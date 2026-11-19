Lộ trình 5 tuyến đường sắt đô thị 1 triệu tỷ đồng sắp được Hà Nội triển khai
GĐXH - Nhằm hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị vào năm 2030, TP Hà Nội đang lấy ý kiến quy hoạch 5 tuyến metro (1, 2, 8, 10, 14). Dự án có tổng vốn khoảng 1 triệu tỷ đồng, sở hữu 163 nhà ga và phần lớn chạy ngầm.
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