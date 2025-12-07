Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễn

Huyền Lizzie trở lại ấn tượng trong "Cách em 1 milimet"

Thời gian gần đây, cái tên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) lại một lần nữa "chiếm sóng" màn ảnh nhỏ với vai diễn Ngân trong bộ phim đang gây sốt "Cách em 1 milimet", bộ phim đang phát sóng trên VTV3. Đây là vai diễn mà Huyền Lizzie đánh dấu sự trở lại của mình trên màn ảnh nhỏ sau 2 năm.

Xuất hiện từ tập 12, Huyền Lizzie vào vai Ngân (khi lớn) - một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau khi xuất hiện, vai Ngân đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất quá tương thích với Ngân ngày nhỏ. Đồng thời hình ảnh thì đẹp từng centimet, rất có gu và nổi bật phong thái tự tin, thành công.

Huyền Lizzie đang có vai diễn thành công trong "Cách em 1 milimet". Ảnh VTV

Vai Ngân do Huyền Lizzie đảm nhận nhận nhiều lời khen nhờ lối diễn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, lột tả hình ảnh người phụ nữ trẻ thành công nhưng giấu trong mình nhiều dằn vặt trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Bên cạnh đó, vai Ngân còn được thiết lập với gu thời trang thanh lịch, tinh tế.

Nữ diễn viên tiết lộ, cô nhận lời tham gia "Cách em 1 milimet" là vì vai Ngân được xây dựng rõ ràng, và một lý do rất đặc biệt khác đó là lần đầu tiên trên màn ảnh được làm mẹ. Trước đây, nữ diễn viên luôn ao ước và ấp ủ về một vai diễn được làm mẹ, với những hình dung về cách mình sẽ thể hiện nhân vật đó một cách bay bổng như thế nào nên đây chính xác là nhân vật tôi đã "gieo vào vũ trụ" cho năm nay. Cô mong muốn mang đến những trải nghiệm, kinh nghiệm làm mẹ ngoài đời vào vai diễn.

Trong "Cách em 1 milimet", vai diễn của Huyền Lizzie là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ảnh VTV

Luôn chia sẻ về công việc đi diễn với con trai

Ở tuổi 35 và đã đi qua một cuộc hôn nhân nên Huyền Lizzie hiểu hơn về Ngân và cảm thấy may mắn khi tham gia phim "Cách em 1 milimet" được thử sức với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Nữ diễn viên có cơ hội diễn rất nhiều cảnh nội tâm phức tạp và khác với các vai diễn trước đó. Đó là nỗi đau của một người mẹ cố gắng giữ gìn gia đình, thương xót khi nhìn con chịu khổ, hay nỗi đau của một người vợ cảm nhận được những bất ổn từ người chồng.

Huyền Lizzie cũng chỉ ra điều khó khăn nhất khi nhập vai Ngân chính là việc thể hiện nội tâm của một người phụ nữ trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hôn nhân của Ngân và Nghiêm không xuất phát từ tình yêu mà là từ một "sự cố", và Ngân đã chọn cách chịu đựng. Mặc dù khán giả rất mong muốn Ngân và Viễn quay lại, nhưng Ngân tuyệt đối không thể bộc lộ điều đó.

Huyền Lizzie trong "Cách em 1 milimet" dù không hạnh phúc nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ trước con. Ảnh VTV

Ngoài chuyện diễn xuất, trong cuộc sống hàng ngày dù bận với việc đi quay nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng thời gian cho gia đình, đặc biệt là với con trai 11 tuổi. Chia sẻ với Thời báo VTV, Huyền Lizzie cho biết: "Con trai hiện đang ở với ông bà nội cùng bố cháu. Cháu thường về ở với tôi vào các ngày cuối tuần. May mắn vì lịch làm việc và quay phim, hiếm khi rơi vào cuối tuần. Nhờ vậy, tôi hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian dành trọn vẹn cho con trai mình. Tôi luôn muốn được ở cạnh con, để có thể tâm sự và chia sẻ nhiều hơn".

Huyền Lizzie cũng thường xuyên chia sẻ với con trai về công việc diễn xuất. Muốn con hiểu được rằng mẹ cũng phải đi làm vất vả như thế nào, cô chọn cách chia sẻ và đồng hành cùng con như một người bạn. "Nhiều khi con hỏi: "Ôi, mẹ bận thế?" hay những lúc tôi không thể đón con, tôi đều phải giải thích. Hoặc những hôm đi quay về muộn, tôi sẽ gọi điện thông báo để con hiểu. Tôi hy vọng khi hiểu được sự vất vả của mẹ, con sẽ trở nên thấu hiểu hơn, và trở thành một cậu con trai biết suy nghĩ" - Huyền Lizzie chia sẻ.

Huyền Lizzie luôn chia sẻ về nghề diễn với con trai để hai mẹ con hiểu nhau nhiều hơn. Ảnh VTV

Cũng theo Huyền Lizzie, bố mẹ đẻ rất tôn trọng công việc và mọi quyết định của con gái. Đối với bố mẹ chồng cũ, nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn bởi thành công và sự nghiệp mà cô có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ có ông bà. Nếu ông bà không sẵn lòng chăm sóc cháu, cô sẽ không có đủ thời gian rảnh để chuyên tâm làm nghề, kinh doanh hay làm gì.



