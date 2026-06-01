Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thứ hai, 08:51 01/06/2026 | Thời sự
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.

Những đối tượng nào được miễn, giảm phí?

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Trung tâm sẽ triển khai việc thu phí tham quan di tích Hải Vân Quan sau khi nghị quyết của HĐND TP Huế có hiệu lực từ ngày 2/6.

Theo nghị quyết của HĐND TP Huế mức thu phí là 70.000 đồng/người/lượt, áp dụng thống nhất cho công dân Việt Nam và người nước ngoài. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế là cơ quan thu phí, số tiền thu được sử dụng để chi các nội dung phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu di tích.

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé? - Ảnh 1.

Hải Vân Quan thu hút đông đảo du khách tham quan.

Theo nghị quyết, ngoài mức phí 70.000 đồng/người/lượt, nhiều đối tượng sẽ được miễn hoặc giảm phí tham quan Hải Vân Quan. Cụ thể, miễn phí đối với công dân Việt Nam vào các dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn như 26/3, 29/3, 19/8, 2/9, 23/11 và 24/11.

Ngoài ra, trẻ em dưới 13 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, học sinh các trường phổ thông đi tham quan ngoại khóa hằng năm cùng nhiều đối tượng khác có đăng ký với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng được miễn phí tham quan.

Nghị quyết cũng quy định giảm 50% phí tham quan đối với người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật nặng, người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi văn hóa. Cùng với đó là người dân TP Huế và TP Đà Nẵng, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tại 2 địa phương và sinh viên các trường trên toàn quốc đi tham quan ngoại khóa theo đoàn có đăng ký trước cũng thuộc diện được giảm phí.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, quy trình thu, nộp và quản lý phí tham quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định tại nghị quyết ban hành. Công tác bán vé và kiểm soát vé được triển khai tương tự như tại các điểm di tích như Đàn Nam Giao, Lăng Thiệu Trị. Du khách sẽ mua vé điện tử, đồng thời hệ thống camera AI được sử dụng để đếm lượt khách nhằm hỗ trợ công tác quản lý bán vé và kiểm soát vé tham quan.

"Việc quản lý, bảo vệ di tích được thực hiện theo quy chế phối hợp giữa TP Huế và TP Đà Nẵng. Hiện nay, theo hình thức luân phiên, TP Huế đang chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích trong thời gian 3 năm và giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị trực tiếp quản lý. Từ đầu năm 2029, việc quản lý sẽ được bàn giao lại cho TP Đà Nẵng trong thời gian 3 năm tiếp theo", ông Lê Công Sơn nói.

Di tích với kiến trúc độc đáo

Theo UBND TP Huế, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Hải Vân Quan tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân, trước đây là công trình phòng thủ của nhà Nguyễn, nằm ở ranh giới hành chính giữa TP Huế và TP Đà Nẵng. Hiện tại là di tích cấp quốc gia duy nhất ở Việt Nam thuộc quyền quản lý của 2 địa phương.

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé? - Ảnh 2.

Từ ngày 2/6, đơn vị quản lý tiến hành thu phí tham quan di tích Hải Vân Quan.

Ngoài ra, đây là công trình có giá trị quan trọng về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quân sự, gắn liền với vương triều nhà Nguyễn (được xây dựng vào năm 1826 dưới thời vua Minh Mạng).

Cuối năm 2016, TP Huế (thời điểm đó là tỉnh Thừa Thiên Huế) và TP Đà Nẵng phối hợp lập hồ sơ đề nghị và được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích quốc gia ngày 14/4/2017.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo UBND TP Huế, sau khi được trùng tu đưa vào sử dụng, di tích với kiến trúc độc đáo, có giá trị to lớn về lịch sử và với vị trí "độc nhất vô nhị" thu hút du khách khi có dịp ngang qua đỉnh đèo Hải Vân.

Cùng với Lăng Cô - Bạch Mã - Cảnh Dương, Hải Vân Quan đã và đang dần trở thành điểm thăm quan nổi tiếng, hấp dẫn đối với du khách khi đến với Huế - Đà Nẵng và khu vực miền Trung, góp phần vào sự phát triển du lịch của 2 địa phương.

Sau trùng tu tiền tỷ, bao giờ di tích Hải Vân Quan đón khách tham quan?Sau trùng tu tiền tỷ, bao giờ di tích Hải Vân Quan đón khách tham quan?

GĐXH - Sau thời gian dài thực hiện trùng tu, dự kiến di tích Hải Vân Quan sẽ mở cửa miễn phí đón khách đến tham quan từ ngày 1/8.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tìm thấy nữ hành khách lạc giữa rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

Tìm thấy nữ hành khách lạc giữa rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

Triệu tập nhóm đối tượng đuổi chém người tham quan trên đèo Hải Vân

Triệu tập nhóm đối tượng đuổi chém người tham quan trên đèo Hải Vân

Cận cảnh cứu hộ đoàn tàu trật bánh, thông tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân

Cận cảnh cứu hộ đoàn tàu trật bánh, thông tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân

Tạm đóng hầm Hải Vân phục vụ nổ mìn thi công đường nối cảng Liên Chiểu

Tạm đóng hầm Hải Vân phục vụ nổ mìn thi công đường nối cảng Liên Chiểu

Sau trùng tu tiền tỷ, bao giờ di tích Hải Vân Quan đón khách tham quan?

Sau trùng tu tiền tỷ, bao giờ di tích Hải Vân Quan đón khách tham quan?

Cùng chuyên mục

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.

Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?

Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội

Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.

Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter

Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter

Thời sự - 2 ngày trước

Công an xã Vân Du đã phát thông báo đến 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm anh Cao Đăng Hổ.

Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng Ninh

Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng Ninh

Thời sự - 2 ngày trước

Nạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.

Hà Nội sẽ xây thêm 10 bể ngầm để chống ngập úng các khu vực công viên, trường học

Hà Nội sẽ xây thêm 10 bể ngầm để chống ngập úng các khu vực công viên, trường học

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu Đề án "Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2030" phải chuyển từ mức đề xuất giải pháp sang kế hoạch hành động cụ thể, có mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng cho từng lưu vực, từng dự án.

Danh sách 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích

Danh sách 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, rà soát 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, cương quyết thu hồi các dự án vi phạm.

Nắng nóng miền Bắc lại sắp quay trở lại sau đợt mưa dông giải nhiệt

Nắng nóng miền Bắc lại sắp quay trở lại sau đợt mưa dông giải nhiệt

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu tác động khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo đến Chủ nhật, trời không mưa, nắng nóng quay trở lại mức nhiệt tăng lên đến 35-36 độ.

Xem nhiều

Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuê

Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuê

Thời sự

GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.

Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên

Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên

Thời sự
Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện

Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện

Thời sự
Danh sách 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích

Danh sách 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích

Thời sự
Hà Nội: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6, cung ứng hơn 27.400 căn hộ đáp ứng nhu cầu cư dân

Hà Nội: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6, cung ứng hơn 27.400 căn hộ đáp ứng nhu cầu cư dân

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top