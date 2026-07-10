Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn 2026
GĐXH - Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) 2026. Mức điểm dao động từ 18 - 22 điểm.
Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm sàn 2026 từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 03 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng.
1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
a. Nhóm ngành khoa học giáo dục
STT
Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
Điểm sàn 2026
1
Giáo dục học
(Giáo dục và truyền thông)
(Bắt đầu tuyển sinh từ 2026)
Mã xét tuyển: 7140101
18.0
2
Quản lí giáo dục
Mã xét tuyển: 7140114
18.0
b. Nhóm ngành đào tạo giáo viên
STT
Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
Điểm sàn 2026
1
GD Mầm non
Mã xét tuyển: 7140201
+ Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 20.0
+ Điểm sàn đối với 02 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 13.5
2
GD Mầm non - SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140201K
+ Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 20.0
+ Điểm sàn đối với 02 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 13.5
3
GD Tiểu học
Mã xét tuyển: 7140202
21.0
4
GD Tiểu học - SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140202K
21.0
5
GD đặc biệt
Mã xét tuyển: 7140203
22.0
6
GD công dân
Mã xét tuyển: 7140204
21.0
7
GD chính trị
Mã xét tuyển: 7140205
21.0
8
GD thể chất
Mã xét tuyển: 7140206
+ Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 19.0
+ Điểm sàn đối với 01 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 6.5
9
GD Quốc phòng và An ninh
Mã xét tuyển: 7140208
20.0
10
SP Toán học
Mã xét tuyển: 7140209
21.0
11
SP Toán học
(dạy Toán bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140209K
22.0
12
SP Tin học
Mã xét tuyển: 7140210
21.0
13
SP Tin học
(dạy Tin học bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140210K
21.0
14
SP Vật lí
Mã xét tuyển: 7140211
21.0
15
SP Vật lí
(dạy Vật lí bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140211K
21.0
16
SP Hoá học
Mã xét tuyển: 7140212
21.0
17
SP Hoá học
(dạy Hóa học bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140212K
21.0
18
SP Sinh học
Mã xét tuyển: 7140213
22.0
19
SP Ngữ văn
Mã xét tuyển: 7140217
22.0
20
SP Lịch sử
Mã xét tuyển: 7140218
22.0
21
SP Địa lí
Mã xét tuyển: 7140219
21.0
22
SP Âm nhạc
Mã xét tuyển: 7140221
+ Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 19.0
+ Điểm sàn đối với 01 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 6.5
23
SP Mỹ thuật
Mã xét tuyển: 7140222
+ Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 19.0
+ Điểm sàn đối với 01 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 6.5
24
SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140231
21.0
25
SP Tiếng Pháp
Mã xét tuyển: 7140233
20.0
26
SP Công nghệ
Mã xét tuyển: 7140246
20.0
27
SP Khoa học tự nhiên
Mã xét tuyển: 7140247
21.0
28
SP Lịch sử - Địa lí
Mã xét tuyển: 7140249
21.0
2. Lĩnh vực nhân văn
STT
Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
Điểm sàn 2026
1
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
- tuyển sinh người Việt Nam
Mã xét tuyển: 7220101
20.0
2
Ngôn ngữ Anh
Mã xét tuyển: 7220201
20.0
3
Ngôn ngữ Pháp
(Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)
(Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7220203
18.0
4
Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã xét tuyển: 7220204
20.0
5
Triết học
(Triết học Mác Lê-nin)
Mã xét tuyển: 7229001
18.0
6
Lịch sử
(bắt đầu tuyển sinh từ 2025)
Mã xét tuyển: 7229010
19.0
7
Văn học
Mã xét tuyển: 7229030
21.0
3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi
STT
Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
Điểm sàn 2026
1
Chính trị học
Mã xét tuyển: 7310201
18.0
2
Xã hội học
Mã xét tuyển: 7310301
18.0
3
Tâm lý học
(Tâm lý học trường học)
Mã xét tuyển: 7310401
19.0
4
Tâm lý học giáo dục
Mã xét tuyển: 7310403
19.0
5
Địa lý học
(Địa lí tài nguyên và môi trường)
(Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7310501
18.0
6
Quốc tế học
(Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7310601
18.0
7
Việt Nam học
- tuyển sinh người Việt Nam
Mã xét tuyển: 7310630
18.0
4. Lĩnh vực khoa học sự sống
STT
Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
Điểm sàn 2026
1
Sinh học
Mã xét tuyển: 7420101
18.0
2
Công nghệ sinh học
Mã xét tuyển: 7420201
18.0
5. Lĩnh vực khoa học tự nhiên
STT
Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
Điểm sàn 2026
1
Vật lí học
(Vật lí bán dẫn và kỹ thuật)
Mã xét tuyển: 7440102
18.0
2
Hóa học
Mã xét tuyển: 7440112
18.5
3
Hóa học
(Hóa dược)
Mã xét tuyển: 7440112D
18.0
6. Lĩnh vực Toán và thống kê
STT
Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
Điểm sàn 2026
1
Toán học
Mã xét tuyển: 7460101
20.0
2
Khoa học dữ liệu
(Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7460108
20.0
7. Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin
STT
Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
Điểm sàn 2026
1
Trí tuệ nhân tạo
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7480107
20.0
2
Công nghệ thông tin
Mã xét tuyển: 7480201
20.0
8. Lĩnh vực Dịch vụ xã hội
STT
Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
Điểm sàn 2026
1
Công tác xã hội
Mã xét tuyển: 7760101
18.0
2
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
Mã xét tuyển: 7760103
18.0
9. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
STT
Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
Điểm sàn 2026
1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã xét tuyển: 7810103
18.0
2
Huấn luyện thể thao
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7810302
+ Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 16.5
+ Điểm sàn đối với 01 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 5.5
Theo thông báo, điểm sàn năm 2026 của Đại học Sư phạm Hà Nội dao động trong khoảng từ 18 đến 22 điểm đối với đa số các ngành đào tạo hệ đại học chính quy, riêng một số ngành đặc thù về thể thao, nghệ thuật hoặc mầm non có cách tính điểm kết hợp môn văn hóa và môn năng khiếu.
Các chương trình mới mở năm 2026 như: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Ngôn ngữ Pháp ứng dụng) được định giá điểm sàn khá cạnh tranh từ 18 đến 20 điểm.
Năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển sinh 6.065 sinh viên (tăng 1070 chỉ tiêu so với năm ngoái) cho 58 ngành và chương trình. Trong đó, 8 ngành mới gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).
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