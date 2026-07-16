Tin sáng 16/7: Vụ 147 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 7 bị can; Thông tin quan trọng về chế độ phụ cấp của nhân viên y tế theo quy định mới

Vụ 147 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: N.B

Liên quan vụ 147 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can. Trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 12/7/2026, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Tính đến nay, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhân viên y tế được hưởng hàng loạt loại phụ cấp đặc thù

Từ ngày 15/7/2026, nhân viên y tế được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo Nghị định 192/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Chính phủ đã ban hành Nghị định 192/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Theo Nghị định 192/2026/NĐ-CP, nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản được hưởng các chế độ phụ cấp đặc thù sau:

- Chế độ phụ cấp đối với người lao động tham gia trực.

- Chế độ phụ cấp đối với người lao động trực theo chế độ thường trú.

- Chế độ hỗ trợ tiền ăn đối với người lao động tham gia trực 24/24 giờ.

- Chế độ nghỉ ngơi sau khi tham gia trực 24/24 giờ, làm việc theo ca.

- Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật.

- Chế độ phụ cấp chống dịch.

- Chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ.

- Người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được nghỉ và được hưởng nguyên lương.

- Cộng tác viên, tình nguyện viên được huy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh được hưởng mức bồi dưỡng.

- Chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Đã tìm thấy 93 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

VTC News đưa tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 15/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Tính đến hết ngày 15/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm kiếm, quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể ở khu vực này.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, trong ngày 15/7, khu vực rãnh mộ tìm kiếm diện tích đã được mở rộng rất lớn, khối lượng đất đã đào hơn 50m³. Quân số của Đội được chia thành nhiều bộ phận tiếp tục đào, tìm kiếm. Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy còn khá nguyên vẹn, là tín hiệu tốt cho việc lấy mẫu ADN để xác minh danh tính, đưa các liệt sĩ về với gia đình.

Nhân viên bảo trì rơi từ tầng 5 xuống giếng thang máy

Vụ việc xảy ra tại tòa nhà số 9 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: CAHN

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 15h10 ngày 14/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo về việc một nhân viên bảo trì gặp tai nạn khi làm việc tại tòa nhà số 9 Tôn Thất Thuyết (phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thực hiện công việc, nạn nhân không may ngã từ tầng 5 xuống đáy giếng thang máy, bị thương nặng và mắc kẹt dưới đáy giếng sâu. Khu vực xảy ra sự cố có không gian chật hẹp, gây nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho công tác cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2 đến hiện trường. Xe cứu thương cũng được huy động để phối hợp tiếp nhận nạn nhân.

Sau khoảng 35 phút nỗ lực triển khai các biện pháp cứu nạn, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn, tiến hành sơ cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cứu sống bệnh nhân trẻ nguy kịch, nhiều lần ngừng tuần hoàn

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu thăm khám cho bệnh nhân sau hồi phục. Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã cứu sống nam bệnh nhân D.Đ.P (24 tuổi, thường trú tại Nghệ An, đang sống và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang) trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, nhiều lần ngừng tuần hoàn kéo dài, hôn mê sâu, suy đa tạng và tổn thương phổi nặng.

Người bệnh D.Đ.P trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Trong lúc nghỉ trưa tại nơi làm việc, người bệnh bất ngờ bất tỉnh, tím tái và được đồng nghiệp đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, người bệnh tiếp tục ngừng tuần hoàn, được hồi sinh tim phổi và chuyển tuyến.

Trên đường vận chuyển, người bệnh thêm một lần ngừng tuần hoàn, được cấp cứu ngay trên xe cứu thương trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vào ngày 6/7. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, sốt cao 39,6 độ C, huyết áp phải duy trì bằng thuốc vận mạch liều cao, tổn thương phổi giảm oxy hóa máu nặng, toan chuyển hóa suy đa tạng và rối loạn nhịp tim.

Qua hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ xác định nguyên nhân ngừng tim là do rối loạn nhịp. Người bệnh đã được cấy máy phá rung tự động nhằm phòng ngừa ngừng tuần hoàn tái phát.

Nhờ được cấp cứu kịp thời và triển khai sớm các biện pháp hồi sức chuyên sâu, đặc biệt là kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, phục hồi tốt và không ghi nhận di chứng thần kinh.