Hà Nội ban hành quy định mới về nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển

Ngày 28/10/2026, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành Nghị quyết số 94/2026/NQ-HĐND nhằm quy định cụ thể các nội dung và mức chi cho công tác dân số và phát triển trên địa bàn Thủ đô.

Hỗ trợ 1 triệu đồng khám tiền hôn nhân và 4 triệu đồng khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Nhằm nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn chuẩn bị lập gia đình, Điều 3 của Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ bằng tiền một lần là 1.000.000 đồng/cặp đối với nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Để nhận được khoản hỗ trợ này, các cặp đôi cần đáp ứng đồng thời hai điều kiện:

Có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại các cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Khám sức khoẻ tiền hôn nhân là hành trình vun đắp hạnh phúc bền lâu. Ảnh: M.Anh

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, Thành phố cũng chú trọng đến chính sách khuyến khích sinh con. Cụ thể, phụ nữ đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên tại Hà Nội khi sinh đủ 02 con trước 35 tuổi sẽ được nhận mức hỗ trợ 4.000.000 đồng/phụ nữ.

Nguyên tắc áp dụng chính sách: Trường hợp phụ nữ thuộc diện này đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không hưởng đồng thời các mức hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Các mức hỗ trợ tài chính mới tạo động lực để người trẻ chủ động khám sức khỏe tiền hôn nhân và sinh đủ hai con trước tuổi 35.

Khen thưởng tập thể duy trì mức sinh thay thế và tăng thù lao cộng tác viên dân số

Không chỉ hướng tới từng cá nhân và gia đình, Nghị quyết 94/2026/NQ-HĐND còn dành nguồn lực để khích lệ các tập thể góp phần bảo đảm mức sinh thay thế trên địa bàn Thành phố.

Mức hỗ trợ 30.000.000 đồng/xã, phường: Dành cho các xã, phường có 03 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con và được UBND Thành phố khen thưởng.

Mức hỗ trợ 60.000.000 đồng/xã, phường: Dành cho tập thể xã, phường duy trì thành tích này trong 05 năm liên tục.

Đối với đội ngũ làm công tác chuyên trách ở cơ sở, Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho cộng tác viên dân số tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Quy định mới góp phần động viên đội ngũ cộng tác viên dân số tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thủ đô.

Thời điểm áp dụng và lộ trình chi trả kinh phí chênh lệch

Về hiệu lực thi hành, Nghị quyết 94/2026/NQ-HĐND được áp dụng trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội kể từ ngày 01/01/2027.

Riêng quy định về mức chi thù lao cho cộng tác viên dân số được áp dụng sớm hơn, tính từ ngày 01/07/2026 để thay thế cho khoản 5 Điều 1 và Phụ lục 05 ban hành kèm theo Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND thành phố Hà Nội.

Phần kinh phí chênh lệch thù lao của cộng tác viên dân số trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2026 đến ngày 31/12/2026 sẽ được Thành phố thực hiện chi trả vào năm 2027. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì sẽ áp dụng theo quy định tại các văn bản mới tương ứng.