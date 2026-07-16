Dẫn bạn gái nhí đi ăn rồi vào nhà nghỉ, thanh niên 21 tuổi đối mặt án phạt nghiêm

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Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
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GĐXH - Dẫn bé gái 15 tuổi đi ăn rồi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, nam thanh niên đang bị cơ quan công an điều tra, xác minh hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Thanh Hóa mới tiếp nhận, thụ lý vụ án "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" xảy ra trên địa bàn xã Nga Sơn.

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, tối ngày 15/6, đối tượng P.V.C. (21 tuổi, trú tại thôn Trung Điền, xã Ba Đình, Thanh Hóa) điều khiển xe máy đến đón cháu M.D.T. (SN 2011, trú tại xã Nga Sơn, tên bị hại đã được thay đổi) đi ăn tại khu vực chợ Nga Sơn.

Đến khoảng 21h cùng ngày, C. đưa cháu T. đến nhà nghỉ Anh Quân (thuộc thôn Yên Hạnh, xã Nga Sơn) thuê phòng để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Dẫn bạn gái nhí đi ăn rồi vào nhà nghỉ, thanh niên 21 tuổi đối mặt án phạt nghiêm - Ảnh 1.

Dẫn bé gái 15 tuổi đi ăn rồi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. (Ảnh minh họa).

Sự việc sau đó được gia đình cháu T. phát giác và trình báo đến cơ quan chức năng. Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra vụ việc. 

Sự bùng nổ của mạng xã hội cùng những thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì đang khiến tình trạng quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên gia tăng, để lại nhiều hậu quả đau lòng như mang thai ngoài ý muốn hoặc vướng vòng lao lý do thiếu hiểu biết pháp luật.

Để ngăn chặn thực trạng này, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các gia đình cần chủ động xóa bỏ rào cản, cởi mở giáo dục giới tính và trở thành chỗ dựa tin cậy để con trẻ chia sẻ. Song song đó, nhà trường phải đồng hành toàn diện trong việc trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản, kỹ năng phòng chống xâm hại và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để định hướng đúng đắn cho học sinh.

Đặc biệt, các cơ sở lưu trú cần nâng cao trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định quản lý cư trú, kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các trường hợp đi cùng trẻ em có biểu hiện nghi vấn, bất minh.

Dẫn bạn gái nhí đi ăn rồi vào nhà nghỉ, thanh niên 21 tuổi đối mặt án phạt nghiêm - Ảnh 2.Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

GĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.

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