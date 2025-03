Da trắng như Ngọc Trinh nhờ 5 loại serum vừa tốt vừa hợp túi tiền này

5 loại serum 'hot - hit', trong đó serum Chanel có tính năng vượt trội nhiều người mê GĐXH - Serum dưỡng da hiện đang là loại mỹ phẩm được nhiều chị em yêu thích. Trong số đó có loại serum Chanel, Lancôme đang hot trên thị trường làm đẹp hiện nay.

1. Serum dưỡng trắng, cấp ẩm AHC Capture White Solution Max Ampoule

Thương hiệu mỹ phẩm AHC được thành lập vào năm 1999, tại Hàn Quốc. Với thành phần là hơn 20 vị thảo dược cùng công thức dưỡng ẩm sâu giúp cho cho làn da được dưỡng trắng một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Sau khi sử dụng, da không chỉ lên tone mà còn giữ được độ ẩm cao, giúp da trắng sáng và mịn màng không tì vết.

Serum dưỡng trắng, cấp ẩm AHC Capture White Solution Max Ampoule có giá 330.000 đồng.

Tinh dầu từ Olive, và hợp chất hữu cơ squalane (từ dầu thực vật) giúp nuôi dưỡng làn da mượt mà, khỏe mạnh bởi khả năng bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, bụi bẩn từ môi trường, giúp da chống lại quá trình oxy hóa dẫn đến hình thành vết nhăn, thâm nám trên da.

Sản phẩm còn chứa Vitamin C, luôn được xem là "nữ hoàng" trong làm đẹp cho da. Vitamin C giúp cho những làn da xỉn màu và tái nhợt trở nên trắng sáng và hồng hào; chống lại các gốc tự do xấu giúp cho làn da luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

2. Serum dưỡng trắng da, dưỡng ẩm Maelove The Glow Maker

Ra mắt vào năm 2018, Maelove để lại những ấn tượng khiến dùng không thể nào quên được, đây là sản phẩm bán chạy và liên tục cháy hàng.

Serum dưỡng trắng da, dưỡng ẩm Maelove The Glow Maker có giá gần 1 triệu đồng.

Serum Maelove The Glow Maker là serum tạo được nhiều tiếng vang với công dụng chống oxy hóa, tập trung vào việc điều trị nám da, nuôi dưỡng da và tăng cường hydrat hóa. Vitamin C làm sáng da Maelove The Glow Maker phải mất 3 năm nghiên cứu trước khi đưa ra thị trường. Vừa cho ra mắt serum đã nhanh chóng được chào đón đến mức sold-out 3 lần mỗi khi hãng restock.

3. Serum dưỡng trắng da, trị thâm mụn Melano CC Whitening Essence

Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản vô cùng uy tín và chất lượng. Hỗ trợ và cải thiện làn da cực kì hiệu quả.

Serum dưỡng trắng da, trị thâm mụn Melano CC Whitening Essence có giá dao động từ 180.000 - 270.000 đồng/tuýp.

Serum CC Melano mang lại những công dụng cho làn da của bạn như:

- Giúp cải thiện những vết thâm hay đốm nâu, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện tông da.

- Giúp ngăn da tiết bã nhờn nên hạn chế sự hình thành mụn.

- Những nốt mụn viêm sẽ được hỗ trợ giảm sưng tấy.

- Nuôi dưỡng và cải thiện làn da khỏe mạnh, giảm thâm nám từ sâu bên trong.

4. Serum trắng da The Inkey List Tranexamic Acid Night Treatment

Serum đến từ Anh, điều trị và có công dụng tốt trong quá trình dưỡng trắng nên rất được phái đẹp tin tưởng và sử dụng.

The Inkey List Tranexamic Acid Serum là sản phẩm dưỡng da ban đêm, giúp giảm hiện tượng của tăng sắc tố và sự xuất hiện của các vết nám, cho làn da đều màu hơn. Kem dưỡng cô đặc với 2% axit tranexamic, kết hợp cùng 2% vitamin C và chiết xuất dâu rừng giúp thúc đẩy cải thiện màu và độ sáng của da.

Serum trắng da The Inkey List Tranexamic Acid Night Treatment có giá 260.000 đồng.

Trong đó, Tranexamic Acid 2% giúp làm giảm sắc tố và các đốm đen. Chiết xuất dâu rừng 2% giúp làm đều màu da và chống lão hóa. Dẫn xuất vitamin C 2% làm sáng tông màu da và loại bỏ tế bào chết.

5. Serum trắng da, mờ thâm The Ordinary Ascorbyl Glucoside Solution 12%

Các tín đồ nhà Ordinary sẽ không còn cảm thấy xa lạ khi nhắc tới serum Ascorbyl này, về khả năng dưỡng trắng vô cùng đỉnh, bên cạnh đó giá thành lại không quá cao.

Serum trắng da, mờ thâm The Ordinary Ascorbyl Glucoside Solution 12% có giá hơn 300.000 đồng/lọ.

Serum trắng da, mờ thâm The Ordinary Ascorbyl Glucoside Solution 12% có công dụng: Làm sáng da, giảm mờ thâm, thâm do sẹo mụn để lại, làm đều màu da, chống lão hóa, ngăn chặn nếp nhăn và lão hóa sớm.