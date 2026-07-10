Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn 2026

Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm sàn 2026 từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 03 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng.

6. Lĩnh vực Toán và thống kê

STT Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển Điểm sàn 2026 1 Toán học Mã xét tuyển: 7460101 20.0 2 Khoa học dữ liệu (Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7460108 20.0

7. Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin

STT Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển Điểm sàn 2026 1 Trí tuệ nhân tạo (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7480107 20.0 2 Công nghệ thông tin Mã xét tuyển: 7480201 20.0

8. Lĩnh vực Dịch vụ xã hội

STT Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển Điểm sàn 2026 1 Công tác xã hội Mã xét tuyển: 7760101 18.0 2 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã xét tuyển: 7760103 18.0

9. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

STT Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển Điểm sàn 2026 1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã xét tuyển: 7810103 18.0 2 Huấn luyện thể thao (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7810302 + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 16.5 + Điểm sàn đối với 01 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 5.5

Theo thông báo, điểm sàn năm 2026 của Đại học Sư phạm Hà Nội dao động trong khoảng từ 18 đến 22 điểm đối với đa số các ngành đào tạo hệ đại học chính quy, riêng một số ngành đặc thù về thể thao, nghệ thuật hoặc mầm non có cách tính điểm kết hợp môn văn hóa và môn năng khiếu.

Các chương trình mới mở năm 2026 như: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Ngôn ngữ Pháp ứng dụng) được định giá điểm sàn khá cạnh tranh từ 18 đến 20 điểm.

Năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển sinh 6.065 sinh viên (tăng 1070 chỉ tiêu so với năm ngoái) cho 58 ngành và chương trình. Trong đó, 8 ngành mới gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).