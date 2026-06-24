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Giải cứu 2 học sinh dân tộc Mông bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” qua Tiktok

Thứ tư, 15:15 24/06/2026 | Đời sống
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Công an xã Minh Tân (tỉnh Tuyên Quang) nhận được bức thư cảm ơn của công dân G.M.G (SN 1976, trú tại xã Minh Tân) vì kịp thời giải cứu con trai và cháu của ông đã bỏ nhà đi tìm “việc nhẹ, lương cao”, trở về an toàn với gia đình.

Thông tin từ Bộ Công an, ngày 18/6/2026, Công an xã Minh Tân nhận được tin báo của công dân về việc 2 em G.C.S (SN 2010) và G.V.Q (SN 2011) dân tộc Mông, là học sinh trường PTDT bán trú Trung học cơ sở Minh Tân, cùng trú tại xã Minh Tân) bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lừa gạt qua mạng xã hội TikTok để đi làm xa với "việc nhẹ lương cao", có thể phụ giúp gia đình thêm trong dịp nghỉ hè. Sự việc khiến gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng cho tính mạng và sự an toàn của các em.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Minh Tân đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết liệt, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng định vị và kịp thời giải cứu thành công 2 em G.V.Q và G.C.S tại Khu công nghiệp Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ). Hiện tại, cả 2 em đã được đưa về, bàn giao cho gia đình trong tình trạng an toàn, khỏe mạnh.

Kịp thời giải cứu 2 học sinh dân tộc Mông bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” qua Tiktok - Ảnh 1.

Công an xã Minh Tân kịp thời giải cứu 02 học sinh bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” qua Tiktok.

Trong bức thư nêu rõ: "Hành động quyết liệt, mưu trí và tận tụy của các đồng chí đã giúp gia đình chúng tôi tìm lại được các con, mang lại sự bình yên cho gia đình và xã hội. Qua sự việc này, các cháu cũng đã nhận được bài học sâu sắc, đồng thời gia đình chúng tôi càng thêm kính trọng và tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng Công an nhân dân...".

Theo cơ quan công an, chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" trên các nền tảng mạng xã hội lại tiếp tục bủa vây các thôn bản, nhắm vào các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin.

Kịp thời giải cứu 2 học sinh dân tộc Mông bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” qua Tiktok - Ảnh 2.

Thư cảm ơn của đại diện gia đình công dân G.M.G gửi tới Công an xã Minh Tân.

Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội (TikTok, Facebook, Zalo...) của con em mình. Thường xuyên tâm sự, cảnh báo các em trước các lời mời gọi, tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", đi làm không cần bằng cấp.

Các em học sinh tuyệt đối không tin, không làm theo và không đi theo người lạ, người quen qua mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ.

Khi người dân phát hiện có dấu hiệu bất thường hoặc con em mất liên lạc, gia đình cần lập tức đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo để được hỗ trợ kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

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