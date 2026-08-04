Chi tiết phương án xây dựng lại chung cư 23 Hàng Tre xuống cấp sau gần 40 năm sử dụng
GĐXH - TP Hà Nội đang triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhiều khu chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn, trong đó có khu nhà tập thể số 23 Hàng Tre (phường Hoàn Kiếm). Theo phương án đề xuất, công trình hiện hữu sẽ được phá dỡ để xây dựng tòa nhà mới cao 21 tầng theo kiến trúc tân cổ điển.
UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện cải tạo, xây dựng lại 8 khu chung cư cũ, trong đó có chung cư 23 Hàng Tre - công trình đã được xác định không còn đáp ứng yêu cầu an toàn sau nhiều năm sử dụng.
Chung cư 23 Hàng Tre được xây dựng trong giai đoạn 1984-1988, gồm hai khối nhà A và B với tổng cộng 4 đơn nguyên, cao 5 tầng. Đây từng là khu nhà ở dành cho cán bộ, nhân viên Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Công trình nằm ở vị trí đắc địa với ba mặt tiền, trong đó hai mặt tiếp giáp khu vực phố cổ. Phía bắc giáp phố Hàng Thùng, phía đông giáp đường Trần Quang Khải, phía tây giáp phố Hàng Tre và phía nam giáp khu đất của Viện Chiến lược phát triển giao thông vận tải.
Theo kết quả kiểm định của cơ quan chuyên môn, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, một số kết cấu không còn bảo đảm khả năng chịu lực và xuất hiện dấu hiệu mất an toàn cục bộ.
Ngoài sự xuống cấp do thời gian, tình trạng cơi nới, xây dựng thêm "chuồng cọp", mái che và các hạng mục tự phát cũng làm gia tăng tải trọng, ảnh hưởng đến kết cấu công trình và mỹ quan đô thị.
Sở Xây dựng đánh giá chung cư 23 Hàng Tre thuộc cấp độ nguy hiểm C và thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023. Hiện khu nhà có khoảng 125 hộ dân sinh sống, trong đó một số căn hộ tầng 1 đang được sử dụng làm mặt bằng kinh doanh.
Theo phương án nghiên cứu, công trình mới sẽ có quy mô 21 tầng nổi và 3 tầng hầm, chiều cao khoảng 78m, tổng diện tích sàn gần 20.000m². Thời gian triển khai dự án dự kiến khoảng 30 tháng kể từ khi đủ điều kiện thực hiện.
Không chỉ riêng chung cư 23 Hàng Tre, khu vực phường Hoàn Kiếm hiện vẫn còn hàng trăm chung cư cũ đơn lẻ được xây dựng từ những năm 1960 - 1990, thậm chí có công trình hình thành trước năm 1954.
Nhiều khu nhà đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn và hạ tầng kỹ thuật.
Trong lộ trình cải tạo chung cư cũ, Hà Nội đang nghiên cứu phương án tái thiết theo hướng gom các khu nhà đơn lẻ vào những dự án quy mô lớn hơn.
Đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng lại nhằm nâng cao chất lượng nhà ở, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an toàn cho người dân.