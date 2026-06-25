Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở ra

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Tuổi trẻ vững bước trong kỷ nguyên mới GĐXH – Ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 788 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đến dự Phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng…

Phiên trọng thể đồng thời có sự tham dự của 786 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII 2026

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII trình bày diễn văn khai mạc Phiên trọng thể.

Với tinh thần "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét. Tổ chức Đoàn có bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy thanh niên làm trung tâm. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành điểm nhấn trong công tác Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành, vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được phát huy. Nhiều tấm gương tiêu biểu xuất hiện trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tiếp tục được khẳng định rõ hơn: bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của đất nước.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình bày diễn văn tại Đại hội

Theo ông Bùi Quang Huy, Đại hội lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Điều đó đòi hỏi công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động; sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả hơn; gần gũi hơn với nhịp sống, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong thời đại mới.

Tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; là môi trường để cán bộ Đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác và năng lực chuyên môn; xây dựng lớp thanh niên tiên phong, giàu tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở ra. Sức mạnh thanh niên đang được các thế hệ đi trước trao truyền, được Đảng tin yêu, Nhà nước chăm lo và trao gửi trọng trách trước Tổ quốc, Nhân dân.

"Với tinh thần: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", những quyết định của Đại hội thể hiện niềm tin son sắt của thế hệ trẻ vào Đảng, vào chế độ; thể hiện nhiệt huyết, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, quyết tâm đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc" - ông Bùi Quang Huy khẳng định.

6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho rằng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Đây cũng là giai đoạn khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, cơ cấu lao động, phương thức học tập, làm việc và đời sống tinh thần của thanh thiếu nhi. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới không chỉ về nội dung hoạt động, mà còn là đổi mới tư duy tổ chức phong trào, phương thức tập hợp và năng lực dẫn dắt thanh niên trong kỷ nguyên mới.

6 nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cụ thể:

Thứ nhất, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số.

Thứ hai, triển khai sâu rộng phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

Thứ ba, thực hiện chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam", đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số, ngoại ngữ, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển đời sống tinh thần. Mục tiêu là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển.

Thứ tư, xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành và phát triển trong mô hình tổ chức mới.

Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Thứ sáu, phát huy vai trò tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết trụ cột, định hướng lớn của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm theo tinh thần dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, tập trung; đồng thời, lựa chọn 5 nhiệm vụ đột phá để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ.

Với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, Đại hội kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng, quyết tâm xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Vũ

Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII Tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Ban Bí thư, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã ra mắt Đại hội. Trước đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XIII gồm ông/bà; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 ông/bà; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 ông/bà. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được bầu tái cử Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. Ba nhân sự được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn gồm: anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: 786 đại biểu đại diện hơn 21,6 triệu thanh niên GĐXH – Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 - 25/6. Tham dự Đại hội có 786 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.



