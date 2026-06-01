Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?
GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.
Những đối tượng nào được miễn, giảm phí?
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Trung tâm sẽ triển khai việc thu phí tham quan di tích Hải Vân Quan sau khi nghị quyết của HĐND TP Huế có hiệu lực từ ngày 2/6.
Theo nghị quyết của HĐND TP Huế mức thu phí là 70.000 đồng/người/lượt, áp dụng thống nhất cho công dân Việt Nam và người nước ngoài. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế là cơ quan thu phí, số tiền thu được sử dụng để chi các nội dung phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu di tích.
Theo nghị quyết, ngoài mức phí 70.000 đồng/người/lượt, nhiều đối tượng sẽ được miễn hoặc giảm phí tham quan Hải Vân Quan. Cụ thể, miễn phí đối với công dân Việt Nam vào các dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn như 26/3, 29/3, 19/8, 2/9, 23/11 và 24/11.
Ngoài ra, trẻ em dưới 13 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, học sinh các trường phổ thông đi tham quan ngoại khóa hằng năm cùng nhiều đối tượng khác có đăng ký với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng được miễn phí tham quan.
Nghị quyết cũng quy định giảm 50% phí tham quan đối với người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật nặng, người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi văn hóa. Cùng với đó là người dân TP Huế và TP Đà Nẵng, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tại 2 địa phương và sinh viên các trường trên toàn quốc đi tham quan ngoại khóa theo đoàn có đăng ký trước cũng thuộc diện được giảm phí.
Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, quy trình thu, nộp và quản lý phí tham quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định tại nghị quyết ban hành. Công tác bán vé và kiểm soát vé được triển khai tương tự như tại các điểm di tích như Đàn Nam Giao, Lăng Thiệu Trị. Du khách sẽ mua vé điện tử, đồng thời hệ thống camera AI được sử dụng để đếm lượt khách nhằm hỗ trợ công tác quản lý bán vé và kiểm soát vé tham quan.
"Việc quản lý, bảo vệ di tích được thực hiện theo quy chế phối hợp giữa TP Huế và TP Đà Nẵng. Hiện nay, theo hình thức luân phiên, TP Huế đang chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích trong thời gian 3 năm và giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị trực tiếp quản lý. Từ đầu năm 2029, việc quản lý sẽ được bàn giao lại cho TP Đà Nẵng trong thời gian 3 năm tiếp theo", ông Lê Công Sơn nói.
Di tích với kiến trúc độc đáo
Theo UBND TP Huế, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Hải Vân Quan tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân, trước đây là công trình phòng thủ của nhà Nguyễn, nằm ở ranh giới hành chính giữa TP Huế và TP Đà Nẵng. Hiện tại là di tích cấp quốc gia duy nhất ở Việt Nam thuộc quyền quản lý của 2 địa phương.
Ngoài ra, đây là công trình có giá trị quan trọng về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quân sự, gắn liền với vương triều nhà Nguyễn (được xây dựng vào năm 1826 dưới thời vua Minh Mạng).
Cuối năm 2016, TP Huế (thời điểm đó là tỉnh Thừa Thiên Huế) và TP Đà Nẵng phối hợp lập hồ sơ đề nghị và được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích quốc gia ngày 14/4/2017.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Theo UBND TP Huế, sau khi được trùng tu đưa vào sử dụng, di tích với kiến trúc độc đáo, có giá trị to lớn về lịch sử và với vị trí "độc nhất vô nhị" thu hút du khách khi có dịp ngang qua đỉnh đèo Hải Vân.
Cùng với Lăng Cô - Bạch Mã - Cảnh Dương, Hải Vân Quan đã và đang dần trở thành điểm thăm quan nổi tiếng, hấp dẫn đối với du khách khi đến với Huế - Đà Nẵng và khu vực miền Trung, góp phần vào sự phát triển du lịch của 2 địa phương.
