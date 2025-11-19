Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Đám cưới không vàng, không sính lễ, mẹ chồng nghèo tặng con dâu quà không ai ngờ
Ban đầu nhiều người bàn tán, nói tôi đáng thương vì đám cưới là chuyện trọng đại cả đời mà nhà trai không chuẩn bị vàng lẫn tráp. Nhưng sau đó, họ sững sờ khi biết món quà cưới mẹ chồng nghèo tặng cho tôi.
Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm mới đi đến quyết định kết hôn, bởi anh luôn tự ti chuyện gia cảnh nghèo khó. Anh mất bố từ bé, một mình mẹ làm đủ công việc, từ cấy lúa thuê đến đi phụ hồ, nhặt ve chai… để nuôi hai chị em trưởng thành.
Bố mẹ tôi thì đều làm công chức, thu nhập ổn định. Tôi lại là con 1 nên bao nhiêu yêu thương, cả nhà đều dành hết cho tôi.
Chúng tôi quen nhau vì từng làm chung một dự án của cơ quan, nhưng khác bộ phận. Từ ngày biết anh cho đến khi cả hai chính thức hẹn hò, tôi luôn ngưỡng mộ anh vì sự chăm chỉ, cầu thị và tài năng.
Ngoại hình anh cũng rất sáng, lại luôn nỗ lực trong công việc, thường xuyên được khen thưởng, biểu dương. Điều đó càng làm tôi ấn tượng nên chủ động tán tỉnh trước.
Suốt 5 năm hẹn hò, chúng tôi hiếm khi cãi nhau vì anh yêu thương tôi thật lòng, cư xử chu đáo và rất tinh tế. Chỉ là tôi luôn đề cập chuyện kết hôn nhưng anh lại tìm cách né tránh.
Sau này, tôi biết điều anh sợ là gia cảnh quá chênh lệch sẽ khiến tôi thiệt thòi. Bản thân anh cũng tự ti vì chưa chuẩn bị được kinh tế lo tương lai của hai đứa.
Tuy nhiên, sự tử tế và chân thành của anh khiến tôi và cả gia đình càng tin tưởng, mến mộ. Bố mẹ tôi thậm chí còn mở lời để anh cân nhắc việc hai đứa nên kết hôn vì hẹn hò đã lâu, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa.
Gần nửa năm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng ngỏ lời cầu hôn tôi. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình lại thêm khoảng cách hai nhà quá xa - cách khoảng 300km - nên đám cưới sẽ tổ chức đơn giản và gọn nhẹ.
“Nếu đám cưới không có vàng hay sính lễ, em có thấy buồn không?”, anh hỏi tôi.
Với tôi, đám cưới chỉ có hai đứa, gia đình hai bên và làm tiệc ngọt cũng được. Vì tôi và gia đình luôn coi trọng tình cảm hơn vật chất.
Hai tuần trước, chúng tôi kết hôn với một đám cưới nhỏ gọn, ấm cúng. Ngày rước dâu, nhà trai chỉ có vài người và có 1 mâm tráp duy nhất, bên trên bày trầu cau, trà kèm 1 phong bao đỏ có 3 triệu đồng tiền “thách cưới” ở trong.
Tôi nhận ra chồng và mẹ chồng có chút bối rối, ngại ngùng trong buổi đón dâu kiêm lễ thành hôn hôm đó. Một số họ hàng của tôi rỉ tai nhau, xì xào chuyện nhà trai mang sính lễ ít ỏi.
Tôi thoáng nghe có người còn nói tôi đáng thương vì nhà trai không chuẩn bị cả vàng lẫn tráp cưới.
Thế rồi, mọi lời bàn tán bỗng chốc im bặt khi mẹ chồng tôi bắt đầu phát biểu.
“Chúng tôi rất biết ơn ông bà thông gia vì đã nuôi dưỡng con dâu thành người giỏi giang, tử tế. Dù gia cảnh nhà tôi còn khó khăn nhưng ông bà vẫn vui vẻ gả con gái cho con trai tôi.
Đám cưới hôm nay tuy đơn giản nhưng tôi cũng chuẩn bị tặng cho con dâu một món quà. Đó là 50m2 đất. Mảnh đất này sẽ do con dâu đứng tên. Tôi và các con của tôi đã thống nhất về điều đó và hạnh phúc khi có thể làm một việc nho nhỏ nhân dịp đón dâu mới về nhà.
Tôi mong các con sẽ sống hạnh phúc bền lâu và mạnh khỏe, con đàn cháu đống”, mẹ chồng tôi chia sẻ.
Nghe lời tâm sự chân thành của mẹ chồng tôi, mọi người sững sờ, kinh ngạc lắm. Bởi đất đai là tài sản giá trị, gia cảnh còn khó khăn mà mẹ chồng sẵn sàng cho tôi một miếng đất thế này.
Tôi rất biết ơn gia đình chồng vì đã cho mình một chỗ dựa tinh thần vững chãi. Bố mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc thay con gái.
Dù vậy, sau đám cưới, tôi đã gửi lại mẹ món quà ý nghĩa ấy vì cuộc sống của tôi vốn không thiếu thốn thứ gì. Mẹ xúc động, kiên quyết muốn tôi giữ phần quà. Nhưng tôi động viên: "Mẹ cầm giúp vợ chồng con, sau này, nếu khó khăn, chúng con sẽ xin mẹ sau". Cuối cùng mẹ cùng xuôi và đồng ý với quyết định của tôi.
Được làm dâu mẹ, tôi chỉ hi vọng mẹ luôn khỏe mạnh để ở bên chúng tôi thật lâu. Hai vợ chồng sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ vì khoảng thời gian khốn khó đã qua, để mẹ yên tâm hưởng tuổi già trong viên mãn.
Độc giả giấu tên
10 'cạm bẫy' người về hưu nhất định phải tránh để cuộc sống suôn sẻ và viên mãn hơnTâm sự - 1 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa nghỉ hưu, tôi muốn nói: Vội gì chứ? Buổi diễn thực sự mới chỉ bắt đầu.
'Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa?'Tâm sự - 9 giờ trước
GĐXH - "Mày có ăn có học mày xem thử tờ đơn ly hôn này tao viết như vậy được chưa?" Đó là câu nói của ba tôi khi cầm tờ đơn ly hôn của ba mẹ đưa cho tôi xem vào một chiều nắng hè của năm cuối cấp 3.
Bức xúc vì hàng xóm nhờ đón con cả tháng, đi chợ hộ không trả tiền còn chêTâm sự - 1 ngày trước
Người thì nhờ đón con suốt tháng, người dặn mua giúp mớ rau, con cá nhưng chê bôi và không chịu trả tiền. Khi tôi từ chối khéo thì hàng xóm tỏ thái độ ra mặt, nói tôi “sống đừng chỉ nghĩ đến mình”.
Chồng 1m82 kiếm tiền giỏi vẫn phải nhịn vợ như 'nhịn cơm sống'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi chỉ muốn góp ý cho vợ học hỏi thêm kỹ năng trong cuộc sống để biết cách nuôi dạy con, ứng xử với cha mẹ, anh em cho trọn. Nhưng toàn phản tác dụng, lại cãi nhau khóc lóc rất mệt.
Họp lớp 25 năm, 20 người tái mặt vì hóa đơn bữa nhậu: Đi về đồng loạt rời nhómTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Buổi họp lớp của nhóm bạn học lại trở thành bài học đắt giá về sĩ diện và ứng xử nơi bàn tiệc.
Nhiều người tưởng tôi bị con bỏ, nhưng thực tế viện dưỡng lão lại là lựa chọn tốt nhất đời tôiTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 75, thay vì sống cùng con cháu như nhiều người cao tuổi khác, tôi lại chủ động chọn viện dưỡng lão làm nơi an dưỡng cuối đời.
Cầm 200 nghìn đi đám giỗ, thông gia nghèo bất ngờ khi gia chủ trả lại phong bìTâm sự - 2 ngày trước
Một số khách mời ở xa đến dự đám giỗ có đôi chút bất ngờ nhưng những người hàng xóm, bà con thân thiết của chủ nhà thì vui vẻ nhận lại phong bì sau khi kính lễ.
Đi xem mắt 3 lần mà lần nào tôi cũng trở về trong hụt hẫng, đàn ông thời nay sao vậy?Tâm sự - 2 ngày trước
Tôi không biết làm thế nào mới có thể tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình.
Cùng mức lương gần 20 triệu/tháng nhưng vợ chẳng giữ được đồng nào còn chồng thì vẫn nguyên xi: Mâu thuẫn bùng nổTâm sự - 2 ngày trước
Vậy mới thấy, việc minh bạch tài chính trong gia đình là điều rất quan trọng và thể hiện sự tin tưởng, chia sẻ với nhau.
Mẹ đi lấy chồng, bố tôi nói 1 câu khiến cả hội trường bật khócTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - "Cả một đời này tôi nợ cô ấy hai chữ hạnh phúc. Tôi hi vọng cả quãng đường còn lại của cô ấy sẽ toàn là tiếng cười khi ở bên anh" - bố nói tại hôn lễ của mẹ tôi.
Nhiều người tưởng tôi bị con bỏ, nhưng thực tế viện dưỡng lão lại là lựa chọn tốt nhất đời tôiTâm sự
GĐXH - Ở tuổi 75, thay vì sống cùng con cháu như nhiều người cao tuổi khác, tôi lại chủ động chọn viện dưỡng lão làm nơi an dưỡng cuối đời.