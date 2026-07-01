Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026
Sáng nay (1/7), Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Theo đó, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống quản lý thi, cổng thông tin điện tử của các Sở Bộ GD&ĐT hoặc trang web của các cơ quan báo chí.
Điểm thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển sinh.
Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2/7 đến 14/7. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng.
Bộ GD&ĐT cho biết, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm xét tốt nghiệp được tính dựa trên kết quả thi, điểm học bạ của cả ba năm THPT cùng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).
Trong công thức mới, điểm thi tốt nghiệp chiếm 50% tổng điểm xét tốt nghiệp, 50% còn lại được xác định từ kết quả học tập của học sinh trong ba năm lớp 10, 11 và 12 theo trọng số quy định.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:
Điểm trung bình của từng năm học là trung bình cộng của tất cả các môn học được đánh giá bằng điểm số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân trước khi đưa vào công thức tính điểm xét tốt nghiệp.
Ngoài điểm thi và học bạ, thí sinh thuộc diện ưu tiên theo quy định được cộng từ 0,25 đến 0,5 điểm. Các đối tượng ưu tiên gồm con thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, người dân tộc thiểu số, người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học và một số trường hợp khác theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nếu thuộc nhiều diện ưu tiên, thí sinh chỉ được hưởng mức cộng cao nhất.
Ngoài ra, thí sinh đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật, thí nghiệm thực hành, văn nghệ hoặc thể dục thể thao cấp tỉnh trở lên được cộng từ 1 đến 2 điểm khuyến khích, tùy theo mức giải đạt được. Điểm khuyến khích cũng không được cộng dồn mà chỉ tính theo giải có mức điểm cao nhất.
Để được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đáp ứng đầy đủ điều kiện dự thi, không bị xử lý kỷ luật ở mức hủy kết quả thi, không có môn thi nào bị điểm từ 1 trở xuống và đạt điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 trở lên.
Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT
Ngày 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Từ 1/7 đến hết ngày 5/7: Thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo bài thi.
Trước 3/7: Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp.
Trước 7/7: Cấp giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ.
Từ 2/7 đến 17h ngày 14/7: Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Trước 20/7: Hoàn thành chấm phúc khảo.
Từ 4/8 – 10/8: Xử lý nguyện vọng, lọc ảo.
Trước 17h ngày 13/8: Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Trước 17h ngày 21/8: Xác nhận nhập học trực tuyến.
Tháng 8-12/2026: Các trường xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).
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