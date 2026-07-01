Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Chiều 1/7, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành Quyết định số 2692/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.
Theo đó, trong tổng số gần 200 trường trung học phổ thông công lập toàn thành phố, đợt này chỉ ghi nhận 2 trường tuyển sinh bổ sung.
Cụ thể, trường Trung học phổ thông Xuân Khanh, mã trường 2303, áp dụng mức điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 1 là 14.00 điểm. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - Thường Tín, mã trường 2902, áp dụng mức điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 1 là 17.25 điểm.
Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung.
Đối với các nguyện vọng muộn, nguyên tắc xét tuyển yêu cầu học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 0,5 điểm.
Trong khi đó, học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1,0 điểm.
Về thủ tục nhập học, học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 nộp hồ sơ nhập học tại trường trong khoảng thời gian từ 8 giờ ngày 4 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6/7. Việc tiếp nhận đối với những học sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn bổ sung năm học 2026-2027 được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại các trường trung học phổ thông đã công bố hạ điểm.
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