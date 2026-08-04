Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 10 tỉnh thành

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều nay miền Bắc bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Dự báo tổng lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa to lên đến 300mm.

Miền Bắc lại hứng mưa lớn trên diện rộng, khu vực nào mưa to nhất?

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ chiều nay, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông xuất hiện nhiều hơn. Còn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng mới.

Nguyên nhân do rải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ, cùng với vùng hội tụ gió trên độ cao 5000m hoạt động mạnh lên. Cả hai hình thế này cùng tạo điều kiện mây dông phát triển và trút mưa xuống.

Dự báo từ chiều nay 4/8 đến hết ngày 6/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh sẽ xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt dự kiến trong khoảng 100-200mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Trong đó, từ chiều 4/8 đến ngày 5/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa dao động 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 170mm.

Những điểm có khả năng xảy ra mưa to như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hoá và Nghệ An.

Cảnh báo trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở ở sườn dốc.

Trước khi có mưa lớn trở lại, trưa và chiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có những khoảng nắng. Trời khá nóng với mức nhiệt từ 32-33 độ.

Thời tiết hôm nay từ Quảng Trị đến phía Đông của Lâm Đồng, mưa dông xảy ra rải rác về chiều tối. Từ sáng đến chiều trời chủ đạo là nắng, có những nơi trời nắng nóng 35-36 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều nay mưa dông xuất hiện nhiều. Có nơi có mưa to gây tình trạng ngập úng cục bộ, bên cạnh đó là gió giật, sấm sét có thể đi kèm trong mưa dông.

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 10 tỉnh thành - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 4/8 đến ngày 5/8:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 5/8 đến ngày 13/8:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 10 tỉnh thành - Ảnh 2.Miền Bắc hứng chịu những trận mưa lớn đến khi nào?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc còn kéo dài đến ngày 28/7. Lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm, nguy cơ kèm theo lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi.

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 10 tỉnh thành - Ảnh 3.Miền Bắc lại hứng những trận mưa như trút nước, những tỉnh thành này lại là trọng tâm mưa lớn

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều nay mưa lớn lại lan rộng khắp khu vực Bắc Bộ. Các tỉnh miền núi tiếp tục là trọng tâm mưa lớn, có nơi mưa rất to trên 150mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

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