Không khí lạnh tăng cường, thời tiết diễn biến ra sao?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, đêm qua và sáng nay (20/11) không khí lạnh mạnh tiếp tục được tăng cường xuống nước ta khiến mưa quay trở lại miền Bắc.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, mưa nhỏ từng lúc. Còn phía Tây Bắc Bộ có sự kết hợp của vùng hội tụ gió nên có mưa lượng khá, lượng mưa phổ biến từ 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Vừa có mưa, vừa có không khí lạnh tăng cường thêm nên hôm nay trời khá rét. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm và các nơi khác phổ biến từ khoảng 19-21 độ. Một số nơi như phường: Tân Phong, Vân Sơn, Thục Phán, Tam Thanh rét hơn với mức nhiệt từ 16-18 độ. Vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Bắc Trung Bộ trời rét cả ngày lẫn đêm với mức nhiệt 19-20 độ. Trời nhiều mây, có lúc có mưa.

Các nơi khác của miền Trung tiếp tục có mưa lớn do không khí lạnh. Dự báo từ nay đến hết ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Gia Lai, có mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 90-180mm, có nơi mưa to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập úng, sạt lở đất.

Tại khu vực Nam Bộ, mưa dông chỉ còn xảy ra một vài nơi vào chiều tối, tập trung ở vùng ven biên giới. Thời tiết trong ngày tiếp tục nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất từ 32-34 độ. Một số nơi nắng nóng 35 độ như Biên Hòa, Long Khánh, Thủ Dầu Một, Bến Thành.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường miền Bắc có mưa, rét. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/11 đến ngày 21/11:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 21/11 đến ngày 29/11:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-27/11 trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: đêm 21/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ngày 22/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc dồn dập đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội giảm thấp 10 độ? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh Bắc Bộ có mưa dông, nền nhiệt giảm. Tại Thủ đô Hà Nội, trời rét cả ngày mức nhiệt thấp nhất 16-18 độ.