Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Vẫn còn rất nhiều ' Sự hy sinh thầm lặng ' chưa được kể

Suốt sáu mùa tổ chức, Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" đã góp phần phát hiện và lan tỏa hàng nghìn tấm gương tiêu biểu của ngành Y. Mỗi nhân vật, mỗi tập thể được giới thiệu đều mang đến những câu chuyện xúc động về lòng nhân ái, y đức và tinh thần cống hiến, để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong vô vàn những câu chuyện đang diễn ra mỗi ngày.

Ban Tổ chức kỳ vọng các nhà báo, cộng tác viên và đội ngũ truyền thông sẽ tiếp tục phát hiện những câu chuyện đẹp của ngành Y để tham gia Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII.

Ở đâu đó, vẫn có bác sĩ lặng lẽ nhiều năm bám bản, vượt núi, băng rừng để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Có những điều dưỡng âm thầm đồng hành cùng người bệnh qua từng ca trực kéo dài suốt đêm. Có những kỹ thuật viên, dược sĩ, hộ sinh, cán bộ y tế dự phòng hay nhân viên y tế cơ sở vẫn miệt mài cống hiến mà chưa từng xuất hiện trên mặt báo... Không thiếu những con người xứng đáng được tôn vinh. Điều còn thiếu là người phát hiện, lắng nghe và kể lại câu chuyện của họ.

Lần đầu tiên sau sáu mùa tổ chức, Cuộc thi có hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, mở rộng cơ hội sáng tạo cho các tác giả.

Nếu một bài báo giúp khắc họa đầy đủ hành trình cống hiến của nhân vật thì một bức ảnh báo chí có thể lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc xúc động của nghề y. Hai cách thể hiện khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu chung là tôn vinh những con người đang ngày đêm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Ban Tổ chức kỳ vọng điểm mới này sẽ thu hút đông đảo các nhà báo, cộng tác viên, phóng viên ảnh, nhiếp ảnh gia cùng đội ngũ truyền thông tại các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia, để nhiều câu chuyện đẹp của ngành Y tiếp tục được lan tỏa.

Mỗi nụ cười của người bệnh là những cống hiến âm thầm của đội ngũ cán bộ y tế - nguồn cảm hứng cho các tác phẩm dự thi

Không chỉ là giải thưởng, mà còn là sự tri ân những 'chiến sĩ áo trắng' lặng thầm

Bên cạnh ý nghĩa nhân văn, Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII còn có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, trong đó Giải Đặc biệt dành cho hạng mục tác phẩm viết trị giá 80 triệu đồng, cùng nhiều giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở cả hai hạng mục viết và ảnh.

Đối với mỗi tác giả, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở cơ hội để tác phẩm được lan tỏa rộng rãi, góp phần đưa những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc đến với hàng triệu độc giả và khán giả trên cả nước.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII dự kiến diễn ra đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được tổ chức trang trọng và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Đặc biệt, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027. Chương trình dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các chuyên gia, đội ngũ thầy thuốc và các tác giả đoạt giải, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam trong khung giờ vàng.

Đây sẽ không chỉ là ngày tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc mà còn là dịp để cả xã hội cùng tri ân những người thầy thuốc đã và đang lặng lẽ cống hiến vì sức khỏe Nhân dân.

Ban Tổ chức trân trọng mời các nhà báo, cộng tác viên, phóng viên, nhà nhiếp ảnh, đội ngũ làm công tác truyền thông tại các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các trường đại học, viện nghiên cứu, các đơn vị y tế và cơ quan báo chí trên cả nước tiếp tục gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi.