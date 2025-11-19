Đám cưới không vàng, không sính lễ, mẹ chồng nghèo tặng con dâu quà không ai ngờ

Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm mới đi đến quyết định kết hôn, bởi anh luôn tự ti chuyện gia cảnh nghèo khó. Anh mất bố từ bé, một mình mẹ làm đủ công việc, từ cấy lúa thuê đến đi phụ hồ, nhặt ve chai… để nuôi hai chị em trưởng thành.

Bố mẹ tôi thì đều làm công chức, thu nhập ổn định. Tôi lại là con 1 nên bao nhiêu yêu thương, cả nhà đều dành hết cho tôi.

Chúng tôi quen nhau vì từng làm chung một dự án của cơ quan, nhưng khác bộ phận. Từ ngày biết anh cho đến khi cả hai chính thức hẹn hò, tôi luôn ngưỡng mộ anh vì sự chăm chỉ, cầu thị và tài năng.

Ngoại hình anh cũng rất sáng, lại luôn nỗ lực trong công việc, thường xuyên được khen thưởng, biểu dương. Điều đó càng làm tôi ấn tượng nên chủ động tán tỉnh trước.

Suốt 5 năm hẹn hò, chúng tôi hiếm khi cãi nhau vì anh yêu thương tôi thật lòng, cư xử chu đáo và rất tinh tế. Chỉ là tôi luôn đề cập chuyện kết hôn nhưng anh lại tìm cách né tránh.

Sau này, tôi biết điều anh sợ là gia cảnh quá chênh lệch sẽ khiến tôi thiệt thòi. Bản thân anh cũng tự ti vì chưa chuẩn bị được kinh tế lo tương lai của hai đứa.

Tuy nhiên, sự tử tế và chân thành của anh khiến tôi và cả gia đình càng tin tưởng, mến mộ. Bố mẹ tôi thậm chí còn mở lời để anh cân nhắc việc hai đứa nên kết hôn vì hẹn hò đã lâu, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa.

Gần nửa năm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng ngỏ lời cầu hôn tôi. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình lại thêm khoảng cách hai nhà quá xa - cách khoảng 300km - nên đám cưới sẽ tổ chức đơn giản và gọn nhẹ.

“Nếu đám cưới không có vàng hay sính lễ, em có thấy buồn không?”, anh hỏi tôi.

Với tôi, đám cưới chỉ có hai đứa, gia đình hai bên và làm tiệc ngọt cũng được. Vì tôi và gia đình luôn coi trọng tình cảm hơn vật chất.

Hai tuần trước, chúng tôi kết hôn với một đám cưới nhỏ gọn, ấm cúng. Ngày rước dâu, nhà trai chỉ có vài người và có 1 mâm tráp duy nhất, bên trên bày trầu cau, trà kèm 1 phong bao đỏ có 3 triệu đồng tiền “thách cưới” ở trong.

Đám cưới không vàng, không tráp, mẹ chồng nghèo tặng con dâu món quà "khó tin". Ảnh minh họa

Tôi nhận ra chồng và mẹ chồng có chút bối rối, ngại ngùng trong buổi đón dâu kiêm lễ thành hôn hôm đó. Một số họ hàng của tôi rỉ tai nhau, xì xào chuyện nhà trai mang sính lễ ít ỏi.

Tôi thoáng nghe có người còn nói tôi đáng thương vì nhà trai không chuẩn bị cả vàng lẫn tráp cưới.

Thế rồi, mọi lời bàn tán bỗng chốc im bặt khi mẹ chồng tôi bắt đầu phát biểu.

“Chúng tôi rất biết ơn ông bà thông gia vì đã nuôi dưỡng con dâu thành người giỏi giang, tử tế. Dù gia cảnh nhà tôi còn khó khăn nhưng ông bà vẫn vui vẻ gả con gái cho con trai tôi.

Đám cưới hôm nay tuy đơn giản nhưng tôi cũng chuẩn bị tặng cho con dâu một món quà. Đó là 50m2 đất. Mảnh đất này sẽ do con dâu đứng tên. Tôi và các con của tôi đã thống nhất về điều đó và hạnh phúc khi có thể làm một việc nho nhỏ nhân dịp đón dâu mới về nhà.

Tôi mong các con sẽ sống hạnh phúc bền lâu và mạnh khỏe, con đàn cháu đống”, mẹ chồng tôi chia sẻ.

Nghe lời tâm sự chân thành của mẹ chồng tôi, mọi người sững sờ, kinh ngạc lắm. Bởi đất đai là tài sản giá trị, gia cảnh còn khó khăn mà mẹ chồng sẵn sàng cho tôi một miếng đất thế này.

Tôi rất biết ơn gia đình chồng vì đã cho mình một chỗ dựa tinh thần vững chãi. Bố mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc thay con gái.

Dù vậy, sau đám cưới, tôi đã gửi lại mẹ món quà ý nghĩa ấy vì cuộc sống của tôi vốn không thiếu thốn thứ gì. Mẹ xúc động, kiên quyết muốn tôi giữ phần quà. Nhưng tôi động viên: "Mẹ cầm giúp vợ chồng con, sau này, nếu khó khăn, chúng con sẽ xin mẹ sau". Cuối cùng mẹ cùng xuôi và đồng ý với quyết định của tôi.

Được làm dâu mẹ, tôi chỉ hi vọng mẹ luôn khỏe mạnh để ở bên chúng tôi thật lâu. Hai vợ chồng sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ vì khoảng thời gian khốn khó đã qua, để mẹ yên tâm hưởng tuổi già trong viên mãn.

Độc giả giấu tên

