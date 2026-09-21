Thói quen bảo quản cơm nguội có thể khiến vi khuẩn phát triển, dẫn đến nguy cơ ngộ độc

Để cơm nguội ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh

VTV cho biết, một trong những sai lầm phổ biến là để cơm nguội ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh. Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, khi cơm đã nấu chín và để ngoài không khí trong nhiều giờ, vi khuẩn – đặc biệt là Bacillus cereus – có thể phát triển nhanh chóng. Loại vi khuẩn này tạo ra độc tố gây nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí ngộ độc nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc bảo quản cơm khi còn nóng cũng là một sai lầm. Nhiều người có thói quen cho cơm vừa nấu xong vào tủ lạnh ngay, điều này không chỉ làm tăng nhiệt độ trong tủ mà còn tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi nếu cơm không được làm nguội đúng cách.

Để cơm trong nồi điện ở chế độ giữ ấm cả ngày để tiện sử dụng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơm sau khi nấu chín nếu được giữ ở nhiệt độ phù hợp có thể an toàn trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi thời gian giữ ấm kéo dài nhiều giờ, đặc biệt trên 8-12 giờ, cơm bắt đầu thay đổi về mùi vị, độ ẩm và giá trị dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơm sau khi nấu chín nếu được giữ ở nhiệt độ phù hợp có thể an toàn trong một khoảng thời gian nhất định.

Cơm để lâu trong nồi thường bị khô mặt, vàng đáy hoặc có mùi ôi nhẹ. Quá trình giữ nhiệt liên tục cũng làm một số vitamin nhóm B trong gạo bị hao hụt đáng kể.

Ngoài ra, nguy cơ lớn hơn nằm ở vấn đề vi khuẩn. Nếu nồi cơm không duy trì nhiệt độ đủ cao hoặc cơm bị mở nắp nhiều lần, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng.

Hâm cơm nguội thế nào là đúng cách?

Dùng lò vi sóng

Lò vi sóng là lựa chọn tuyệt vời để hâm cơm nhanh chóng, đặc biệt là khi bạn chỉ cần một phần cơm nhỏ.

Theo VTC News, bạn lấy cơm nguội vào tô hoặc hộp đựng thực phẩm có thể dùng trong lò vi sóng, rưới lên một ít nước để cơm không bị khô. Bạn có thể dùng khăn ẩm đậy lên miệng tô hoặc dùng màng bọc thực phẩm để giữ ẩm cho cơm (không để màng bọc tiếp xúc trực tiếp với cơm) rồi mới cho vào lò vi sóng và ấn nút hoạt động lò.

Bạn hâm cơm ở công suất cao trong khoảng 1-2 phút, tùy theo lượng cơm, sau đó kiểm tra xem cơm đã đủ nóng chưa. Nếu chưa, hãy tiếp tục hâm thêm 30 giây.

Dùng nồi hấp

Phương pháp này giúp cơm nóng đều và giữ nguyên hương vị. Bạn đun sôi nước trong nồi hấp, sau đó cho cơm nguội vào khay, đậy nắp lại và hấp trong khoảng 10 phút hoặc đến khi cơm nóng đều. Nếu muốn cơm thơm ngon hơn, bạn hãy hấp cơm với ít lá dứa hoặc rưới lên chút dầu mè.

Dùng nồi hấp để hấp cơm nguội, phương pháp này giúp cơm nóng đều và giữ nguyên hương vị.

Tác hại không ngờ tới khi ăn cơm nguội

Gây ung thư

Thông tin trên VOV, rất nhiều người vì tiết kiệm hoặc vì tiện lợi nên thường xuyên hâm nóng lại cơm nguội để ăn nhưng thực ra điều này không tốt với dạ dày. Thành phần chủ yếu của cơm chủ yếu là tinh bột, khi tinh bột được làm nóng đến 60oC trở lên sẽ dần dần nở ra cuối cùng biến thành dạng bột hồ, quá trình này gọi là 'hồ hóa', sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tiêu hóa. Vì thế, nếu ăn nhiều trong thời gian dài có thể gây ra ung thư dạ dày.

Gây ngộ độc

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh, ăn cơm nguội, dù là về cảm quan không hề có dấu hiệu biến chất, chua, thiu hoặc đã được rang hoặc hâm nóng lại thì vẫn có thể gây ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện điển hình là buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi.

Ăn cơm nguội, dù là về cảm quan không hề có dấu hiệu biến chất, chua, thiu, đã được rang hoặc hâm nóng lại thì vẫn có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Thủ phạm gây nên chuyện này chính là một loại vi khuẩn có tên là Bacillus cereus. Loại vi khuẩn này có sẵn trong gạo do bị nhiễm từ đất trong quá trình trồng trọt và thu hoạch lúa. Quá trình nấu chín gạo thành cơm không tiêu diệt được vi khuẩn này vì nó đã hình thành dạng bào tử để tự vệ.

Một số lưu ý khi bảo quản cơm nguội

Cần bảo quản cơm nguội trong hộp/túi zip sạch và kín, không để thức ăn mặn dính vào. Tuyệt đối không bảo quản cơm lại lần thứ hai.

Khi bỏ cơm nguội ra dùng, bạn cần kiểm tra lại xem chúng có dấu hiệu thiu, mốc hay có gì bất thường không. Nếu cơm không có mùi lạ thì vẫn dùng được bình thường, còn nếu cơm bết dính bất thường thì đó có thể là dấu hiệu vì khuẩn xâm nhập, hãy bỏ đi thay vì sử dụng. Cơm quá khô, cứng cũng không nên giữ lại dùng vì chất lượng và hương vị đã giảm đi.

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