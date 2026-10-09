Đại biểu Quốc hội mong Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục giữ vững niềm tin của Nhân dân và đội ngũ thầy thuốc

Báo chí chuyên ngành phải gần gũi, thiết thực với người dân

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chia sẻ, trải qua 65 năm hình thành và phát triển (10/10/1961 - 10/10/2026), Báo Sức khỏe và Đời sống đã khẳng định vai trò của một cơ quan báo chí chuyên ngành nhưng gần gũi với độc giả.

Các thông tin trên Báo không chỉ phản ánh sự phát triển của ngành Y tế mà còn gắn với nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trong đời sống hằng ngày.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: VGP

Ông cho rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Vì vậy, những thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng. Với đặc thù là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống vừa thực hiện nhiệm vụ thông tin về hoạt động của ngành, vừa góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đồng hành cùng ngành Y tế trong quá trình phát triển.

Từ góc độ đại biểu dân cử và người trực tiếp quản lý bệnh viện tuyến Trung ương, Đại biểu Nguyễn Công Hoàng đánh giá cao vai trò của Báo trong truyền thông chính sách y tế.

ĐBQH Nguyễn Công Hoàng – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: Media Quốc hội

Theo ông, thông tin chuyên sâu, phản ánh sát thực tiễn không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách mà còn cung cấp những tín hiệu quan trọng để các nhà quản lý xem xét, hoạch định chính sách phù hợp.

Đặc biệt, tại các kỳ họp Quốc hội, nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách y tế được đại biểu quan tâm, thảo luận nhằm bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho người dân và hoạt động của các cơ sở y tế. Trong quá trình đó, báo chí chuyên ngành có vai trò kết nối thực tiễn với công tác xây dựng chính sách, góp phần đưa những khó khăn, vướng mắc đến với cơ quan có thẩm quyền.

Phản ánh bất cập, góp phần hoàn thiện chính sách y tế

Nhắc đến những đóng góp của Báo Sức khỏe và Đời sống trong thời gian qua, ĐBQH Nguyễn Công Hoàng cho rằng, việc phản ánh những khó khăn, bất cập trong hoạt động của ngành Y tế có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình rà soát, sửa đổi và hoàn thiện chính sách.

Theo ông, thông qua thông tin báo chí, những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn được nhận diện rõ hơn, tạo cơ sở để các cơ quan quản lý nghiên cứu, điều chỉnh quy định, cơ chế liên quan.

Đại biểu đánh giá cao vai trò của Báo Sức khỏe và Đời sống trong truyền thông chính sách y tế. Ảnh: Media Quốc hội

Một số vấn đề của ngành Y tế đã được xem xét, tháo gỡ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nghị quyết, thông tư, nghị định; các chính sách sau khi ban hành tiếp tục được theo dõi, đánh giá để kịp thời xử lý những bất cập còn tồn tại.

Từ thực tiễn quản lý bệnh viện, ông Nguyễn Công Hoàng luôn dành sự quan tâm đến những khó khăn trong đấu thầu, mua sắm thuốc và các điều kiện bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh. Đây là những vấn đề có tác động trực tiếp đến hoạt động của cơ sở y tế và quyền lợi của người bệnh, đòi hỏi chính sách phải sát thực tế, có tính khả thi và được điều chỉnh kịp thời khi phát sinh vướng mắc.

Ông kỳ vọng trong thời gian tới, Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy thế mạnh của báo chí chuyên ngành, đồng hành với quá trình hoàn thiện pháp luật về y tế, phản ánh tiếng nói từ cơ sở và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Qua đó, Báo góp phần hỗ trợ các nhà quản lý, cơ quan xây dựng chính sách và đội ngũ cán bộ y tế thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gửi gắm thông điệp nhân dịp Báo kỷ niệm 65 năm thành lập, ĐBQH Nguyễn Công Hoàng mong Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục giữ vững niềm tin của người dân và đội ngũ cán bộ trong ngành Y tế; duy trì những thông tin có chất lượng, thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.