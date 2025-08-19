Mới nhất
Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tử

Thứ ba, 18:10 19/08/2025
GĐXH - Người phụ nữ ở xã Ninh Giang (Ninh Bình) ôm con 5 tháng tuổi rời khỏi nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong thương tâm.

Chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình) thông tin với PV, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, chị Đ.T.S (SN 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang) ôm con hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.

Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tử- Ảnh 1.

Khu vực sông Văn Lai nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Khi phát hiện sự việc, người nhà chị S đã hốt hoảng đi tìm. Đến đoạn sông Văn Lai cách nhà không xa, gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong dưới sông, còn chị S thì đang chơi vơi dưới dòng nước và được kịp thời cứu sống.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Giang thông tin thêm, theo thông tin từ người nhà chị S, chị bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị.

Hiện, thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình, mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhật Tân
