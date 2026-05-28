Thêm đại gia muốn đầu tư lớn cho Hoa hậu Vi Minh
GĐXH - Vị đại gia mới đặt vấn đề muốn Hoa hậu Vi Minh rời khỏi vai trò làm gương mặt đại diện cho Tập đoàn Hải Minh và hứa hẹn sẽ đầu tư lớn cho cô.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Lời hứa đầu tiên", sau khi trở về bản và thực hiện những video làm thiện nguyện, giúp đỡ dân bản gặp khó khăn... địa vị của Hoa hậu Vi Minh đã được nâng lên một tầm cao mới. Nếu như trước đây cô bị thất sủng, bị o ép thì nay hợp đồng quảng cáo tới tấp tìm đến với Hoa hậu Vi Minh. Cô làm việc không có thời gian nghỉ, mệt nhoài...
Một đại gia (Trọng Lân) đã xuất hiện, đưa ra lời mời hợp tác béo bở với Hoa hậu Vi Minh. Người đàn ông này nói với Vi Minh rằng anh ta rất ấn tượng với những video cô làm chia sẻ về bản làng của mình.
Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước lời đề nghị hợp tác của vị đại gia mới gặp lần đầu. Ảnh VTV
"Nó đã truyền cho anh rất nhiều cảm hứng" - người đàn ông khẳng định. Ngay sau đó, vị đại gia mới đi thẳng vào vấn đề, nói muốn Hoa hậu Vi Minh hủy bỏ hợp đồng đại diện với Tập đoàn Hải Minh.
"Nếu em đồng ý, anh sẽ giúp em thoát khỏi cái bóng của Hải Minh và đền bù toàn bộ hợp đồng. Và nếu em muốn, anh sẽ cầm tay em đi thi Hoa hậu quốc tế. Hải Đăng làm được gì cho em, anh sẽ làm tốt hơn như thế", vị đại gia hứa hẹn.
Ở một diễn biến khác, công ty của Hải Đăng tiếp tục thu mua ruộng đất của bà con ở bản của Vi Minh. Chuyện bán đất đã liên quan đến cả cháu của bà Ngọ. Người cháu của bà cũng bán đất đi và mang tiền xuống Hà Nội mở hàng ăn.
Bà Ngọ hớt hải chạy đi tìm Sơn thông báo tình hình: "Nó bảo mang tiền xuống Hà Nội mở hàng ăn. Mẹ nó gọi điện cả tuần nay cho nó không được. Tao cũng đã gọi điện thoại cho Vi Minh rồi. Nó là hoa hậu, kiểu gì nó chả giúp được mình nhờ?".
Bà Ngọ sau đó đưa cho Sơn địa chỉ cháu mình ở Hà Nội. Sơn đã xuống Hà Nội và tìm gặp Vi Minh.
Vi Minh đã tìm gặp Hải Đăng để nói chuyện, nhưng nhận về sự thất vọng. Ảnh VTV
Vi Minh sau đó đã đi tìm Hải Đăng và Quỳnh Mai để nói chuyện nhưng có vẻ như khác lần trước, cô không còn hoàn toàn tin Hải Đăng nữa. "Nếu chúng ta không làm thì cũng sẽ có người khác làm thôi, thế giới này vẫn vận hành như thế. Em sẽ có tất cả những gì em muốn, anh hứa đấy", Hải Đăng nói.
Vi Minh cảm thấy mình bị lừa, trong khi Quỳnh Mai nói: "Chẳng ai lừa ai cả. Chị đã mất rất nhiều thời gian để kéo em lên từ một cô hoa hậu may mắn vốn không có một cái gì, giờ em được bao nhiêu người tung hô. Giờ em còn chuẩn bị đi thi cuộc thi quốc tế nữa".
Quỳnh Mai cảnh cáo sẽ tước đi cơ hội phát triển của Vi Minh. Ảnh VTV
"Chị với sếp Đăng vẫn đang dốc mọi nguồn lực để lo cho em mà? Nếu bây giờ em muốn lật đổ cơ hội này của chính mình thì cũng được thôi. Chị không cản", những lời Quỳnh Mai nói như một gáo nước dội vào Vi Minh.
"Một lời nói sai, một bước đi lệch thì em sẽ rơi và rơi đau đấy!", Quỳnh Mai cảnh báo.
Tập 13 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 28/5 trên VTV3.
Danh ca Bảo Yến và dàn nghệ sĩ trẻ kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạcXem - nghe - đọc - 26 phút trước
GĐXH - Danh ca Bảo Yến và các nghệ sĩ trẻ như Phan Mạnh Quỳnh, An Huy, Thùy Chi ... tham gia chương trình nghệ thuật "true Concert 2026 -Tình Đất". Chương trình nghệ thuật này sẽ chính thức được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 31/5/2026.
Robocon Việt Nam 2026: Cuộc đua 'Chiến binh võ thuật' đầy kịch tínhXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon 2026 đã chính thức khởi động với sự góp mặt của 36 đội tuyển, đại diện cho 21 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước.
Chồng của Diệu (Quỳnh Châu) quan tâm đặc biệt tới cô gái trẻ đẹpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Dương mắng Diệu chuyện mang sổ đỏ đi thế chấp để cứu công ty, nhưng anh lại quan tâm và dịu dàng với cô gái mới quen.
Tập 1 phim 'Phía bên kia thành phố' lên sóng VTV1 tối nay có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Khuê và Cương là đôi bạn thân học cùng lớp, cả hai có hoàn cảnh giống nhau đều không có bố.
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh ĐứcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi chính thức hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn, diễn viên Quốc Trường đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh hành trình tham gia dự án, đặc biệt là phân đoạn tình cảm với Anh Phạm (vợ diễn viên Anh Đức) đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Cái kết ngọt ngào của Đình Tú và Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập cuối phim "Ngược đường ngược nắng" đã chính thức khép lại, mỗi nhân vật đều tìm cho mình được một cái kết đẹp.
Dương tình cờ gặp lại cô gái xinh đẹp từng được anh cứu giúpXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Cô gái mà Dương cứu giúp nay lại tình cờ gặp lại anh, rất có thể cô gái này sẽ xen vào hạnh phúc gia đình Dương.
'Sen đầu Hạ IX" - Hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiênXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, Triển lãm "Sen đầu Hạ IX" còn là hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiên và vẻ đẹp của tâm hồn thông qua hình tượng hoa sen - biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo.
Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cướiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trung về xin bố việc sau khi cưới muốn sang nhà Mai ở rể, đề nghị này bị bố phản đối.
Chốt 5 cái tên từ mùa trước 'đúp lại' Anh trai vượt ngàn chông gai 2026Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - NSX mới đây đã chính thức công bố 5 mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'. Đó chính là những gương mặt ở mùa trước: Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy.
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh ĐứcXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi chính thức hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn, diễn viên Quốc Trường đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh hành trình tham gia dự án, đặc biệt là phân đoạn tình cảm với Anh Phạm (vợ diễn viên Anh Đức) đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.