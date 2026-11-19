Từ hôm nay (15/11), hai nhóm đối tượng đặc thù ở Hà Nội được miễn vé xe buýt, đường sắt đô thị GĐXH - Từ ngày 15/11, người có tài năng cùng thân nhân trong gia đình và đội ngũ cán bộ, người lao động làm việc trực tiếp tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc chính thức được miễn phí vé vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thủ đô.

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh tổ chức giao thông kéo dài hơn 6 tháng nhằm bảo đảm an toàn và giảm thiểu ùn tắc cho người dân khi đi qua khu vực rào chắn thi công nhà ga S12, đường chuyển làn và gara của dự án đường sắt đô thị.

Người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý lộ trình di chuyển qua hai tuyến phố trung tâm này như sau:

Trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Yết Kiêu đến Quán Sứ): Xe máy được phép lưu thông hai chiều; ô tô chỉ được phép đi một chiều theo hướng từ Yết Kiêu đi Quán Sứ.

Trên phố Quán Sứ (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo): Xe máy được lưu thông hai chiều; ô tô đi một chiều theo hướng từ Trần Hưng Đạo về Lý Thường Kiệt.

Các hướng lưu thông khác quanh khu vực này vẫn giữ nguyên theo phương án hiện trạng.

Từ ngày 19/11 - 31/5/2027, lực lượng chức năng Hà Nội chính thức phân luồng lại giao thông tại khu vực đường Trần Hưng Đạo và phố Quán Sứ để phục vụ thi công nhà ga ngầm S12 (tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội).

Khu vực Trần Hưng Đạo - Quán Sứ vốn tập trung nhiều bệnh viện lớn (như Bệnh viện K, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương...) cùng các cơ quan công sở nên lưu lượng người và phương tiện qua lại hằng ngày rất đông.

Để việc rào chắn thi công không gây xáo trộn lớn đến việc đi lại, khám chữa bệnh của người dân, cơ quan quản lý đã yêu cầu bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn từ xa và tại chỗ, đồng thời lắp đặt biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh công trường.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng thanh tra giao thông sẽ điều chỉnh lại chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các ngã tư lân cận cho phù hợp với lưu lượng xe thực tế. Đơn vị thi công cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm thu gọn rào chắn để hoàn trả tối đa mặt đường phục vụ người dân.

Người dân có lộ trình di chuyển qua khu vực này được khuyến cáo chủ động theo dõi hệ thống biển báo mới, tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng hoặc lựa chọn các tuyến đường lân cận thay thế vào giờ cao điểm để tránh ùn ứ.