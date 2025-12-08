Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Phùng Thị Diệu Linh - cô gái 18 tuổi đến từ Nghệ An, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc, tuổi trẻ và thành tích học tập ấn tượng.
Miss World Vietnam 2025 vừa trải qua vòng sơ loại ở TP.HCM và công bố top 50. Theo ban tổ chức, dàn thí sinh năm nay có độ tuổi từ 2000 đến 2007 mang đến một nguồn năng lượng trẻ trung và hiện đại. Đáng chú ý trong đó, thí sinh nhỏ tuổi nhất là Phùng Thị Diệu Linh sinh năm 2007 đến từ Nghệ An, cao 1,m72.
Trong vòng sơ khảo, Diệu Linh là một trong những thí sinh gây ấn tượng nhờ sự tự tin khi giao lưu, phỏng vấn bằng ngoại ngữ. Được biết, Diệu Linh từng nằm trong top 14 thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), từng đoạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi; sở hữu IELTS 7.0 và từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và câu lạc bộ thiện nguyện khi còn ngồi ghế trường phổ thông.
Chia sẻ đến với cuộc thi nhan sắc, người đẹp sinh năm 2007 cho biết: "Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An – quê hương của nhiều bậc hiền tài đất nước, đến nay khi bước sang tuổi 18, tôi chọn Miss World Vietnam là hành trình để học hỏi, trưởng thành và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Tôi mong muốn dùng sức trẻ và lý tưởng của bản thân để góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp cho quê hương và đất nước".
Sau khi lọt top 50 và chuẩn bị hành trình Miss World Vietnam 2025, Diệu Linh cho rằng chặng đường mới phía trước sẽ còn nhiều thử thách, những điều mới mẻ nhưng đây cũng là cơ hội để một cô gái 18 tuổi trưởng thành và tỏa sáng hơn nữa.
Sau khi chính thức nhập cuộc, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.
Phùng Thị Diệu Linh gây ấn tượng trong vòng sơ khảo Miss World Vietnam 2025.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện với visual cực đỉnhGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã xuất hiện trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vào tối 7/12 sau một thời gian cô kín tiếng trên MXH.
Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việcXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", sau khi ông Phi mất chức và về hưu non, trước gánh nặng kinh tế buộc bà Ánh từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc.
3 MC từng thi hoa hậu, nam vương quen mặt trên sóng VTV triệu khán giả biết tênCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Không ồn ào hay chạy theo hào quang showbiz, 3 gương mặt MC của VTV: Thụy Vân, Thu Hà, Mạnh Khang từng xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp lại chọn cho mình con đường làm truyền hình bền vững.
Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đạiThế giới showbiz - 17 giờ trước
GĐXH - Sánh đôi bên cạnh chú rể Justin Cohen cao ráo, lịch lãm, nhan sắc của cô dâu Tiên Nguyễn cũng khiến người hâm mộ phải suýt xoa.
Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễnGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie lần đầu vào vai người mẹ đã nhận "mưa" lời khen của khán giả qua bộ phim "Cách em 1 milimet".
Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Đinh Ngọc Diệp nức tiếng khán giả phía Nam với danh xưng "Hoa khôi Tây Đô" vào năm 2004, sau hơn 2 thập kỷ giành vương miện, người đẹp có cuộc sống viên mãn bên đạo diễn Victor Vũ.
Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh NguyễnThế giới showbiz - 20 giờ trước
GĐXH - Đám cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại biệt thự gia đình ở TPHCM với dàn sính lễ cực khủng, Rolls-Royce và hàng dài xe sang bạc tỷ nối đuôi rước dâu.
Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 10 "Tân binh toàn năng", khán giả bất ngờ khi phải chia tay với 2 thí sinh từng được đánh giá cao.
3 người đẹp quê Hưng Yên lọt top Miss World Vietnam 2025, là ai?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - 3 người đẹp Hưng Yên tại Miss World Vietnam 2025: Bùi Thu Thủy, Đỗ Thùy Linh và Trần Linh Mai đều mang trong mình khát vọng tỏa sáng và truyền cảm hứng đến mọi người.
‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý?Thế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Á hậu Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào. Điều đặc biệt chiếc túi cô cầm phom dáng hình quả trứng được công chúng chú ý.
Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảmXem - nghe - đọc
GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.