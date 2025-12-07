Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễn

Chủ nhật, 19:00 07/12/2025 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie lần đầu vào vai người mẹ đã nhận "mưa" lời khen của khán giả qua bộ phim "Cách em 1 milimet".

Huyền Lizzie trở lại ấn tượng trong "Cách em 1 milimet"

Thời gian gần đây, cái tên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) lại một lần nữa "chiếm sóng" màn ảnh nhỏ với vai diễn Ngân trong bộ phim đang gây sốt "Cách em 1 milimet", bộ phim đang phát sóng trên VTV3. Đây là vai diễn mà Huyền Lizzie đánh dấu sự trở lại của mình trên màn ảnh nhỏ sau 2 năm. 

Xuất hiện từ tập 12, Huyền Lizzie vào vai Ngân (khi lớn) - một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau khi xuất hiện, vai Ngân đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất quá tương thích với Ngân ngày nhỏ. Đồng thời hình ảnh thì đẹp từng centimet, rất có gu và nổi bật phong thái tự tin, thành công.

Diễn viên Huyền Lizzie tỏa sáng với vai Ngân trong Cách em 1 milimet gây sốt - Ảnh 1.

Huyền Lizzie đang có vai diễn thành công trong "Cách em 1 milimet". Ảnh VTV

Vai Ngân do Huyền Lizzie đảm nhận nhận nhiều lời khen nhờ lối diễn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, lột tả hình ảnh người phụ nữ trẻ thành công nhưng giấu trong mình nhiều dằn vặt trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Bên cạnh đó, vai Ngân còn được thiết lập với gu thời trang thanh lịch, tinh tế.

Nữ diễn viên tiết lộ, cô nhận lời tham gia "Cách em 1 milimet" là vì vai Ngân được xây dựng rõ ràng, và một lý do rất đặc biệt khác đó là lần đầu tiên trên màn ảnh được làm mẹ. Trước đây, nữ diễn viên luôn ao ước và ấp ủ về một vai diễn được làm mẹ, với những hình dung về cách mình sẽ thể hiện nhân vật đó một cách bay bổng như thế nào nên đây chính xác là nhân vật tôi đã "gieo vào vũ trụ" cho năm nay. Cô mong muốn mang đến những trải nghiệm, kinh nghiệm làm mẹ ngoài đời vào vai diễn.

Diễn viên Huyền Lizzie tỏa sáng với vai Ngân trong Cách em 1 milimet gây sốt - Ảnh 2.

Trong "Cách em 1 milimet", vai diễn của Huyền Lizzie là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ảnh VTV

Luôn chia sẻ về công việc đi diễn với con trai

Ở tuổi 35 và đã đi qua một cuộc hôn nhân nên Huyền Lizzie hiểu hơn về Ngân và cảm thấy may mắn khi tham gia phim "Cách em 1 milimet" được thử sức với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Nữ diễn viên có cơ hội diễn rất nhiều cảnh nội tâm phức tạp và khác với các vai diễn trước đó. Đó là nỗi đau của một người mẹ cố gắng giữ gìn gia đình, thương xót khi nhìn con chịu khổ, hay nỗi đau của một người vợ cảm nhận được những bất ổn từ người chồng.

Huyền Lizzie cũng chỉ ra điều khó khăn nhất khi nhập vai Ngân chính là việc thể hiện nội tâm của một người phụ nữ trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hôn nhân của Ngân và Nghiêm không xuất phát từ tình yêu mà là từ một "sự cố", và Ngân đã chọn cách chịu đựng. Mặc dù khán giả rất mong muốn Ngân và Viễn quay lại, nhưng Ngân tuyệt đối không thể bộc lộ điều đó.

Diễn viên Huyền Lizzie tỏa sáng với vai Ngân trong Cách em 1 milimet gây sốt - Ảnh 3.

Huyền Lizzie trong "Cách em 1 milimet" dù không hạnh phúc nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ trước con. Ảnh VTV

Ngoài chuyện diễn xuất, trong cuộc sống hàng ngày dù bận với việc đi quay nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng thời gian cho gia đình, đặc biệt là với con trai 11 tuổi. Chia sẻ với Thời báo VTV, Huyền Lizzie cho biết: "Con trai hiện đang ở với ông bà nội cùng bố cháu. Cháu thường về ở với tôi vào các ngày cuối tuần. May mắn vì lịch làm việc và quay phim, hiếm khi rơi vào cuối tuần. Nhờ vậy, tôi hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian dành trọn vẹn cho con trai mình. Tôi luôn muốn được ở cạnh con, để có thể tâm sự và chia sẻ nhiều hơn".

Huyền Lizzie cũng thường xuyên chia sẻ với con trai về công việc diễn xuất. Muốn con hiểu được rằng mẹ cũng phải đi làm vất vả như thế nào, cô chọn cách chia sẻ và đồng hành cùng con như một người bạn. "Nhiều khi con hỏi: "Ôi, mẹ bận thế?" hay những lúc tôi không thể đón con, tôi đều phải giải thích. Hoặc những hôm đi quay về muộn, tôi sẽ gọi điện thông báo để con hiểu. Tôi hy vọng khi hiểu được sự vất vả của mẹ, con sẽ trở nên thấu hiểu hơn, và trở thành một cậu con trai biết suy nghĩ" - Huyền Lizzie chia sẻ.

Diễn viên Huyền Lizzie tỏa sáng với vai Ngân trong Cách em 1 milimet gây sốt - Ảnh 4.

Huyền Lizzie luôn chia sẻ về nghề diễn với con trai để hai mẹ con hiểu nhau nhiều hơn. Ảnh VTV

Cũng theo Huyền Lizzie, bố mẹ đẻ rất tôn trọng công việc và mọi quyết định của con gái. Đối với bố mẹ chồng cũ, nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn bởi thành công và sự nghiệp mà cô có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ có ông bà. Nếu ông bà không sẵn lòng chăm sóc cháu, cô sẽ không có đủ thời gian rảnh để chuyên tâm làm nghề, kinh doanh hay làm gì.

Diễn viên Huyền Lizzie tỏa sáng với vai Ngân trong Cách em 1 milimet gây sốt - Ảnh 5.Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnh

GĐXH - Diễn viên Lý Hùng - tài tử điện ảnh Việt Nam từng khiến bao trái tim thế hệ 7X, 8X thổn thức và ngưỡng mộ, anh bất ngờ trở lại phim ảnh và tiết lộ mức cát-xê thời hoàng kim.

Diễn viên Huyền Lizzie tỏa sáng với vai Ngân trong Cách em 1 milimet gây sốt - Ảnh 6.NSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

GĐXH - NSND Minh Hòa từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" những năm 1990, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến với đam mê nghệ thuật, giữ kín đời tư.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnh

Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnh

Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với Tú

Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với Tú

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Cùng chuyên mục

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ

Giải trí - 17 phút trước

GĐXH - Đinh Ngọc Diệp nức tiếng khán giả phía Nam với danh xưng "Hoa khôi Tây Đô" vào năm 2004, sau hơn 2 thập kỷ giành vương miện, người đẹp có cuộc sống viên mãn bên đạo diễn Victor Vũ.

Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Đám cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại biệt thự gia đình ở TPHCM với dàn sính lễ cực khủng, Rolls-Royce và hàng dài xe sang bạc tỷ nối đuôi rước dâu.

Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'

Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 10 "Tân binh toàn năng", khán giả bất ngờ khi phải chia tay với 2 thí sinh từng được đánh giá cao.

3 người đẹp quê Hưng Yên lọt top Miss World Vietnam 2025, là ai?

3 người đẹp quê Hưng Yên lọt top Miss World Vietnam 2025, là ai?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - 3 người đẹp Hưng Yên tại Miss World Vietnam 2025: Bùi Thu Thủy, Đỗ Thùy Linh và Trần Linh Mai đều mang trong mình khát vọng tỏa sáng và truyền cảm hứng đến mọi người.

‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý?

‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý?

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

GĐXH - Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Á hậu Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào. Điều đặc biệt chiếc túi cô cầm phom dáng hình quả trứng được công chúng chú ý.

Hoa hậu Việt học tiến sĩ: Là phó khoa ở tuổi 30, hôn nhân viên mãn bên chồng MC

Hoa hậu Việt học tiến sĩ: Là phó khoa ở tuổi 30, hôn nhân viên mãn bên chồng MC

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 30, nàng hậu Việt này khiến khán giả ngưỡng mộ bởi con đường học vấn rực rỡ cùng hôn nhân viên mãn.

Nam thần màn ảnh thập niên 90 ở tuổi trung niên vẫn độc thân, chờ đợi ngày tìm được cô dâu đúng ý

Nam thần màn ảnh thập niên 90 ở tuổi trung niên vẫn độc thân, chờ đợi ngày tìm được cô dâu đúng ý

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hùng là nam thần một thời của màn ảnh Việt những năm của thập niên 90, hiện tại đã ở tuổi U60, anh vẫn chờ một cô dâu đúng ý.

Nghệ sĩ Thanh Hằng tuổi 63 độc thân sau 2 lần đổ vỡ, tiết lộ sức khỏe sau ca mổ

Nghệ sĩ Thanh Hằng tuổi 63 độc thân sau 2 lần đổ vỡ, tiết lộ sức khỏe sau ca mổ

Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước

Nghệ sĩ Thanh Hằng nói sự nghiệp chị may mắn nhưng cuộc sống nhiều thác ghềnh. Qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ an phận làm nghề và không còn nặng lòng chuyện được - mất ở đời.

Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viên

Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viên

Thế giới showbiz - 23 giờ trước

Được mệnh danh là "nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", nữ diễn viên này từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ.

Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnh

Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnh

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Lý Hùng - tài tử điện ảnh Việt Nam từng khiến bao trái tim thế hệ 7X, 8X thổn thức và ngưỡng mộ, anh bất ngờ trở lại phim ảnh và tiết lộ mức cát-xê thời hoàng kim.

Xem nhiều

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội

Giải trí
Nữ diễn viên vừa lên sóng phim Việt giờ vàng đã gây tranh luận dữ dội

Nữ diễn viên vừa lên sóng phim Việt giờ vàng đã gây tranh luận dữ dội

Câu chuyện văn hóa
Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Thế giới showbiz
NSND Tiến Đạt 'đổi đời' ở tuổi 72

NSND Tiến Đạt 'đổi đời' ở tuổi 72

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top