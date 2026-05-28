Danh ca Bảo Yến và dàn nghệ sĩ trẻ kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc
GĐXH - Danh ca Bảo Yến và các nghệ sĩ trẻ như Phan Mạnh Quỳnh, An Huy, Thùy Chi ... tham gia chương trình nghệ thuật "true Concert 2026 -Tình Đất". Chương trình nghệ thuật này sẽ chính thức được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 31/5/2026.
Tiếp nối hành trình của "true Concert" qua các chủ đề "Nước (2019)" và "Thanh âm của thiên nhiên" (2021), chương trình năm nay lựa chọn "đất" làm cảm hứng xuyên suốt. Nếu ở những mùa trước, thiên nhiên hiện lên qua thanh âm và không gian thì "Tình Đất" lần này lại đi gần hơn vào cảm xúc con người, từ ký ức, sự gắn bó với quê hương cho tới cảm giác bình yên từ những điều giản dị trong đời sống thường ngày.
Theo đó, "true Concert - Tình Đất" đi theo hướng vừa phô diễn những hiệu ứng sân khấu "mãn nhãn", vừa giữ nhịp cảm xúc mềm mại, tiết chế. Chương trình được chia thành 5 phần gồm: "Cánh đồng", "Hoa trái", "Nước", "Rừng" và "Tình đất", kết nối bằng âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu để tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt đêm diễn.
Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng chương trình, Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết anh cảm thấy may mắn khi tiếp tục là một trong những thành viên của đội ngũ sáng tạo "true Concert" qua nhiều mùa. Theo anh, với chủ đề "Tình Đất", chương trình năm nay mang màu sắc rất khác so với nhiều Concert thông thường bởi ê-kíp muốn truyền tải thông điệp về sự trân quý mẹ thiên nhiên, yêu thiên nhiên và sống cùng thiên nhiên. Sau hai mùa Concert trước và quãng thời gian dài gián đoạn từ sau dịch COVID-19, sự trở lại lần này càng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn khi nhắc con người biết trân quý nơi mình đang đứng, nơi trở thành điểm tựa cho sự sống, đó chính là đất. Với anh, cái tên "Tình Đất" cũng gợi cảm giác che chở, âu yếm như cách mẹ thiên nhiên luôn hiện diện để bao bọc con người.
Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu nói thêm, trong chương trình có nhiều hình ảnh rất đẹp liên quan tới giọt sương, hoa lá, khu rừng hay những cội rễ… gửi gắm thông điệp biết ơn và trân quý thiên nhiên. Để truyền tải tinh thần ấy, bên cạnh âm nhạc và trình diễn múa, ê-kíp đã đưa nhiều công nghệ, hiệu ứng hiện đại vào không gian Nhà hát Hồ Gươm như trình chiếu Mapping, tương tác màn hình LED… nhằm tạo thêm cảm xúc cho khán giả. Theo nam đạo diễn, điều anh ấn tượng nhất ở "true Concert" qua nhiều mùa vẫn là sự hòa quyện giữa âm nhạc, sân khấu và cảm xúc. Anh đánh giá nhạc sĩ Trần Thanh Phương đã mang tới màu sắc riêng khi lồng ghép âm nhạc dân gian với các ca khúc hiện đại, để những giai điệu quen thuộc được xử lý mới mẻ qua phần thể hiện của nghệ sĩ. Ê-kíp cũng mong rằng thông qua âm nhạc, múa đương đại cùng các yếu tố sân khấu, khán giả sẽ có thêm những suy nghĩ, sự đồng cảm với thiên nhiên và môi trường sống quanh mình.
Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, biên đạo múa Tấn Lộc và Giám đốc âm nhạc Trần Thanh Phương, "true Concert - Tình Đất'' chuyển tải cho khán giả cảm xúc khi được sống giữa thiên nhiên bao la rộng lớn, phần âm nhạc nhiều màu sắc…
Điều đặc biệt, sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến với "Tình cây và đất" trong concert mang tới một màu sắc giàu trải nghiệm và nhiều cảm xúc. Giữa nhiều giọng ca trẻ cùng tinh thần âm nhạc đương đại, giọng hát của nữ danh ca tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ nghệ sĩ trong cùng một không gian âm nhạc. Sự xuất hiện ấy cũng khiến "true Concert Tình Đất" không chỉ là câu chuyện về tình yêu thiên nhiên mà còn gợi cảm giác về sự tiếp nối của ký ức, cảm xúc và những giá trị được truyền đi theo thời gian.
Đại tá - nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ cảm nhận về chương trình: "Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở 'true Concert - Tình đất" là chương trình không cố tạo ra sự choáng ngợp mà chọn sự dịu dàng. Giữa thời đại sân khấu ngày càng ồn ào, 'Tình Đất' đi theo một hướng rất khác, tiết chế, tinh tế và đặt thiên nhiên vào vị trí trung tâm của cảm xúc nghệ thuật. Tôi nghĩ đây không chỉ là một Concert âm nhạc mà còn là một thông điệp văn hóa, nhân văn về mối quan hệ giữa con người với đất đai, môi trường và những giá trị bền vững. Điều đáng quý là mọi yếu tố trong chương trình, từ âm nhạc, dàn dựng đến những chi tiết rất nhỏ như món quà cây xanh dành cho khách mời, đều tạo cảm giác chân thành. Đó là lý do 'Tình Đất' để lại dư âm rất lâu sau khi khép lại".
Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, "true Concert 2026 - Tình Đất" cũng hướng tới những giá trị cộng đồng thông qua thông điệp về sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và môi trường sống. Chương trình giữ tinh thần nhẹ nhàng và gần gũi, từ chủ đề, âm nhạc cho tới những chi tiết nhỏ trong cách dàn dựng.
Hình ảnh mỗi khán giả ra về cùng một chậu cây Kim ngân nhỏ sau chương trình vì thế không chỉ là món quà lưu niệm mà còn giống như cách để cảm xúc của Concert tiếp tục được nối dài trong đời sống thường ngày. Với ê-kíp thực hiện, việc gìn giữ môi trường hay nuôi dưỡng sự sống có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong cách mỗi người sống và quan tâm tới những điều xung quanh mình.
Trailer giới thiệu chương trình.
