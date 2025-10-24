Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ý
GĐXH - Tăng Thanh Hà vừa bước sang tuổi 39 và gây chú ý với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về hành trình làm mẹ. Đặc biệt, "ngọc nữ" còn có cuộc hội ngộ ấm áp cùng Lương Mạnh Hải, khẳng định tình bạn bền vững sau 17 năm "Bỗng dưng muốn khóc".
Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải luôn gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau dù nhiều năm vắng bóng nghệ thuật. Mới đây, nhân dịp tuổi mới của Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải đăng tải hình ảnh cùng người em thân thiết thổi bánh kem và uống rượu chúc mừng.
"Truyền thống mỗi năm lại tụ tập sinh nhật cùng nhau. Ngày của em. Chúc em mọi điều may mắn và hạnh phúc nhiều thật nhiều nhé. Happy Birthday to a beautiful person inside and out! Enjoy your day! - (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật một người phụ nữ tuyệt vời cả về tâm hồn lẫn ngoại hình! Chúc em một ngày tốt lành!)", Lương Mạnh Hải chia sẻ.
Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải từng "làm mưa, làm gió" trên sóng truyền hình với bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc". Bộ phim đã hết từ lâu nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, coi nhau như người thân trong gia đình. Trong các dịp quan trọng, cặp đôi đều có mặt để ủng hộ nhau.
"Anh Bò Cạp chúc em Bò Cạp tuổi mới thật rực rỡ và hạnh phúc", Lương Mạnh Hải nhắn gửi Tăng Thanh Hà nhân dịp cô tròn 39 tuổi.
Về phía Tăng Thanh Hà, đón tuổi mới, người đẹp cho biết bản thân thay đổi từ sau 3 lần mang thai, đặc biệt là đôi mắt.
"Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi "mắt sâu" này bắt đầu xuất hiện. Trộm vía cả ba lần mang thai, cơ thể mình 2 tháng là đâu lại vào đó chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi.
Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ. Và cũng từ đó, mình nhận ra rằng khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm. Ai rồi cũng có một "phiên bản" của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, của yêu thương và của những ký ức để nhớ.
Mình học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi ấy bằng lòng biết ơn. Bởi đã đi qua bao năm tháng buồn vui đủ đầy, cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua.
Hôm nay mình bước sang một tuổi mới. Mình không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là mình đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và vẫn còn rất háo hức với chặng đường phía trước", Tăng Thanh Hà tâm sự tuổi mới.
Tăng Thanh Hà tên thật là Tăng Thị Thanh Hà, sinh năm 1986 tại Tiền Giang (cũ). Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai diễn đầu tiên trong Dốc tình, sau đó sao nữ 8X nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua loạt phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế… Với gương mặt thanh tú, ánh mắt biết nói và phong cách diễn xuất tự nhiên, cô được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt".
Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012, Tăng Thanh Hà gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz để tập trung cho tổ ấm và kinh doanh. Trải qua 13 năm hôn nhân, cô và ông xã hiện có ba con (hai trai, một gái). Gia đình thường xuyên dành thời gian cho nhau, du lịch và lưu giữ những kỷ niệm tình cảm, Tăng Thanh Hà cho biết điều quan trọng nhất là phải dành thời gian vun vén hạnh phúc cho tổ ấm của mình. Song song đó, cô cũng cho biết điều khiến cô hạnh phúc mỗi ngày đó là được nấu ăn cho gia đình và ở bên cạnh vui chơi cùng các con.
