý nghệ sĩ… Người này nhận từng là sinh viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Để quảng bá cho chính mình, phương thức hoạt động của Nguyễn Lâm Thái là chụp ảnh cùng người nổi tiếng rồi đăng lên mạng xã hội.
