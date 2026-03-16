Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam – Nguyễn Thị Vọng cầm đầu. 6 đối tượng đã bị bắt giữ và 20kg ma túy bị thu giữ.
Theo trang tin Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an thành phố đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ khoảng 20kg ma túy cần sa.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai), Tô Thanh Phong Hòa (SN 2003, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đào Hà Anh (SN 1995, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Hồng Phương (SN 1996, ĐKTT xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk; trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Trương Như Thái Nguyên (SN 1989, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Trong đó, Nam và Vọng được xác định là các đối tượng cầm đầu đường dây.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSMT phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm trên mạng xã hội như: "WeedDaNang-net", "WEEDCATSHOP", "Blck", "Rec420", "Red Eyes Club", "420 Farmer", "RedCat", "BlackCat"… cùng nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp, Facebook đăng tải công khai nội dung chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia.
Nhận định đây là đường dây mua bán ma túy có tổ chức, hoạt động tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng CSMT đã xác lập chuyên án 226V để tập trung đấu tranh, triệt xóa.
Qua điều tra Công an xác định, để che giấu hành vi phạm tội, vợ chồng Nam - Vọng lập các trang bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream kinh doanh nhằm tạo vỏ bọc. Các đối tượng nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu các gói cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua các công ty chuyển phát nhanh. Việc giao dịch mua bán ma túy được thực hiện thông qua nhiều nhóm Telegram kín, người tham gia phải quét mã QR mới có thể vào nhóm, không công khai số điện thoại. Các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán, thanh toán bằng tiền điện tử USDT.
Ngày 14/3, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ 6 đối tượng nói trên, thu giữ khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy cần sa cùng nhiều tang vật, phương tiện và tài liệu liên quan.
Được biết, trước đó vào tháng 1/2026, liên quan chuyên án này, Phòng CSMT cũng đã bắt giữ 4 đối tượng người nước ngoài về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này nhiều lần mua cần sa từ vợ chồng Nam - Vọng, sau đó lập các trang web để bán lại cho người nước ngoài sinh sống, du lịch tại Đà Nẵng nhằm thu lợi bất chính.
Phòng CSMT đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
