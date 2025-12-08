Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh liên tiếp nhận tin vui dịp cuối năm

Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác GĐXH - Hòa Minzy chung khung hình với Ngọc Trinh nhưng điều thu hút sự chú ý của fan là đôi giày 25 cm "ăn gian" chiều cao.

Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi thông báo vừa vinh dự đón nhận thêm một giải thưởng trong năm nay. Trong bài đăng mới nhất, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh Bằng khen kèm theo dòng trạng thái tự hào: "Một tấm bằng khen, một chiếc cúp tiếp theo trong năm 2025".

Theo giọng ca "Bắc Bling", đây là giải thường tình nguyện Quốc gia nhằm tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn, thúc đây phong trào tình nguyện tại Việt Nam! "Hãy bước tiếp thật mạnh mẽ nhé Hoà ơi, Hòa đã đang làm tốt rồi. Cố gắng hơn nữa nha", Hòa Minzy cổ vũ chính mình.

Hòa Minzy vừa nhận Giải thưởng tình nguyện Quốc gia năm 2025. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc trong hoạt động cộng đồng (Ảnh: FBNV).

Trước đó, Hòa Minzy cũng đã chiến thắng hai giải thưởng tại Icontent Awards 2025. Nữ ca sĩ đã được vinh danh ở hai hạng mục: Âm nhạc truyền cảm hứng (ca khúc Bắc Bling) và Cá nhân vì cộng đồng.

Trong thời gian vừa qua, Hòa Minzy đã đóng góp rất nhiều cho xã hội và cộng đồng. Đặc biệt, khoảng thời gian các tỉnh thành trên cả nước hứng chịu thiệt hại do thiên tai, mưa lũ, nữ ca sĩ đã liên tiếp ủng hộ số tiền lớn đến người dân các tỉnh, để kịp thời hỗ trợ và khắc phục sau bão lũ. Những hành động thiết thực này của Hòa Minzy nhận được vô số lời khen ngợi và tình cảm đến từ công chúng.

Bên cạnh những hoạt động hướng về cộng đồng, Hòa Minzy cũng đem đến những sản phẩm âm nhạc mang đậm giá trị nhân văn, tinh thần văn hoá Việt Nam. Ca khúc "Bắc Bling" và "Nỗi đau giữa hoà bình" chính là ví dụ điển hình.

2 ca khúc của Hòa Minzy lọt top 10 tìm kiếm nổi bật năm 2025.

Cách đây vài ngày, Hòa Minzy cũng hạnh phúc thông báo "Bắc Bling" trở thành bài hát được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025; còn Nỗi đau giữa hoà bình" dù mới ra mắt vào cuối tháng 8 cũng đã hiên ngang giữ ở vị trí Top 4.

"Thật bất ngờ, một năm ra mắt 2 dự án lớn và đúng là để đời luôn. 2 Top cao trên BXH thì có VIP quá không cả nhà mình ơi. Khán giả của Hòa đỉnh quá!", nữ ca sĩ hào hức thông báo.

Có thể thấy, việc liên tiếp đón nhận những tin vui, những giải thưởng chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ và cống hiến hết mình của Hòa Minzy.

Hòa Minzy khi nhận 2 giải: Âm nhạc truyền cảm hứng (ca khúc Bắc Bling) và Cá nhân vì cộng đồng tại Icontent Awards 2025.





