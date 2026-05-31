Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi
Một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk khiến nhiều người thót tim khi tự ý lấy ô tô đỗ trước nhà dân rồi lái chạy qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi.
Ngày 31/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai lái ô tô đi qua nhiều tuyến hẻm. Hình ảnh từ camera an ninh và camera hành trình cho thấy chiếc xe chạy trên đường khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trao đổi với phóng viên, chị N.H. (33 tuổi, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, chị là người đăng tải đoạn clip để cảnh báo các gia đình về việc chủ quan để chìa khóa trên xe.
Theo chị H., khoảng 10h ngày 30/5, chồng chị chở con về nhà và dừng xe trước cửa. Do sơ suất, chìa khóa vẫn để trên ô tô. Lúc không có người để ý, một bé trai 12 tuổi sống gần đó mở cửa xe, lên ngồi vào ghế lái và tự điều khiển xe chạy về hướng nhà mình.
Trong quá trình di chuyển qua nhiều con hẻm, chiếc ô tô xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi. Phát hiện sự việc bất thường, tài xế taxi yêu cầu bé trai dừng xe, đồng thời đưa cháu quay lại nhà chủ xe để thông báo.
“Ban đầu gia đình rất ngỡ ngàng, không nghĩ một bé trai 12 tuổi lại có thể tự lái ô tô. Chỉ đến khi xem lại camera an ninh, chúng tôi mới tin đây là sự thật”, chị H. cho biết.
Theo chủ xe, vụ việc chỉ khiến ô tô bị vết xước nhẹ. Do biết cháu bé có hoàn cảnh khó khăn và có biểu hiện bất thường về tâm lý nên gia đình chị không yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Rất may, thời điểm xảy ra sự việc đường vắng người qua lại nên không gây tai nạn. Sau vụ việc, gia đình chị H. cho biết sẽ cẩn trọng hơn, không để chìa khóa trên xe nhằm tránh những tình huống tương tự xảy ra.
Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm, tài xế ô tô không những không chấp hành mà người đi cùng còn có phát ngôn thiếu chuẩn mực với cán bộ làm nhiệm vụ. Hành vi này đã bị Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ xử lý nghiêm với tổng mức phạt lên tới 19 triệu đồng.
'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng YênĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Tại đây xuất hiện các điểm bốc xúc vật liệu từ sà lan lên xe tải cùng nhiều công trình được người dân địa phương gọi là "mố cẩu". Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, nhiều điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định.
Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạtĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo quy định thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.
Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí ThanhĐời sống - 12 giờ trước
Ngay sau khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) dựng hàng rào để triển khai phương án phân luồng mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, giao thông qua khu vực này lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, dòng xe ùn ứ kéo dài.
Miền Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưaĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời hửng nắng, có nơi nắng nóng.
Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?Đời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Toàn quốc bán xăng E10 từ 1/6; nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID, VneTraffic; hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10/6… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2026.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người 'giàu nứt vách'Đời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được cho là sở hữu tố chất đặc biệt, dễ gặp may mắn và có cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc.
3 con giáp được kỳ vọng gặp may mắn về tiền bạc: Thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Con giáp tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tý... là những con giáp có nhiều cơ hội tài chính khởi sắc. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việc, mở rộng hợp tác và tìm kiếm nguồn thu nhập mới.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em trong “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em”Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Trong 2 ngày 30 – 31/5/2026, chương trình “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em.
Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.
Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồngĐời sống
GĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.