Đả nữ gợi cảm khiến cả thế giới dè chừng

Sau ba năm tạm nghỉ, thương hiệu Thế giới khủng long trở lại và oanh tạc phòng vé toàn cầu. Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của đả nữ khét tiếng Hollywood Scarlett Johannson trong vai trò nữ chính.

Trong tuần đầu công chiếu, phim thu về con số khổng lồ 318 triệu USD toàn cầu, chứng tỏ sức hút của thương hiệu Thế giới khủng long, đi kèm là sức hút của "Góa phụ đen" Johansson - minh tinh vốn được mệnh danh là bảo chứng phòng vé, đả nữ số một không thể thay thế tại Hollywood.

Scarlett Johansson trở lại trong bom tấn khủng long.

Nâng tầm thương hiệu đả nữ

Trong Thế giới khủng long: Tái sinh , Scarlett Johansson đóng vai Zora Bennett, chuyên gia hành động bí mật có nhiệm vụ thu thập DNA khủng long từ cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang. Vai diễn giúp Johansson phô diễn kỹ năng hành động và chiều sâu tâm lý phức tạp của nhân vật.

Nhân vật Zora Bennett ngoài hình ảnh cỗ máy chiến đấu, cô mang trong mình quá khứ ám ảnh đồng đội qua đời, đi kèm nỗi sợ hãi mất mát người thân đeo bám trong hành trình "đùa với tử thần", săn DNA khủng long.

Giới phê bình quốc tế ca ngợi màn trình diễn của Johansson. Kenneth Turan - cây bút của The Los Angeles Time - viết: "Scarlett Johansson có khả năng phi thường, đưa nhân vật quen thuộc trở nên sống động hoàn toàn. Zora Bennett không chỉ chiến đấu với khủng long mà còn với chính bản thân, tạo nên sự đồng cảm".

Entertainment Weekly đặc biệt chú ý đến cách Scarlett tạo dấu ấn riêng cho vai diễn, điều các nữ diễn viên trước đó trong thương hiệu Công viên khủng long hiếm khi làm được.

"Scarlett Johansson định hình Zora Bennett thành nữ chính đầu tiên của bộ phim Jurassic không chỉ bằng những pha hành động mà còn bằng việc khắc họa động lực phức tạp giữa cô ấy và các đồng đội, mang lại lớp nghĩa mới cho câu chuyện sinh tồn", EW nhận định.

Scarlett Johansson tiếp tục bỏ túi cảnh hành động ăn tiền trong bom tấn về khủng long.

Thành công của Thế giới khủng long: Tái sinh với doanh thu 318 triệu USD toàn cầu ngay trong tuần đầu công chiếu là minh chứng cho "sức mạnh ngôi sao" của Scarlett Johansson.

Một nhà phê bình từ The Wrap khẳng định: "Thành công của Jurassic World: Rebirth chứng minh rằng sức hút của ngôi sao điện ảnh vẫn còn giá trị hơn bao giờ hết. Scarlett Johansson kéo khán giả đến rạp, tạo nên hiện tượng phòng vé. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi ngành điện ảnh ngày càng phụ thuộc vào các thương hiệu".

Các cảnh hành động trong phim dàn dựng tỉ mỉ và chân thực, đòi hỏi Scarlett cả thể lực, kỹ năng chiến đấu và biểu cảm cảm xúc. Từ những pha chạy trốn nghẹt thở khỏi khủng long đột biến, ngày càng thông minh và hiếu thắng, những pha cận chiến căng thẳng trong không gian hẹp, đến khoảnh khắc cô độc, bất lực khi đối mặt hiểm nguy chết người, Scarlett đều thể hiện thuyết phục.

Trong cuộc phỏng vấn của Variety, đạo diễn Gareth Edwards nói về cảnh quay đặc biệt: "Có những cảnh Scarlett đối diện khủng long biến đổi gen trong không gian cực kỳ chật hẹp, áp lực tâm lý đẩy lên tột cùng. Tôi nhớ cô ấy nói 'Đây không chỉ là về việc đánh đấm, đây là việc cảm nhận nỗi sợ hãi tột độ và cách nhân vật của tôi phản ứng'. Cô ấy đã làm được điều đó một cách hoàn hảo".

Edwards cũng nhấn mạnh Scarlett không chỉ là ngôi sao hành động mà là "diễn viên tài năng hiếm có".

"Có những phân đoạn rất cảm xúc, nghiêm túc giữa Zora Bennett và nhân vật do Mahershala Ali thủ vai. Đó là điều khán giả không ngờ tới khi xem bộ phim 'thuần khủng long'. Scarlett mang đến chiều sâu và sự chân thật, biến bộ phim không chỉ là tác phẩm giải trí đơn thuần mà còn có giá trị nghệ thuật", đạo diễn nói thêm.

Việc Johansson chuyển đổi mượt mà giữa các phân cảnh hành động bùng nổ và những đoạn diễn xuất nội tâm đang khiến giới minh tinh Hollywood dè chừng, nâng tầm chuẩn mực cho các vai "đả nữ" trên màn ảnh rộng.

Scarlett Johansson nâng tầm chuẩn mực hình ảnh "đả nữ".

Đả nữ khiến Hollywood dè chừng

Trước khi trở thành biểu tượng hành động, Scarlett Johansson được biết đến với các vai diễn nặng tâm lý, đòi hỏi chiều sâu nội tâm trong các bộ phim độc lập. Các tác phẩm như Lost in Translation (2003) - vai cô gái trẻ lạc lõng giữa Tokyo, Girl with a Pearl Earring (2003) - đóng vai cô gái bí ẩn, vẻ đẹp nội tâm... được giới phê bình đánh giá cao.

Thời điểm đó, ít ai hình dung diễn viên có nét đẹp cổ điển, đôi mắt buồn như Scarlett Johansson có ngày trở thành một trong những ngôi sao hành động hàng đầu thế giới.

Scarlett nhiều lần chia sẻ ước muốn được thử sức vai diễn đa dạng, không muốn bị đóng khung vào một hình ảnh nhất định. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter , cô nói: "Tôi theo dõi báo cáo về những phần phim mới của Jurassic World trong nhiều năm và liên tục 'đánh tiếng' với quản lý. Tôi đã nói: 'Hãy cho tôi lên phim trường! Tôi muốn tham gia!' Đó là sự thôi thúc không ngừng. Tôi muốn thử sức mình ở một vai diễn đòi hỏi cả thể chất lẫn tâm lý quy mô lớn".

Quá trình chuyển đổi từ diễn viên tài năng trong các bộ phim độc lập sang ngôi sao hành động bom tấn không dễ dàng. Hollywood thường có xu hướng gán mác và đóng khung diễn viên vào một loại vai diễn cụ thể. Để phá vỡ rào cản, Scarlett đã chứng minh khả năng của mình qua loạt phim tỷ USD định hình thương hiệu Góa phụ đen gợi cảm nhất màn ảnh.

Tên tuổi Scarlet Johansson gắn liền hình ảnh "Góa phụ Đen" - điệp viên Nga gợi cảm trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Thương hiệu "đả nữ" của Scarlett Johansson bùng nổ khi cô khoác lên mình bộ đồ bó sát của Black Widow (Natasha Romanoff) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Lần đầu xuất hiện trong Iron Man 2 (2010), Black Widow nhanh chóng trở thành nhân vật yêu thích của biệt đội Avengers. Cô thành công thể hiện hình ảnh điệp viên Nga với kỹ năng chiến đấu thượng thừa, có quá khứ bi kịch và trái tim dũng cảm.

Hơn 10 năm qua, Scarlett Johansson đã định nghĩa lại hình ảnh Black Widow qua hàng loạt phim bom tấn như The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), chốt hạ bằng bộ phim riêng về nhân vật là Black Widow (2021).

Bên cạnh Black Widow, Scarlett Johansson góp mặt trong nhiều phim hành động và khoa học viễn tưởng khác, tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa đa dạng. Trong Lucy (2014) của đạo diễn Luc Besson, cô vào vai phụ nữ có khả năng siêu nhiên sau khi dùng loại thuốc thử nghiệm. Vai diễn đòi hỏi hành động tốc độ cao và biến đổi tâm lý nhân vật, từ một người phụ nữ bình thường trở thành một thực thể gần như toàn năng.

Trong Ghost in the Shell (2017), dù gây tranh cãi khi casting, vai diễn Major Motoko Kusanagi của Johansson sau cùng nhận được lời khen ngợi về hành động và biểu cảm, đặc biệt là những phân cảnh chiến đấu trong thế giới công nghệ cao.

Sự góp mặt dài hơi trong chuỗi phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel không chỉ định hình nhân vật, cộng hưởng loạt phim thắng lớn về doanh thu giúp Scarlett Johansson định hình thương hiệu "bảo chứng phòng vé".

Theo Variety, doanh thu mở màn khổng lồ của Thế giới khủng long: Tái sinh giúp tổng doanh thu của Scarlett Johansson lên đến 14,8 tỷ USD. Đả nữ Hollywood vượt cả tài tử Samuel L. Jackson và Robert Downey Jr., vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong giới điện ảnh.