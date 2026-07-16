Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc, nơi nào mưa to như trút nước?

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng nay vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh lại có mưa lớn. Có nơi mưa lớn vượt 100mm, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng nhiều nơi.

Thời tiết miền Bắc lại có mưa lớn?

Theo bản tin dự báo thời tiết, đêm qua và sáng nay vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh lại có mưa lớn cục bộ. Nguyên nhân gây mưa là do hội tụ gió lên mực 5000m đang duy trì ở khu vực này.

Vùng mưa to nhất tập trung ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, phía Bắc Sơn La. Có những nơi lượng mưa vượt 100mm. Đây cũng là những nơi dễ xảy ra sạt lở đất ở các sườn đồi núi, ta luy; lũ quét ở các sông suối nhỏ; ngập úng vùng trũng thấp.

Đến trưa chiều mưa tạm giảm, đan xen có những khoảng hửng nắng. Nhiều phường trời oi nóng với mức nhiệt 32-34 độ, độ ẩm từ 60% trở lên.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông. Cục bộ có những điểm mưa to trên 70mm. Đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, trong mưa dông dễ đi kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh.

Trước khi có mưa dông, thời tiết khu vực này vẫn có những khoảng nắng. Nhiệt độ các phường Cao nguyên Trung Bộ không quá 30 độ. Các phường ở Nam Bộ trong đó có TPHCM nóng hơn, mức nhiệt từ 32-34 độ.

Tại Trung Bộ, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở vài nơi như: Phường Thành Vinh, phường Phú Xuân, phường Hải Châu, phường Cẩm Thành với mức nhiệt 35-36 độ. Các nơi khác mức nhiệt 34 độ.

Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc, nơi nào mưa to như trút nước? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, vùng núi, trung du Bắc Bộ lại có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 16/7 đến ngày 17/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

- Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 17/7 đến ngày 25/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng chiều tối và đêm18/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến khoảng ngày 23/7, sau có xu hướng giảm dần (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khoảng ngày 19-20/7 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc, nơi nào mưa to như trút nước? - Ảnh 2.Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa to ở miền Bắc

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh là vùng mưa lớn nhất trong ngày hôm nay. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức cao đến rất cao.

Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc, nơi nào mưa to như trút nước? - Ảnh 3.Miền Bắc tiếp tục hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có những nơi mưa rất to trên 120mm.

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