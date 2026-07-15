Số phận của CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ đi về đâu sau đề nghị ‘trả đội bóng’?

| Thời sự
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trước đề nghị “trả đội bóng” do khủng hoảng tài chính từ phía doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương vào cuộc tìm giải pháp tháo gỡ.

Khó khăn của đội bóng Đông Á Thanh Hóa bắt đầu bộc lộ từ cuối tháng 8/2025, sau khi Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các vi phạm liên quan đến kế toán và hoạt động bán đấu giá tài sản.

Dù Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vẫn tiếp tục quản lý đội bóng, song việc thiếu nguồn lực tài chính đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của CLB, khiến nhiều cầu thủ chia tay đội bóng.

Hiện các cầu thủ đã trở lại tập trung tại "đại bản doanh" để chuẩn bị cho mùa giải 2026 – 2027. Tuy nhiên, đội vẫn chưa thể bước vào tập luyện chuyên môn do những vấn đề liên quan đến công tác điều hành và tương lai của CLB vẫn đang chờ được giải quyết.

Trước bối cảnh khó khăn chồng chất sau một mùa giải đầy biến động, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị về việc "trả đội bóng".

Số phận CLB Đông Á thanh hóa sau đề nghị trả đội bóng và khủng hoảng tài chính - Ảnh 1.

Việc sớm tháo gỡ khó khăn để duy trì và phát triển đội bóng là kỳ vọng của đông đảo người dân Thanh Hóa.

Sau khi xem xét đề nghị của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã ký văn bản giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế để nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Trước đó, ngày 9/7, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thảo luận giải pháp phát triển bóng đá Thanh Hóa theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ rà soát, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của CLB, bảo đảm quyền lợi chính đáng của huấn luyện viên, cầu thủ, đồng thời tích cực tìm kiếm nhà đầu tư, nhà tài trợ có đủ năng lực để đồng hành lâu dài cùng đội bóng.

Trải qua hơn sáu thập kỷ tính từ thời điểm ra đời năm 1962, đội bóng đã mang về nhiều danh hiệu ở đấu trường quốc nội, trở thành biểu tượng thể thao, niềm tự hào của nhiều thế hệ người hâm mộ bóng đá xứ Thanh.

Số phận CLB Đông Á thanh hóa sau đề nghị trả đội bóng và khủng hoảng tài chính - Ảnh 2.Khai mạc LPBank V.League 1- 2024/25: Mùa giải mới cùng khát vọng một nền bóng đá chuyên nghiệp

Sân bóng Hàng Đẫy những ngày cuối tuần lại rực sáng khi Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1- 2024/25 chính thức khởi tranh, đánh dấu một mùa giải đầy hứa hẹn với nhiều màn so tài kịch tính.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do áp thấp nóng phía Tây hoạt động, miền Trung nắng nóng cục bộ, còn miền Bắc nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên cường độ không gay gắt, tiếp diễn trong khoảng 2-3 ngày tới.

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Thời sự -

GĐXH - Trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học diễn ra ngày 15/7, UBND thành phố đã gửi báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cho thấy nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm.

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Thời sự -

GĐXH - Sau gần hai tuần vận hành xả lũ, từ 16h ngày 13/7, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang chính thức đóng cửa xả đáy. Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.