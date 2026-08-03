Hà Nội và miền Bắc tái diễn hình thái thời tiết cần đề phòng nhiều ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, tuần tới Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ dông sét cao. Còn Bắc Bộ mưa dông còn kéo dài nhiều ngày, nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Dự báo thời tiết hôm nay nhiều nơi khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa to lượng trên 100mm. Từ thứ Ba đến thứ Sáu lượng mưa sẽ tăng lên, nhiều nơi mưa vừa có nơi mưa đến rất to.

Nguyên nhân do vùng hội tụ gió trên độ cao 5000m vắt ngang khu vực Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh trở lại khiến mưa gia tăng diện rộng và cường độ.

Theo cơ quan khí tượng, dự báo trong tháng 8 này, Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều hơn trung bình từ 10-30%. Do có mưa nhiều trong tháng 7, tháng 8 đẩy khu vực Bắc Bộ nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao. Ngoài ra trong mưa dông có thể kèm theo sấm sét.

Dự báo trong ngày khu vực Bắc Bộ vẫn có những khoảng nắng, thời tiết oi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và nhiều nơi khác trong khu vực phổ biến trong khoảng 31-33 độ.

Tuần tới tại khu vực phía Nam gió mùa Tây Nam và hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh lên, gia tăng mưa dông. Từ chiều tối thứ Tư đến hết tuần, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông trên diện rộng về chiều và tối. Cục bộ có nơi mưa to lượng trên 50mm. Mưa tăng trở lại khiến nguy cơ dông sét hai khu vực này tăng cao.

Tại khu vực Bắc miền Trung, chiều tối nay có mưa dông rải rác. Từ thứ Ba đến thứ Sáu khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đều có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa dông diện rộng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 3/8 đến ngày 4/8:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 4/8 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 4/8 đến ngày 12/8:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ đêm 4-7/8 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau mưa có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc hứng chịu những trận mưa lớn đến khi nào? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc còn kéo dài đến ngày 28/7. Lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm, nguy cơ kèm theo lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi.