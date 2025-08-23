Cứu nguy cho thanh niên buộc dây cao su vào tinh hoàn để kéo dài thời gian cương

Không ít nam giới xem vùng kín là 'lãnh địa riêng tư', nơi có thể tùy ý trải nghiệm để tìm kiếm khoái cảm. Tuy nhiên, nhiều thói quen tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ tổn hại cơ quan sinh dục, dẫn đến những hậu quả nặng nề như rối loạn cương, viêm nhiễm, thậm chí hoại tử.

Ngày 21/8, TS.BS.CKII Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết, không ít thanh niên có những "trò chơi" tình dục nguy hiểm như: Cọ xát vào bề mặt thô ráp; quan hệ với đồ vật bẩn, không được tiệt trùng; thủ dâm bằng cách đưa vật lạ, dụng cụ sắc nhọn vào niệu đạo; tự bẻ dương vật khi đang cương cứng để nghe tiếng rắc rắc. Đặc biệt, rất nhiều thanh niên có hành vi buộc gốc dương vật nhằm kéo dài thời gian cương, tiềm ẩn nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Điển hình, nam thanh niên 24 tuổi bị đau nhức vùng bìu phải, kèm cảm giác nóng rát và sưng đỏ nhẹ. Bệnh nhân cho biết trong quá trình thủ dâm đã sử dụng dây cao su buộc quanh gốc dương vật và bìu để "tăng khoái cảm và kéo dài thời gian cương". Sau khoảng 30 phút, vùng bìu bắt đầu đau nhói nhưng bệnh nhân chủ quan, chỉ tháo ra sau hơn một giờ.

Khám lâm sàng ghi nhận dấu hiệu phù nề bìu, ấn đau tinh hoàn, siêu âm Doppler cho thấy giảm tưới máu tinh hoàn phải. Bệnh nhân được chẩn đoán bị chèn ép mạch tinh hoàn dẫn đến thiếu máu nuôi mô – một biến chứng hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Bệnh nhân được chỉ định điều trị kháng viêm, giảm phù nề giúp tái lưu thông máu.

Theo TS.BS.CKII Trà Anh Duy, một số nam giới áp dụng phương pháp buộc chặt gốc dương vật bằng nhiều loại vật dụng như dây thun, chỉ, nhẫn cao su, hoặc vòng kim loại để duy trì sự cương cứng lâu hơn, kéo dài thời gian giao hợp hoặc thủ dâm. Một số dụng cụ bán sẵn trên thị trường được quảng cáo là "vòng chống xuất tinh sớm" hay "cường dương tạm thời" càng khiến hành vi này phổ biến.

Tuy nhiên, hành vi này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu sử dụng sai cách hoặc duy trì quá lâu. Khi buộc chặt quanh gốc dương vật, đặc biệt nếu buộc luôn cả gốc bìu – nơi chứa tinh hoàn sẽ dẫn đến cản trở dòng máu tĩnh mạch hồi lưu, gây sung huyết, phù nề và thiếu máu mô. Nếu kéo dài hơn 30–60 phút có thể gây hoại tử mô sinh dục.

Đáng lo ngại, nhiều nạn nhân vì e ngại nên chần chừ đi khám, khiến tình trạng trở nặng. Không ít trường hợp bị hoại tử dương vật do vòng kim loại siết quá lâu, buộc phải phẫu thuật cấp cứu, thậm chí cần đến sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ chuyên dụng để tháo dị vật. Việc trì hoãn thăm khám làm tăng nguy cơ mất vĩnh viễn chức năng sinh lý.

"Nam giới tuyệt đối không nên 'nghịch dại' với vùng kín bởi hậu quả có thể khôn lường. Về mặt sinh lý học, hành vi tình dục đơn độc không sai, nhưng khi vượt khỏi giới hạn an toàn, những thói quen này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe sinh lý, niệu dục và cả tâm thần," TS.BS.CKII Trà Anh Duy khuyến cáo.

Ông cũng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh giáo dục toàn diện về tình dục an toàn cho thanh thiếu niên và người trẻ. Đồng thời, ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, việc thăm khám sớm là yếu tố then chốt để phòng tránh di chứng lâu dài.