24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026 GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Hà Nội đã khởi công 144 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang

Thông tin tại cuộc báo cáo về tình hình triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2026 - 2030 (phần nhà ở xã hội) và các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, ngày 16/7, ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến nay thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Trong đó có 121 dự án nhà ở xã hội, 23 dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân và 3 dự án dành cho lực lượng quân đội.

Ngày 16/7, ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến nay thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang. Ảnh: Viết Thành

Qua rà soát, có 3 dự án chưa xác định được thời điểm khởi công do chủ đầu tư đề xuất chuyển nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội sang hình thức nộp tiền hoặc chậm triển khai.

Như vậy, hiện có 144 dự án đã khởi công, đang triển khai hoặc dự kiến khởi công trong năm 2026.

Trong số này, 30 dự án đã được triển khai xây dựng với quy mô khoảng 24.120 căn hộ. Dự kiến có 11 dự án với khoảng 5.400 căn sẽ hoàn thành phần thô trong năm 2026, 19 dự án còn lại sẽ hoàn thành phần thô trong năm 2027.

114 dự án nhà ở bắt buộc khởi công trong năm 2026

Đối với 114 dự án chưa khởi công, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch triển khai trong 6 tháng cuối năm, đặt mục tiêu khởi công toàn bộ trước khi kết thúc năm 2026.

Để bảo đảm tiến độ, thành phố yêu cầu hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết trong tháng 7 và tháng 8. Thời gian giải phóng mặt bằng được khống chế tối đa 2 tháng đối với dự án dưới 10ha và 3 tháng đối với dự án từ 10ha trở lên.

Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026.

Bên cạnh đó, thủ tục giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất phải hoàn tất trong 1 tháng; việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc cấp giấy phép xây dựng được rút ngắn xuống còn không quá 10 ngày làm việc.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc đối với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Ông Dương Đức Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng, với vai trò cơ quan thường trực của Tổ công tác phát triển nhà ở xã hội, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tiến độ triển khai từng dự án và kịp thời báo cáo UBND thành phố để xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, địa phương hoặc chủ đầu tư không bảo đảm tiến độ. Thành phố cũng sẽ tổ chức rà soát, kiểm điểm định kỳ 2 tuần một lần nhằm tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm các mốc thời gian đã đề ra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, mục tiêu là hoàn thành quy hoạch và giải phóng mặt bằng trong tháng 7 và tháng 8/2026, để từ tháng 9/2026 có thể đồng loạt khởi công các dự án. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển đô thị và bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô.

Theo ông, đây không chỉ là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách nhà ở mà còn là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

Người đứng đầu UBND thành phố cho biết Hà Nội đã và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, thủ tục hành chính và công tác giải phóng mặt bằng. Đổi lại, các chủ đầu tư phải cam kết triển khai ngay khi đủ điều kiện.

Do đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh về mục tiêu là hoàn thành quy hoạch và giải phóng mặt bằng trong tháng 7 và tháng 8 để từ tháng 9 có thể đồng loạt khởi công các dự án. Dự án nào hoàn tất thủ tục sớm thì triển khai ngay, không chờ đợi.

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