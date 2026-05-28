Thêm đại gia muốn đầu tư lớn cho Hoa hậu Vi Minh

Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Lời hứa đầu tiên", sau khi trở về bản và thực hiện những video làm thiện nguyện, giúp đỡ dân bản gặp khó khăn... địa vị của Hoa hậu Vi Minh đã được nâng lên một tầm cao mới. Nếu như trước đây cô bị thất sủng, bị o ép thì nay hợp đồng quảng cáo tới tấp tìm đến với Hoa hậu Vi Minh. Cô làm việc không có thời gian nghỉ, mệt nhoài...

Một đại gia (Trọng Lân) đã xuất hiện, đưa ra lời mời hợp tác béo bở với Hoa hậu Vi Minh. Người đàn ông này nói với Vi Minh rằng anh ta rất ấn tượng với những video cô làm chia sẻ về bản làng của mình.

Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước lời đề nghị hợp tác của vị đại gia mới gặp lần đầu. Ảnh VTV

"Nó đã truyền cho anh rất nhiều cảm hứng" - người đàn ông khẳng định. Ngay sau đó, vị đại gia mới đi thẳng vào vấn đề, nói muốn Hoa hậu Vi Minh hủy bỏ hợp đồng đại diện với Tập đoàn Hải Minh.

"Nếu em đồng ý, anh sẽ giúp em thoát khỏi cái bóng của Hải Minh và đền bù toàn bộ hợp đồng. Và nếu em muốn, anh sẽ cầm tay em đi thi Hoa hậu quốc tế. Hải Đăng làm được gì cho em, anh sẽ làm tốt hơn như thế", vị đại gia hứa hẹn.

Nhiều người dân trong bản đã bán đất cho Tập đoàn Hải Minh. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, công ty của Hải Đăng tiếp tục thu mua ruộng đất của bà con ở bản của Vi Minh. Chuyện bán đất đã liên quan đến cả cháu của bà Ngọ. Người cháu của bà cũng bán đất đi và mang tiền xuống Hà Nội mở hàng ăn.

Bà Ngọ hớt hải chạy đi tìm Sơn thông báo tình hình: "Nó bảo mang tiền xuống Hà Nội mở hàng ăn. Mẹ nó gọi điện cả tuần nay cho nó không được. Tao cũng đã gọi điện thoại cho Vi Minh rồi. Nó là hoa hậu, kiểu gì nó chả giúp được mình nhờ?".

Bà Ngọ sau đó đưa cho Sơn địa chỉ cháu mình ở Hà Nội. Sơn đã xuống Hà Nội và tìm gặp Vi Minh.

Vi Minh đã tìm gặp Hải Đăng để nói chuyện, nhưng nhận về sự thất vọng. Ảnh VTV

Vi Minh sau đó đã đi tìm Hải Đăng và Quỳnh Mai để nói chuyện nhưng có vẻ như khác lần trước, cô không còn hoàn toàn tin Hải Đăng nữa. "Nếu chúng ta không làm thì cũng sẽ có người khác làm thôi, thế giới này vẫn vận hành như thế. Em sẽ có tất cả những gì em muốn, anh hứa đấy", Hải Đăng nói.

Vi Minh cảm thấy mình bị lừa, trong khi Quỳnh Mai nói: "Chẳng ai lừa ai cả. Chị đã mất rất nhiều thời gian để kéo em lên từ một cô hoa hậu may mắn vốn không có một cái gì, giờ em được bao nhiêu người tung hô. Giờ em còn chuẩn bị đi thi cuộc thi quốc tế nữa".

Quỳnh Mai cảnh cáo sẽ tước đi cơ hội phát triển của Vi Minh. Ảnh VTV

"Chị với sếp Đăng vẫn đang dốc mọi nguồn lực để lo cho em mà? Nếu bây giờ em muốn lật đổ cơ hội này của chính mình thì cũng được thôi. Chị không cản", những lời Quỳnh Mai nói như một gáo nước dội vào Vi Minh.

"Một lời nói sai, một bước đi lệch thì em sẽ rơi và rơi đau đấy!", Quỳnh Mai cảnh báo.

Tập 13 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 28/5 trên VTV3.

