Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025

Thứ hai, 13:53 08/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Phùng Thị Diệu Linh - cô gái 18 tuổi đến từ Nghệ An, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc, tuổi trẻ và thành tích học tập ấn tượng.

Chân dung Phùng Thị Diệu Linh - nữ sinh nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.3 người đẹp quê Hưng Yên lọt top Miss World Vietnam 2025, là ai?

GĐXH - 3 người đẹp Hưng Yên tại Miss World Vietnam 2025: Bùi Thu Thủy, Đỗ Thùy Linh và Trần Linh Mai đều mang trong mình khát vọng tỏa sáng và truyền cảm hứng đến mọi người.

Miss World Vietnam 2025 vừa trải qua vòng sơ loại ở TP.HCM và công bố top 50. Theo ban tổ chức, dàn thí sinh năm nay có độ tuổi từ 2000 đến 2007 mang đến một nguồn năng lượng trẻ trung và hiện đại. Đáng chú ý trong đó, thí sinh nhỏ tuổi nhất là Phùng Thị Diệu Linh sinh năm 2007 đến từ Nghệ An, cao 1,m72. 

Trong vòng sơ khảo, Diệu Linh là một trong những thí sinh gây ấn tượng nhờ sự tự tin khi giao lưu, phỏng vấn bằng ngoại ngữ. Được biết, Diệu Linh từng nằm trong top 14 thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), từng đoạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi; sở hữu IELTS 7.0 và từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và câu lạc bộ thiện nguyện khi còn ngồi ghế trường phổ thông. 

Chân dung Phùng Thị Diệu Linh - nữ sinh nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Phùng Thị Diệu Linh - gương mặt nhỏ tuổi nhất cuộc thi khi vừa bước sang tuổi 18. Cô là cựu học sinh THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, cao 1m72. Diệu Linh có chứng chỉ IELTS 7.0, từng đoạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi.

Chia sẻ đến với cuộc thi nhan sắc, người đẹp sinh năm 2007 cho biết: "Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An – quê hương của nhiều bậc hiền tài đất nước, đến nay khi bước sang tuổi 18, tôi chọn Miss World Vietnam là hành trình để học hỏi, trưởng thành và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Tôi mong muốn dùng sức trẻ và lý tưởng của bản thân để góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp cho quê hương và đất nước".

Sau khi lọt top 50 và chuẩn bị hành trình Miss World Vietnam 2025, Diệu Linh cho rằng chặng đường mới phía trước sẽ còn nhiều thử thách, những điều mới mẻ nhưng đây cũng là cơ hội để một cô gái 18 tuổi trưởng thành và tỏa sáng hơn nữa.

Sau khi chính thức nhập cuộc, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.

Chân dung Phùng Thị Diệu Linh - nữ sinh nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Diệu Linh cho rằng chặng đường mới phía trước sẽ còn nhiều thử thách, những điều mới mẻ, nhưng đây cũng là cơ hội để một cô gái 18 tuổi trưởng thành và tỏa sáng hơn nữa.

Phùng Thị Diệu Linh gây ấn tượng trong vòng sơ khảo Miss World Vietnam 2025.

