Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn
GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.
Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 01/4/2026, tại khu vực ngõ 295/24 đường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề (TP Hà Nội). Nạn nhân là cụ H. (96 tuổi), một cụ bà tuổi cao sức yếu đang ngồi xe lăn và được người giúp việc là bà T. (67 tuổi) đẩy đi dạo.
Lợi dụng sự sơ hở và yếu thế của nạn nhân, một nhóm đối tượng đã áp sát, giật phăng chiếc túi xách cụ H. đang để trên đùi rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Hành vi nhắm vào người già đã gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận khu vực.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội tổ chức rà soát, truy xét các đối tượng nghi vấn.
Danh tính nhóm gây án sau đó đã được lực lượng chức năng làm rõ gồm: Vũ Việt An (SN 2005, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) – đối tượng cầm đầu, dù còn trẻ nhưng đã có "thâm niên" với 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản; P.M.T (SN 2010) và Đ.T.Đ (SN 2012), cùng trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do bỏ nhà đi lang thang, thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau từ Hải Phòng lên Hà Nội "săn mồi". Để thực hiện vụ cướp trên, Vũ Việt An đã tiếp cận cụ H. để giả vờ hỏi đường nhằm đánh lạc hướng, tạo điều kiện cho P.M.T bất ngờ áp sát giật túi xách.
Đến khoảng 15h ngày 02/4/2026, toàn bộ nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
