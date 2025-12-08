Mới nhất
Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Thứ hai, 10:43 08/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", sau khi ông Phi mất chức và về hưu non, trước gánh nặng kinh tế buộc bà Ánh từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 4 "Gia đình trái dấu", ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) mất chức trưởng phòng, bị chèn ép khi xuống chức nên buộc xin nghỉ hưu non khi chỉ ở tuổi hơn 50. Trước áp lực khoản nợ ngân hàng, khoản tiền gửi về quê hàng tháng khiến ông Phi không thể an nhàn nghỉ hưu, mà vẫn phải đi tìm công việc mới. 

Hồi còn đương chức, ông từng giúp đỡ nhiều người và được họ hứa sẽ giúp lại khi cần. Nhưng bây giờ khi ông cần, tìm đến họ thì chẳng ai nhớ tới lời hứa khi trước, ai cũng lấy lý do để tránh né. Ông buộc phải đi nộp đơn xin việc như các bạn trẻ, nhưng cũng không ăn thua vì tuổi tác khiến ông khó có cơ hội.

Gia đình trái dấu - Tập 4: Diễn viên múa đi làm giúp việc sau sáp nhập- Ảnh 1.

Ông Phi chứng kiến cảnh nhân viên bị sếp mắng khi lỡ nhận hồ sơ của ông - ứng viên hơn 50 tuổi. Ảnh VTV

Giống như mọi lần, ông Phi dù buồn bã, thất vọng nhưng khi về đến nhà ông đều nói dối vợ con rằng chuyện đi xin việc thuận lợi, nhận được nhiều lời mời làm việc nên phải suy nghĩ xem lựa chọn ở đâu. 

Nhưng thực tế phũ phàng khiến ông chán nản, uống rượu say đến mức Nam - cháu của ông phải đến đưa về nhà. Nam đã tiết lộ sự thật cho bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rằng chồng bà không xin được việc, khiến bà Ánh không tin nổi.

Gia đình trái dấu - Tập 4: Diễn viên múa đi làm giúp việc sau sáp nhập- Ảnh 2.

Trong lần chán nản đi uống rượu bị say, ông Phi đã lộ chuyện gặp bế tắc trong quá trình xin việc. Ảnh VTV

Muốn giúp chồng một tay, bà Ánh từ một diễn viên múa đã bất đắc dĩ phải quyết định đi làm thêm giúp việc theo giờ để thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Bà Ánh ở nhà từ xưa tới nay vốn được chồng con chiều như "công chúa" trong nhà, nên đi làm giúp việc cũng chưa chắc phù hợp và nhiều khả năng là thất bại. 

Gia đình trái dấu - Tập 4: Diễn viên múa đi làm giúp việc sau sáp nhập- Ảnh 4.

Bà Ánh đi làm giúp việc không ai tin, nhưng đó là sự thật. Ảnh VTV

Tập 4 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 8/12 trên kênh VTV3. 

Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn "Cách em 1 milimet", luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễnHuyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễn

GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie lần đầu vào vai người mẹ đã nhận "mưa" lời khen của khán giả qua bộ phim "Cách em 1 milimet".

Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê "khủng" thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnhTài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnh

GĐXH - Diễn viên Lý Hùng - tài tử điện ảnh Việt Nam từng khiến bao trái tim thế hệ 7X, 8X thổn thức và ngưỡng mộ, anh bất ngờ trở lại phim ảnh và tiết lộ mức cát-xê thời hoàng kim.

Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình "Tân binh toàn năng"Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'

GĐXH - Trong tập 10 "Tân binh toàn năng", khán giả bất ngờ khi phải chia tay với 2 thí sinh từng được đánh giá cao.

Tòa soạn Quảng cáo
Top