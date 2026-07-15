Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội:

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, đến trung tuần tháng 7/2026, công trình đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục như đào và vận chuyển hơn 615.000 m³ đất lòng hồ đã hoàn tất. Hệ thống kè bê tông dự ứng lực, cống điều tiết và cống liên hồ cũng đã hoàn thành. Các hạng mục kết nối hệ thống thoát nước đồng bộ với đường Tố Hữu và kênh Đồng Bông cũng đã khơi thông.