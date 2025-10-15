Đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử

Trên TTO, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết khoảng gần 14h chiều ngày 15/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai bé gái trong vụ người cha nghi ôm hai con nhảy cầu sông Lam tự tử.

"Hai bé gái khoảng 4-5 tuổi, trên người vẫn mặc áo đồng phục học sinh. Địa phương đang phối hợp cùng gia đình xác nhận danh tính và làm thủ tục theo quy định", vị lãnh đạo phường Trường Vinh cho hay.

Hiện nay nhiều tàu, thuyền từ các đội thiện nguyện vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại khu vực hạ du sông Lam xuôi theo cầu Bến Thủy.

Khoảng 22h đêm 13/10, người dân qua cầu Bến Thủy (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện một người đàn ông đi cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả 3 người đột ngột biến mất. Tại vị trí 3 bố con đứng, người dân phát hiện chiếc xe máy cùng 2 cặp sách bị bỏ lại, liền trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) đã cử nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Danh tính các nạn nhân nghi nhảy cầu tự tử được xác định là anh V.V.D (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An) và 2 con gái V.H.B (SN 2020), V.G.T (SN 2021). Hai cháu bé là con của anh V.V.D và chị B.T.Y (SN 1999).

Người nhà nạn nhân khóc nghẹn khi đã nhiều giờ trôi qua vẫn chưa có tung tích các nạn nhân nhảy cầu Bến Thủy. Ảnh: Ngọc Anh

Trên Báo Lao động, ông Lê Trung Hòa (Chủ tịch UBND xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Võ Văn D (người nghi ôm hai con gái nhảy cầu Bến Thủy tự tử).

"Gia đình thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng quen nhau trong quá trình đi xuất khẩu lao động, sau khi về nước thì kết hôn, có hai con gái 4 tuổi và 5 tuổi. Trước khi xảy ra sự việc, họ từng có mâu thuẫn, xích mích", ông Hòa thông tin.

Người thân đau xót ngồi bên bờ sông chờ tin tức ba bố con. Ảnh: NDCC

Trong sáng nay, chị Y (mẹ của hai cháu nhỏ) vẫn tiếp tục được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông Lam gọi tên các con.

Hiện nhiều người dân cùng các đội thiện nguyện từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đã tình nguyện mang theo thuyền, lưới và phương tiện tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Phạm vi tìm kiếm các nạn nhân đã được mở rộng về phía cầu Cửa Hội.