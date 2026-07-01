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Nghệ An có 604 điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thứ tư, 14:39 01/07/2026 | Giáo dục
hoangtrinh
hoangtrinh
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GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nghệ An có 3 thí sinh cùng đạt điểm cao nhất tỉnh với 37,75 điểm. Toàn tỉnh ghi nhận 604 điểm 10 ở các môn thi.

Ba thí sinh đồng thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 gồm Lê Minh Hiếu (Trường THPT Quỳnh Lưu 1), Phạm Đình Phong (Trường THPT Diễn Châu 4) và Bạch Sỹ Duy (Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách).

Trong đó, Lê Minh Hiếu đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm Hóa học, 9,75 điểm Vật lí và 8 điểm Ngữ văn, đồng thời là thủ khoa khối A00 của Nghệ An.

Nghệ An có 604 điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hai thí sinh còn lại cũng có kết quả nổi bật. Phạm Đình Phong đạt 10 điểm Toán, 9,75 điểm Vật lí, 9,25 điểm Hóa học và 8,75 điểm Ngữ văn; Bạch Sỹ Duy đạt 10 điểm Toán, 9,75 điểm Vật lí, 9,5 điểm Hóa học và 8,5 điểm Ngữ văn.

Xếp ngay sau nhóm thủ khoa là 4 thí sinh cùng đạt 37,5 điểm, gồm Nguyễn Hữu Tiến (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu), Phan Trung Long (Trường THPT Quỳnh Lưu 1), Nguyễn Thừa Hiệp (Trường THPT Đô Lương 3) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 3 thí sinh đạt 37,25 điểm là Chu Quỳnh Thương (Trường THPT Quỳnh Lưu 1), Hồ Diên Đạt (Trường THPT Quỳnh Lưu 4) và Trần Đình Quân (Trường THPT Diễn Châu 4).

Theo thống kê, Nghệ An có tổng cộng 604 điểm 10. Trong đó, môn Toán dẫn đầu với 350 điểm 10, tiếp đến là Lịch sử 188 điểm 10, Hóa học 29, Sinh học 11, Ngoại ngữ 9, Vật lí 8, Kỹ thuật công nghiệp 5, Địa lí 3 và Tin học 1.

Điểm Ngữ văn cao nhất của tỉnh là 9,5, với 8 thí sinh cùng đạt mức điểm này. Môn Tin học chỉ có một điểm 10, thuộc về em Lô Trung Thành, học sinh Trường THPT Quỳ Hợp.

Nghệ An có 604 điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 2.Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Điện tử VietnamPlus và nhiều kênh khác.

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