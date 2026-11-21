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Không khí lạnh tăng cường, thời tiết diễn biến ra sao?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, giá rét vẫn tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ.

Đêm qua và sáng nay (21/11) không khí lạnh mạnh tiếp tục được tăng cường xuống nước ta. Trời nhiều mây, rét cả ngày.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này về đêm và sáng sớm ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Trong khi đó nhiệt độ ban ngày không vượt quá 22 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn. Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi là tâm mưa hôm nay. Cục bộ có những nơi mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ cao sạt lở đất trên sườn đồi núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng, mưa có thể xảy ra vài nơi ở khu vực ven biển. Còn các nơi khác trời chủ đạo là nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27-32 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ ít mây và nắng mạnh. Nhiều nơi trong đó có TPHCM nắng nóng 35 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục rét do ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 21/11 đến ngày 22/11:

- Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; từ ngày 22/11 đêm và sáng trời rét.

- Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; ngày 22/11 có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực TP Huế trời lạnh.

- Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam tỉnh Quảng Trị trời lạnh.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/11 đến ngày 30/11:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/11 trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh tăng cường lại tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, Hà Nội, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.