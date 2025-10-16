Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên lần 2: Bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trí thức tương lai

Ngày 16/10 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố thông tin Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên – APEC Innovation lần thứ II (2025-2026).



Cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc và sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài; phát huy tiềm năng trí tuệ, tư duy sáng tạo, tư duy mới, tính năng động, khát vọng của sinh viên, chủ nhân tương lai của đất nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thúc đẩy tinh thần tự tin, chủ động, sáng tạo trong sinh viên. Đồng thời, tôn vinh các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp, quỹ đầu tư… chung tay hỗ trợ sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Cuộc thi hứa hẹn thu hút nhiều sinh viên tham gia.

Ngoài ra, cuộc thi còn hướng đến tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, độc đáo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, qua đó hình thành thế hệ doanh nhân trẻ năng động, có tầm nhìn vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm: Sinh viên, nhóm sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (ý tưởng về: sản phẩm/công nghệ/dịch vụ/giải pháp…) đều có đủ điều kiện tham gia (trừ các Dự án đã đạt giải các cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, quốc tế…).

Lĩnh vực tham gia dự thi bao gồm nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nước sạch; Công nghiệp, công nghệ mới, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ chế tạo, năng lượng, cơ khí, xây dựng; Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp; Dịch vụ, tài chính, du lịch, lao động, việc làm; Giáo dục.. Cuộc thi khuyến khích các ý tưởng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Ban tổ chức và Ban thư ký Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên - APEC Innovation lần thứ II (2025 - 2026) ra mắt.

Thành phần Hội đồng Giám khảo (HĐGK) là các chuyên gia, doanh nhân có uy tín, có kinh nghiệm, chuyên môn sâu về khởi nghiệp; chuyên môn sâu trên các lĩnh vực sinh viên dự thi. HĐGK chấm điểm các vòng thi theo nguyên tắc: Khách quan - Công bằng - Minh bạch - Công khai. HĐGK thực hiện chấm điểm các ý tưởng khởi nghiệp theo các tiêu chí, biểu mẫu chấm điểm ở từng vòng thi, do BTC quy định. Điểm số của mỗi thí sinh ở từng vòng thi là điểm trung bình của các thành viên HĐGK.

Trước đó, năm 2024 cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên đã nhận về 1.192 ý tưởng khởi nghiệp từ hơn hàng nghìn sinh viên 81 trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. Các ý tưởng dự thi trải dài trên 5 lĩnh vực gồm: Nông lâm ngư nghiệp, Y tế, chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực Công nghiệp, công nghệ, Dịch vụ tài chính du lịch và Giáo dục.

Từ hơn 1.000 ý tưởng, qua 3 vòng đánh giá kỹ lưỡng, 29 đội thi xuất sắc nhất đã chinh phục được các ngôi vị cao quý nhất trong đó có 3 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 14 giải khuyến khích.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC cho biết, các đội thi đạt giải sẽ có cơ hội được tiếp cận, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm với các doanh nhân doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại các thị trường quốc tế như Mỹ, Úc...

Tiếp nối thành công từ năm đầu tiên tổ chức, APEC Innovation lần thứ II (2025 - 2026) sẽ có thông điệp "Khai phóng ý tưởng khởi nghiệp". Năm nay, các đội thi sẽ được hướng dẫn, đào tạo ngay từ quá trình tìm kiếm ý tưởng và triển khai bản thuyết minh. Các đội thi đạt giải sẽ có cơ hội được tiếp cận, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm với các doanh nhân doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại các thị trường quốc tế như Mỹ, Úc,...

APEC Innovation 2025 - 2026 tiếp tục khai phá những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá trong sinh viên và trở thành vườn ươm, bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trí thức tương lai, vì một đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và cường thịnh.