Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 01/4/2026, tại khu vực ngõ 295/24 đường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề (TP Hà Nội). Nạn nhân là cụ H. (96 tuổi), một cụ bà tuổi cao sức yếu đang ngồi xe lăn và được người giúp việc là bà T. (67 tuổi) đẩy đi dạo.

Lợi dụng sự sơ hở và yếu thế của nạn nhân, một nhóm đối tượng đã áp sát, giật phăng chiếc túi xách cụ H. đang để trên đùi rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Hành vi nhắm vào người già đã gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận khu vực.

3 đối tượng trong nhóm cướp, nhỏ nhất mới 13 tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội tổ chức rà soát, truy xét các đối tượng nghi vấn.

Danh tính nhóm gây án sau đó đã được lực lượng chức năng làm rõ gồm: Vũ Việt An (SN 2005, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) – đối tượng cầm đầu, dù còn trẻ nhưng đã có "thâm niên" với 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản; P.M.T (SN 2010) và Đ.T.Đ (SN 2012), cùng trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng.

Chiếc túi mà các đối tượng cướp giật được của cụ bà ngồi xe lăn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do bỏ nhà đi lang thang, thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau từ Hải Phòng lên Hà Nội "săn mồi". Để thực hiện vụ cướp trên, Vũ Việt An đã tiếp cận cụ H. để giả vờ hỏi đường nhằm đánh lạc hướng, tạo điều kiện cho P.M.T bất ngờ áp sát giật túi xách.

Đến khoảng 15h ngày 02/4/2026, toàn bộ nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.