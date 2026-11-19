GĐXH - Từ 15/11, Thông tư 53/2026/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, quy định mới về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành ngân hàng; Năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tổng cộng 22 ngày, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.