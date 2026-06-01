Cuộc thi 'Thử thách Sáng tạo xanh': Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường
Cuộc thi sản xuất video "Thử thách Sáng tạo xanh" nhằm khuyến khích giới trẻ dùng ngôn ngữ hình ảnh để lan tỏa lối sống xanh và bảo vệ môi trường với tổng giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.
Ngày 01/6, trong khuôn khổ chiến dịch "Cùng hành động vì Hành tinh Xanh", Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film phát động cuộc thi sản xuất video "Thử thách Sáng tạo xanh - Green Creativity Challenge", hướng tới cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trẻ trên toàn quốc.
Với mục tiêu lan tỏa tinh thần sống xanh, thúc đẩy hành động vì phát triển bền vững, cuộc thi "Thử thách Sáng tạo xanh" sẽ trở thành nền tảng kết nối những nhà sáng tạo nội dung trẻ cùng chung mối quan tâm về môi trường. Đây sẽ là nơi những ý tưởng tích cực được nuôi dưỡng, những câu chuyện truyền cảm hứng được lan tỏa và những hành động nhỏ vì môi trường được cộng hưởng thành những thay đổi lớn cho cộng đồng.
Cuộc thi có ba nhóm chủ đề trọng tâm, gồm: môi trường xanh, di chuyển xanh và năng lượng xanh, hướng tới lan tỏa thông điệp mỗi cá nhân đều có thể trở thành một hạt nhân thay đổi tích cực cho xã hội. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh và sức lan tỏa của nền tảng số, các tác phẩm dự thi được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng để nhiều người trẻ chủ động lựa chọn lối sống xanh, hành động xanh và tư duy phát triển bền vững.
Các thí sinh trên cả nước đăng ký tham gia theo hình thức cá nhân hoặc đội nhóm (tối đa 3 thành viên). Ban Tổ chức khuyến khích người tham gia chuyển hóa những chất liệu đời sống quen thuộc, những khuôn hình từ chính cuộc sống đời thường, các sáng kiến cộng đồng hay những câu chuyện thực tế tại địa phương thành các sản phẩm video sáng tạo, mang góc nhìn tích cực, nhân văn và giàu tính truyền cảm hứng về môi trường và phát triển bền vững.
Từ ngày 01/6 đến ngày 28/6 sẽ diễn ra Vòng Sáng tạo trên nền tảng Gen Green. Tại vòng này, Ban Sơ khảo sẽ lựa chọn 30 tác phẩm nổi bật nhất, có sức lan tỏa bước tiếp vào Vòng Đào tạo, giúp bồi dưỡng thế hệ nhà sáng tạo nội dung trẻ có chiều sâu về các chủ đề môi trường và phát triển bền vững.
Tại Vòng Đào tạo, các thí sinh sẽ được mở rộng kiến thức chuyên môn, tư vấn phát triển kịch bản và nâng cao tư duy kể chuyện bằng hình ảnh, từ đó từng bước xây dựng những nội dung có tính chuyên sâu, sáng tạo và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng trẻ.
Cuối cùng, Top 30 sẽ bước vào Vòng Tranh tài, diễn ra từ ngày 06/7 đến ngày 20/7, để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Đây cũng là giai đoạn các đội thi chuyển hóa kiến thức, góc nhìn và tư duy sáng tạo thành những sản phẩm truyền thông có khả năng tạo ảnh hưởng xã hội tích cực, lan tỏa tinh thần sống xanh và thúc đẩy hành động vì môi trường trong cộng đồng.
Từ đây, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 10 video truyền cảm hứng xuất sắc nhất và vinh danh tại Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 28/7, hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên.
"Với cuộc thi 'Thử thách Sáng tạo xanh', Quỹ mong muốn trao cho các bạn trẻ một không gian để cất lên tiếng nói của mình về môi trường bằng ngôn ngữ gần gũi nhất với thế hệ hôm nay – đó là hình ảnh, câu chuyện và sự sáng tạo. Chúng tôi hy vọng từ cuộc thi này sẽ xuất hiện thêm nhiều bạn trẻ sẵn sàng chia sẻ, hành động và truyền cảm hứng để sống xanh không còn là một khẩu hiệu mà trở thành một phần tự nhiên trong cách mỗi người học tập, làm việc và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và tương lai của chính mình", TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, cho biết.
Đại diện đối tác phối hợp, ông Tạ Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ: "Cuộc thi không chỉ là một chiến dịch truyền thông, mà là sự phối hợp giữa các đơn vị để khơi dậy một thế hệ thanh niên sống trách nhiệm hơn với môi trường và tương lai của đất nước. Chúng tôi hy vọng mỗi video dự thi sẽ không đơn thuần là một sản phẩm sáng tạo mà là một "hạt giống xanh" lan tỏa cảm hứng tích cực tới cộng đồng, đồng thời khẳng định rằng từ những hành động nhỏ, người trẻ hoàn toàn có thể tạo nên những thay đổi lớn cho xã hội".
Cuộc thi "Thử thách Sáng tạo xanh" không chỉ hướng tới tạo nên một phong trào sáng tạo nội dung về môi trường, mà còn từng bước hình thành mạng lưới "Green Creators" đồng hành cùng hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Đây sẽ là lực lượng góp phần lan tỏa tinh thần sống có trách nhiệm với môi trường, thúc đẩy thay đổi hành vi trong cộng đồng và chung tay hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới Net Zero trong tương lai.
Danh sách Ban Giám khảo Vòng Chung kết của cuộc thi:
• Trưởng Ban Giám khảo: Ông Trần Đức Việt – Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film
• TS. Lê Thái Hà – Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup; kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi
• Ông Tạ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Môi trường
• GS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – Giảng viên Khoa Hóa và Môi trường, Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội
• Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn – Đạo diễn nhiều dự án phim được yêu thích như "Đi giữa trời rực rỡ", "Và anh sẽ trở lại", "Bẻ lái cuộc đời"…; Giám đốc Công ty Saa Production
• Đạo diễn Vũ Thành Long – Giám đốc Sản xuất CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film; kiêm Trưởng Ban Sơ khảo cuộc thi
Hệ thống giải thưởng của cuộc thi gồm:
• 01 Giải Nhất: 50.000.000 đồng/giải
• 02 Giải Nhì: 35.000.000 đồng/giải
• 03 Giải Ba: 20.000.000 đồng/giải
• 04 Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải
• Ngoài ra còn có các giải thưởng phụ gồm:
∙ 50 giải video có lượt view cao nhất trên nền tảng Gen Green: 2.000.000 đồng/giải
∙ 30 giải cho video do Ban Sơ khảo tuyển chọn dựa trên tiêu chí hiệu quả lan tỏa và chất lượng nội dung: 3.000.000 đồng/giải
∙ 03 giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng video dự thi đông nhất: 30.000.000 đồng/giải
