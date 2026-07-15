Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội
GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.
Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội:
Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội.
Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minhThời sự -
GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.
9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026Thời sự -
GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.
Số phận của CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ đi về đâu sau đề nghị ‘trả đội bóng’?Thời sự -
GĐXH - Trước đề nghị “trả đội bóng” do khủng hoảng tài chính từ phía doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương vào cuộc tìm giải pháp tháo gỡ.
Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộngThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do áp thấp nóng phía Tây hoạt động, miền Trung nắng nóng cục bộ, còn miền Bắc nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên cường độ không gay gắt, tiếp diễn trong khoảng 2-3 ngày tới.
Tin sáng 15/7: Năm mét khối axit tràn ra suối khi xe bồn lật; Chính thức bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạnThời sự -
GĐXH - Xe bồn chở khoảng 5 mét khối axit HCl lật xuống suối tại xã Trường Xuân, Lâm Đồng, gây phát tán hóa chất; Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất không còn quy định về chấm dứt quyền sở hữu chung cư khi công trình hết hạn sử dụng...
Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phườngThời sự -
GĐXH - Trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học diễn ra ngày 15/7, UBND thành phố đã gửi báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cho thấy nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm.
Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khaiThời sự -
GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.
Bất ngờ phát hiện động vật quý hiếm 'đi lạc' vào vườn cao su ở HuếThời sự -
GĐXH - Bất ngờ phát hiện một cá thể tê tê Java quý hiếm trong vườn cao su, người đàn ông ở Huế chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao, góp phần bảo vệ động vật hoang dã.
Hà Nội và miền Bắc nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối lại thay đổi đột ngột hình thái thời tiếtThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc ban ngày trời nóng bức, độ ẩm không khí khá cao. Chiều tối đến đêm khả năng xảy ra mưa dông, kèm sấm sét nguy hiểm ở nhiều khu vực.
Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu ở HuếThời sự -
GĐXH - Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Huế tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy từ cầu Hòa Xuân xuống sông vào sáng 13/7.