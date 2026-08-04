Đại tá Lê Hồng Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

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Nhật Tân
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GĐXH - Chiều 4/8, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Lê Hồng Giang được điều động từ Công an tỉnh Thái Nguyên đến nhận nhiệm vụ và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Chiều 4/8, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. 

Dự buổi lễ có ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi lễ. 

Cùng dự có Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các phòng và tương đương thuộc Công an hai tỉnh; lãnh đạo Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại tá Lê Hồng Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng - Ảnh 1.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Hồng Giang - (ảnh CACB).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chúc mừng Đại tá Lê Hồng Giang được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Đồng chí bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Lê Hồng Giang sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, chúc mừng Đại tá Lê Hồng Giang được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Lê Hồng Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng - Ảnh 2.

Đại tá Lê Hồng Giang phát biểu tại buổi lễ - (ảnh CACB).

Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Hồng Giang tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Giang bày tỏ vinh dự khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời, đồng chí khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

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