Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này không gay gắt như đợt nắng nóng trước.

Nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn Tây Nam khô nóng hoạt động không mạnh. Nguồn nhiệt chủ yếu là do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m đang bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung xua tan mây, nắng kéo dài cả ngày khiến nhiệt độ tăng.

Dự báo thời tiết hôm nay nhiều nơi ở miền Bắc các phường vùng núi như Hòa Bình, Hà Giang 1, Thục Phán, Tam Thanh; đến các phường vùng đồng bằng, trung du như Sông Công, Việt Trì, Hoàn Kiếm, Nam Định nhiệt độ đều cao 35 độ, có nơi 36 độ. Các nơi khác từ 32-34 độ.

Dự báo nắng nóng ở miền Bắc còn lan rộng hơn trong những ngày tiếp theo.

Dự báo thời tiết Hà Nội: Nắng nóng ở Hà Nội đã xuất hiện từ hôm qua. Dự báo nắng nóng còn kéo dài đến Chủ nhật, cường độ không gay gắt như đợt nắng trước. Mức nhiệt cao nhất có ngày từ 37-38 độ.

Tại Trung Bộ, số điểm nắng nóng 35 độ xuất hiện từ phường Tĩnh Gia đến phường Cẩm Thành. Riêng phường Phú Xuân 36 độ.

Dự báo nắng nóng khu vực miền Trung còn kéo dài nhiều ngày tới, nhưng cường độ không quá gay gắt.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết chiều nay tiếp tục có mưa dông, cục bộ có điểm mưa to trên 50mm tập trung ở miền Đông Nam Bộ. Cần đề phòng nguy cơ ngập úng khu đô thị, sấm sét, gió giật mạnh trong mưa dông.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại bước vào đợt nắng nóng mới với mức nhiệt 35-36 độ. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 1/6 đến ngày 2/6:

- Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng.

- Khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 2/6 đến ngày 10/6:

- Bắc Bộ: Từ ngày 3-8/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi từ đêm 4-7/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng đêm 8-10/6 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có nắng nóng diện rộng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; riêng duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối 3/6 có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 5/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.