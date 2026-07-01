Nghệ An có 604 điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nghệ An có 3 thí sinh cùng đạt điểm cao nhất tỉnh với 37,75 điểm. Toàn tỉnh ghi nhận 604 điểm 10 ở các môn thi.
Ba thí sinh đồng thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 gồm Lê Minh Hiếu (Trường THPT Quỳnh Lưu 1), Phạm Đình Phong (Trường THPT Diễn Châu 4) và Bạch Sỹ Duy (Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách).
Trong đó, Lê Minh Hiếu đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm Hóa học, 9,75 điểm Vật lí và 8 điểm Ngữ văn, đồng thời là thủ khoa khối A00 của Nghệ An.
Hai thí sinh còn lại cũng có kết quả nổi bật. Phạm Đình Phong đạt 10 điểm Toán, 9,75 điểm Vật lí, 9,25 điểm Hóa học và 8,75 điểm Ngữ văn; Bạch Sỹ Duy đạt 10 điểm Toán, 9,75 điểm Vật lí, 9,5 điểm Hóa học và 8,5 điểm Ngữ văn.
Xếp ngay sau nhóm thủ khoa là 4 thí sinh cùng đạt 37,5 điểm, gồm Nguyễn Hữu Tiến (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu), Phan Trung Long (Trường THPT Quỳnh Lưu 1), Nguyễn Thừa Hiệp (Trường THPT Đô Lương 3) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên.
Ngoài ra, toàn tỉnh có 3 thí sinh đạt 37,25 điểm là Chu Quỳnh Thương (Trường THPT Quỳnh Lưu 1), Hồ Diên Đạt (Trường THPT Quỳnh Lưu 4) và Trần Đình Quân (Trường THPT Diễn Châu 4).
Theo thống kê, Nghệ An có tổng cộng 604 điểm 10. Trong đó, môn Toán dẫn đầu với 350 điểm 10, tiếp đến là Lịch sử 188 điểm 10, Hóa học 29, Sinh học 11, Ngoại ngữ 9, Vật lí 8, Kỹ thuật công nghiệp 5, Địa lí 3 và Tin học 1.
Điểm Ngữ văn cao nhất của tỉnh là 9,5, với 8 thí sinh cùng đạt mức điểm này. Môn Tin học chỉ có một điểm 10, thuộc về em Lô Trung Thành, học sinh Trường THPT Quỳ Hợp.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải PhòngGiáo dục - 2 phút trước
GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
VinUni và UPenn: Từ nhận hỗ trợ kỹ thuật đến hợp tác đối đẳngGiáo dục - 41 phút trước
Bắt đầu từ hành trình gian nan tìm kiếm sự hỗ trợ của các đại học Ivy League để xây dựng nền tảng học thuật chuẩn quốc tế, sau 8 năm, trường Đại học VinUni (VinUni) đã vươn lên là đối tác bình đẳng với Đại học Pennsylvania (UPenn).
Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026Giáo dục - 6 giờ trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Điện tử VietnamPlus và nhiều kênh khác.
Hà Nội có thêm các trường tiểu học, trung học cơ sở chất lượng caoGiáo dục - 21 giờ trước
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền vừa ký các quyết định công nhận trường chất lượng cao cho một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn.
3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 đơn giản, chính xácGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 8h ngày 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Dưới đây là các cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.
Không đỗ lớp 10 THPT công lập Nghệ An, học tiếp ở đâu?Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Không trúng tuyển vào trường THPT công lập không còn là dấu chấm hết với nhiều học sinh. Trong bối cảnh trường ngoài công lập, trung tâm GDNN - GDTX ngày càng thu hút người học, cánh cửa vào lớp 10 đang mở ra theo nhiều hướng, miễn là học sinh được lựa chọn đúng năng lực và định hướng phù hợp.
Đại học Kinh tế Quốc dân đã có phương hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2027Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố phương hướng tuyển sinh đại học năm 2027 với điểm mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lớp học có 3 thủ khoa lớp 10, giáo viên chủ nhiệm tiết lộ điểm chung bất ngờGiáo dục - 3 ngày trước
Lớp 9G0 trường THCS-THPT Newton (Hà Nội) có 3 thủ khoa, gây chú ý trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay.
Ba trường chuyên hạ điểm, tuyển bổ sung lớp 10; trường "top" liệu có điều chỉnh?Giáo dục - 4 ngày trước
Sau đợt xác nhận nhập học đầu tiên, ba trường chuyên tại Hà Nội công bố tuyển bổ sung, điều chỉnh giảm điểm trúng tuyển hoặc hạ điểm chuẩn. Với các trường THPT công lập, việc có điều chỉnh điểm chuẩn sẽ được xác định sau khi kết thúc xác nhận nhập học, dù nhiều trường tốp đầu từng hạ điểm những năm trước.
Nữ sinh chuyên Địa trường Ams và cú lội ngược dòng chạm đỉnh 1600/1600 SATGiáo dục - 6 ngày trước
Từng nhiều tháng chững lại ở mốc 1500 điểm, Nguyễn Hà Chi chinh phục thành công mức điểm SAT tuyệt đối ở lần thi thứ ba.
Không đỗ lớp 10 THPT công lập Nghệ An, học tiếp ở đâu?Giáo dục
GĐXH - Không trúng tuyển vào trường THPT công lập không còn là dấu chấm hết với nhiều học sinh. Trong bối cảnh trường ngoài công lập, trung tâm GDNN - GDTX ngày càng thu hút người học, cánh cửa vào lớp 10 đang mở ra theo nhiều hướng, miễn là học sinh được lựa chọn đúng năng lực và định hướng phù hợp.