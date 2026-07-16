Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đại biểu Hoàng Thị Tú Anh (Tổ đại biểu số 27) đã đặt câu hỏi chất vấn về công tác an toàn thực phẩm.

Đại biểu Hoàng Thị Tú Anh cho biết, qua thực tế giám sát vẫn còn tình trạng một số cửa hàng sau khi được cấp phép tiếp tục bày bán hoa quả không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Đại biểu đề nghị lãnh đạo UBND phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và cho biết thời điểm chấm dứt tình trạng này.

Đại biểu Hoàng Thị Tú Anh cho biết, qua thực tế giám sát vẫn còn tình trạng một số cửa hàng sau khi được cấp phép tiếp tục bày bán hoa quả không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ảnh: Thành Thái

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho biết địa phương hiện quản lý hơn 4.400 doanh nghiệp, trên 4.700 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có 901 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Với số lượng lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý an toàn thực phẩm gặp không ít áp lực.

Theo bà Hằng, thời gian qua phường đã thành lập Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hơn 300 cơ sở; ký cam kết với 454 cơ sở; kiểm tra 280 cơ sở và xử phạt 30 trường hợp vi phạm. Đồng thời, địa phương lấy 100 mẫu kiểm nghiệm chuyên sâu, phát hơn 16.000 tờ rơi tuyên truyền và đến nay chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Đối với cơ sở kinh doanh được phản ánh trong phóng sự của HĐND TP Hà Nội, bà Đào Thị Thu Hằng thẳng thắn nhận trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là những hạn chế trong công tác hậu kiểm và xử lý vi phạm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

"Dù đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng việc duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên sau cấp phép vẫn còn những hạn chế. Phường sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường hậu kiểm để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm", bà Hằng cho biết.

Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh. Ảnh: Thành Thái

Cùng trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Lê Tuấn Định cho biết, qua rà soát trên địa bàn có 21 cửa hàng kinh doanh hoa quả và đều đáp ứng điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác phát hiện một cửa hàng chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Theo ông Định, ngay sau khi đoàn kiểm tra làm việc, cơ sở đã bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa cũng thừa nhận công tác hậu kiểm sau cấp phép vẫn còn những thiếu sót và cho biết sẽ khẩn trương hoàn thiện việc kiểm tra, xử lý, đồng thời báo cáo kết quả ngay trong ngày theo yêu cầu của HĐND thành phố.

Qua phần trả lời chất vấn, lãnh đạo hai địa phương đều nhìn nhận việc cấp phép chỉ là bước đầu, trong khi công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên sau cấp phép mới là yếu tố quyết định nhằm ngăn chặn tình trạng kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường GĐXH - Trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học diễn ra ngày 15/7, UBND thành phố đã gửi báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cho thấy nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm.