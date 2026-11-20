Hà Nội: Sau điều chỉnh giao thông nút Trần Hưng Đạo - Quán Sứ từ hôm nay, 19/11, người dân cần lưu ý 2 lộ trình di chuyển GĐXH - Từ ngày 19/11 - 31/5/2027, lực lượng chức năng Hà Nội chính thức phân luồng lại giao thông tại khu vực đường Trần Hưng Đạo và phố Quán Sứ để phục vụ thi công nhà ga ngầm S12 (tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội). Theo đó, ô tô sẽ phải đi một chiều trên một số đoạn tuyến.

Rào chắn cố định 260m hai bên sát vỉa hè

Theo phương án vừa được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận, trọng tâm điều chỉnh lần này tập trung tại đoạn từ ngõ 206 đến ngõ 216 đường Cổ Linh, với chiều dài khoảng 260m.

Tại khu vực này, đơn vị thi công sẽ tiến hành rào chắn cố định cả hai làn phương tiện sát vỉa hè bên trái và bên phải. Việc rào chắn nhằm phục vụ công tác xén vỉa hè, mở rộng mặt đường, chuẩn bị mặt bằng cho giai đoạn 2 của Dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đối với đoạn tuyến kéo dài từ ngõ 33 đến ngõ 541 đường Cổ Linh, hình thức rào chắn di động vẫn tiếp tục được duy trì theo Thông báo số 1599/TB-SXD ngày 28/10/2026. Các quy định tổ chức giao thông khác trên tuyến không thay đổi.

Từ hôm nay (20/11) đến hết ngày 30/1/2027, Sở Xây dựng Hà Nội chính thức áp dụng phương án điều chỉnh rào chắn, phân luồng giao thông trên tuyến đường Cổ Linh (địa bàn phường Long Biên) để phục vụ thi công dự án đường trên cao kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh minh họa

Do thời gian rào chắn kéo dài hơn 2 tháng (từ 20/11/2026 đến hết 30/1/2027) và trùng với thời điểm cận Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện dự báo sẽ tăng cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển qua trục đường Cổ Linh - nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn phân luồng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc.

Siết chặt giờ hoạt động xe công trình, dọn dẹp mặt bằng dịp lễ, Tết

Để giảm thiểu tối đa xáo trộn đến đời sống và việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên cùng các nhà thầu phải tổ chức thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn.

Đáng lưu ý, cơ quan quản lý quy định nghiêm ngặt về khung giờ hoạt động của xe phục vụ thi công: các phương tiện này chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi rào chắn từ 22h00 đêm hôm trước đến trước 5h00 sáng hôm sau. Trước 5h00 sáng, toàn bộ xe máy, thiết bị phải rút về nơi tập kết, tuyệt đối không dừng đỗ trong phạm vi công trường gây cản trở giao thông giờ cao điểm. Các xe này cũng phải được đăng ký, cấp phép đầy đủ.

Đặc biệt, trong các dịp lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội tại địa phương hoặc khi có yêu cầu đột xuất, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu thu dọn toàn bộ máy móc, vật liệu, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng mặt đường để phục vụ người dân đi lại an toàn.

Tại khu vực thi công, nhà thầu bắt buộc phải lắp đặt đầy đủ hệ thống hàng rào, dây phản quang, đèn cảnh báo và thiết lập 3 lớp biển báo I.441 cách công trường lần lượt 200m, 100m và 50m. Đồng thời, lực lượng chốt trực hướng dẫn phân luồng phải được bố trí cả tại chỗ và từ xa, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương để kịp thời giải tỏa nếu phát sinh ùn ứ. Riêng nút giao 541 Bát Khối sẽ tiếp tục được hoàn thiện phương án rào chắn dựa trên biên bản kiểm tra hiện trường ngày 18/11 vừa qua.

Di dời nhà chờ xe buýt, xử lý lấn chiếm vỉa hè quanh công trường

Song song với việc rào chắn mặt đường, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm sinh hoạt bình thường cho người dân:

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông TP Hà Nội phối hợp di chuyển các nhà chờ xe buýt trong phạm vi dự án đến vị trí thuận tiện, không làm gián đoạn việc đón trả khách của người dân.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cùng Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên thống nhất phương án di dời cây xanh, thảm cỏ và hệ thống đèn chiếu sáng.

UBND phường Long Biên được giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh hoặc dừng đỗ xe trái phép quanh khu vực thi công và các nút giao lân cận.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) và Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng) sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm quy định phân luồng. Sở Xây dựng Hà Nội cũng nhấn mạnh, chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn hoặc tai nạn giao thông trong suốt quá trình thi công.

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