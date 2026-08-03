Ra bến nước chơi cùng nhóm bạn, một thiếu niên tử vong thương tâm

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Sáng 3/8, UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, các cơ quan chức năng vừa hoàn tất khám nghiệm vụ một thiếu niên tử vong sau khi cùng 4 người bạn ra chơi tại bến nước dọc sông Bồ.

Hiện trường khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h15 ngày 2/8, 5 thiếu niên gồm L.Đ.K. (SN 2014), N.V.L. (SN 2013), N.B.H. (SN 2014), L.T.L. (SN 2014) và N.G.H. (SN 2014), cùng trú tại phường Phong Thái đến tại bến nước dọc sông Bồ (thuộc tổ dân phố Nam Sơn).

Quá trình này, em L.Đ.K. không may bị đuối nước. Đến khoảng 17h10 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể dưới lòng sông Bồ, cách bờ tại khu vực bến nước khoảng 15m.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Phong Thái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Kết quả khám nghiệm nhận định nguyên nhân tử vong phù hợp với đuối nước, không phát hiện thương tích trên cơ thể nạn nhân.