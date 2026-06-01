Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này không gay gắt như đợt nắng nóng trước.
Nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn Tây Nam khô nóng hoạt động không mạnh. Nguồn nhiệt chủ yếu là do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m đang bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung xua tan mây, nắng kéo dài cả ngày khiến nhiệt độ tăng.
Dự báo thời tiết hôm nay nhiều nơi ở miền Bắc các phường vùng núi như Hòa Bình, Hà Giang 1, Thục Phán, Tam Thanh; đến các phường vùng đồng bằng, trung du như Sông Công, Việt Trì, Hoàn Kiếm, Nam Định nhiệt độ đều cao 35 độ, có nơi 36 độ. Các nơi khác từ 32-34 độ.
Dự báo nắng nóng ở miền Bắc còn lan rộng hơn trong những ngày tiếp theo.
Dự báo thời tiết Hà Nội: Nắng nóng ở Hà Nội đã xuất hiện từ hôm qua. Dự báo nắng nóng còn kéo dài đến Chủ nhật, cường độ không gay gắt như đợt nắng trước. Mức nhiệt cao nhất có ngày từ 37-38 độ.
Tại Trung Bộ, số điểm nắng nóng 35 độ xuất hiện từ phường Tĩnh Gia đến phường Cẩm Thành. Riêng phường Phú Xuân 36 độ.
Dự báo nắng nóng khu vực miền Trung còn kéo dài nhiều ngày tới, nhưng cường độ không quá gay gắt.
Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết chiều nay tiếp tục có mưa dông, cục bộ có điểm mưa to trên 50mm tập trung ở miền Đông Nam Bộ. Cần đề phòng nguy cơ ngập úng khu đô thị, sấm sét, gió giật mạnh trong mưa dông.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 1/6 đến ngày 2/6:
- Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng.
- Khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 2/6 đến ngày 10/6:
- Bắc Bộ: Từ ngày 3-8/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi từ đêm 4-7/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng đêm 8-10/6 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có nắng nóng diện rộng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; riêng duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối 3/6 có mưa rào và dông rải rác.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 5/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?Thời sự - 22 phút trước
GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.
Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh loThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.
Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'Thời sự - 18 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.
Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà NộiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.
Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe ExciterThời sự - 2 ngày trước
Công an xã Vân Du đã phát thông báo đến 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm anh Cao Đăng Hổ.
Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng NinhThời sự - 2 ngày trước
Nạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.
Hà Nội sẽ xây thêm 10 bể ngầm để chống ngập úng các khu vực công viên, trường họcThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu Đề án "Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2030" phải chuyển từ mức đề xuất giải pháp sang kế hoạch hành động cụ thể, có mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng cho từng lưu vực, từng dự án.
Danh sách 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đíchThời sự - 3 ngày trước
GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, rà soát 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, cương quyết thu hồi các dự án vi phạm.
Nắng nóng miền Bắc lại sắp quay trở lại sau đợt mưa dông giải nhiệtThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu tác động khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo đến Chủ nhật, trời không mưa, nắng nóng quay trở lại mức nhiệt tăng lên đến 35-36 độ.
Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuêThời sự
GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.