Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thứ tư, 15:19 15/07/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 1.

Dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 26/1/2026 với tổng mức đầu tư khoảng 601,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 2.

Dự án có quy mô khoảng 17,2ha, trong đó diện tích mặt nước điều hòa chiếm tới 12ha, kết hợp hệ thống kè bê tông cốt thép dự ứng lực có tổng chiều dài gần 1.950m.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, đến trung tuần tháng 7/2026, công trình đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục như đào và vận chuyển hơn 615.000 m³ đất lòng hồ đã hoàn tất. Hệ thống kè bê tông dự ứng lực, cống điều tiết và cống liên hồ cũng đã hoàn thành. Các hạng mục kết nối hệ thống thoát nước đồng bộ với đường Tố Hữu và kênh Đồng Bông cũng đã khơi thông.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 4.

Hệ thống kè xung quanh hồ Đồng Bông 2 hiện đã được thi công hoàn thiện.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 5.

Dự án hiện đang bước sang giai đoạn hoàn trả mặt bằng. Chủ đầu tư tích cực phối hợp, đôn đốc các nhà thầu thu dọn, vận chuyển khối lượng đất đang trữ tạm tại Công viên Hà Đông và gần sát hồ Đồng Bông 2 về các dự án đầu tư công khác...

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 6.

Hệ thống lan can dọc đường Trung Thư đã cơ bản được hoàn thiện, khu vực kè cũng được trồng cỏ để đảm bảo cảnh quan.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 7.

Theo ông Đào Văn Thắng, Trưởng phòng Quản lý dự án đê điều (chủ đầu tư) khẳng định: "Đơn vị đã cơ bản hoàn thiện toàn bộ các hạng mục kỹ thuật cốt lõi và hoàn toàn đủ điều kiện để đưa công trình vào vận hành phòng, chống thiên tai."

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 8.

Hiện tại, đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt hệ thống lan can quanh hồ để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời kiến tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp cho toàn bộ khu vực công trình.

Hà Nội: Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'cứu nguy' ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 1.

Công nhân thi công, hoàn thiện hạng mục lan can xung quanh hồ Đồng Bông 2.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 10.

Hệ thống đường bao xung quanh hồ cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 11.

Khu vực Mễ Trì – Mỹ Đình – Đại Mỗ là những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng mặt của Hà Nội. Sự gia tăng nhanh của các khu đô thị mới tạo áp lực cực lớn lên hệ thống thoát nước hiện hữu mỗi khi xảy ra mưa lớn.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 12.

Sự hiện diện của hồ Đồng Bông 2 không chỉ giúp thu gom, điều tiết dòng chảy tự nhiên mà còn đóng vai trò "lá phổi" hỗ trợ giảm tải trực tiếp cho mạng lưới tiêu thoát nước của toàn khu vực.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp vận hành giúp giảm ngập úng phía Tây Hà Nội - Ảnh 13.

Khi chính thức vận hành, dự án hứa hẹn sẽ giảm thiểu đáng kể tình trạng úng ngập cục bộ tại các tuyến đường huyết mạch như Tố Hữu, khu vực Đại Mỗ, Mễ Trì, Thanh Xuân cùng nhiều khu đô thị lân cận ở phía Tây thành phố.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội:

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội.

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