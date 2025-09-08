Nỗi ấm ức của nàng dâu chỉ sau 4 tháng về nhà chồng
GĐXH - Tôi làm dâu được 4 tháng và chắc hẳn câu chuyện của tôi rất nhiều người gặp phải.
Chồng tôi là con trai cưng của mẹ, ngay cả truyền thống gia đình bên chú bên bác nhà chồng cũng vậy, rất coi trọng con trai, chỉ thích cháu trai. Và con trai hiển nhiên chẳng phải làm tí việc nhà nào.
Bản thân tôi từ bé cũng đã được bố mẹ chiều, nhà tôi con trai phải phụ việc nhà, anh trai tôi cũng phải rửa bát, đổ rác, phơi đồ từ bé. Nên bây giờ về nhà chồng tôi thấy không quen lắm. Nhà chồng tôi cực kỳ câu nệ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, coi trọng cách mà hàng xóm, người ngoài nhìn vào. Nhưng chỉ đối với con gái và con dâu, còn con trai thì tùy tiện sao cũng được.
Lúc có hai vợ chồng thì chồng tôi luôn phụ giúp tôi, chiều tôi nhưng khi có bố mẹ ở đó thì chồng tôi hoàn toàn ỷ lại và gần như trở thành một cậu bé không trưởng thành, gần như không làm gì cả. Tôi cũng nhịn, tôi cũng không bắt anh làm gì, tôi nấu cơm, rửa bát… Nhưng có những lời nói làm tôi cảm thấy buồn tủi.
Khi anh chị chồng về nhà chơi, bố mẹ nói tôi: "Con là chủ nhà, anh chị là khách thôi, vậy nên con phải dậy sớm hỏi han anh chị ăn gì rồi nấu. Chồng ngủ kệ nó, còn mình thì phải dậy sớm". Khi tôi có bầu vào thời điểm bị ốm: "Con phải biết tính chứ, chồng nó con trai biết gì đâu, con phải để ý". "Nó thích ăn cái này này, học cái này để nấu cho nó ăn", trong khi món tôi thích thì bố mẹ chồng vẫn kêu "chồng không ăn thì nấu làm gì". Vợ rửa bát, chồng tôi ra ngồi xem vợ rửa bát, thì các bác kêu "vào nhà đi ngồi đó làm gì vậy, chiều vợ quá rồi đấy".
Khi tôi bị ốm, mẹ chồng bảo: "con nhớ đeo găng tay vào rửa bát nhé". Nếu chồng tôi kêu rửa cho vợ thì mẹ sẽ nói "có mấy cái bát để đấy tí tao rửa cho". Cuối tuần tôi dậy muộn mẹ sẽ đập cửa nhưng sẽ nói với tôi "để yên cho chồng ngủ, đi làm cả tuần rồi", tôi chợt nghĩ bản thân cũng đi làm cả tuần mà. Chồng tôi đau vai một chút mẹ ngồi bóp rồi xuýt xoa, rồi dặn tôi cách bóp cho chồng và chồng tôi dĩ nhiên rất hưởng thụ điều đó. Khi ăn cơm, chồng không ăn tôm thì mẹ kêu tôi bóc tôm ra cho nó ăn… Còn nhiều chuyện lắm mà tôi nghe và tôi không quên được, cứ thấy ấm ức sao đó.
Tôi không biết nên làm sao, tôi chưa muốn xích mích với mẹ chồng, nhưng để lâu dần tôi sẽ cảm thấy bị ức chế, rất mệt mỏi. Tôi nghĩ cả ngàn lần việc tôi sẽ nói lại, sẽ bảo chồng ra rửa bát hay bảo mẹ đừng chiều anh ấy quá...
Mọi người cho tôi lời khuyên với. Nếu mọi người bảo ra ở riêng thì thôi, vì bọn tôi đang ở riêng rồi nhưng nhà ngay sát nên ông bà sang gần như cả ngày, cũng không riêng tư hơn là mấy. Tôi chán quá, có lẽ đối với nhiều người nó rất bình thường, nhưng vì tôi không quen với cách sống này nên tôi thấy không bình thường và tôi cũng không muốn quen với nó.
Tái hôn sau 5 năm chồng mất, vị khách không mời xuất hiện tại đám cưới khiến tôi bật khócTâm sự - 5 giờ trước
Một cậu bé xa lạ xuất hiện và bí mật về trái tim của người chồng quá cố đã khiến tôi vỡ òa trong nước mắt.
Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"Tâm sự - 17 giờ trước
Không khí trong nhà bỗng im lìm, bà bỏ vào phòng, còn tôi cũng chẳng dám đi chơi nữa.
Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồngTâm sự - 20 giờ trước
GĐXH – Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ lại trong suốt những năm qua, chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Có lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi?
Bị bố đẻ mắng trong bữa cơm, vợ tôi về trút bực bội lên đầu cả nhà chồngTâm sự - 22 giờ trước
Cô ấy bảo chắc chắn tôi đã nói xấu, đã mách lẻo với bố vợ, nên ông mới gay gắt với cô ấy như vậy.
Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan vềTâm sự - 1 ngày trước
Giận rồi lạnh nhạt với bố suốt thời trai trẻ, tôi đánh mất tình cảm gia đình. Giờ đây mỗi mùa Vu Lan về, tôi lại chìm đắm trong sự hối tiếc khôn nguôi.
Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH – Ngay sau hành động đó, tôi đã bị bố chồng mắng như tát nước vào mặt. Ông mắng tôi ngu dốt, thiếu hiểu biết và bất kính với bề trên.
Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?Tâm sự - 1 ngày trước
Nhiều cặp vợ chồng vì hôn nhân không hạnh phúc nên chọn ly thân. Trong thời gian này, nếu họ có quan hệ tình cảm với người khác thì có bị xem là ngoại tình hay không?
Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hậnTâm sự - 2 ngày trước
Suốt 3 năm xa quê không một lần hỏi thăm bố mẹ, ngày về, anh bật khóc như một đứa trẻ, ân hận vì mình đã nông nổi đánh mất thời gian quý giá.
Tin nhắn giữa chồng và bạn thân hé lộ bí mật khiến vợ 5 năm không thể có conTâm sự - 2 ngày trước
5 năm mang nỗi đau hiếm muộn, tôi tự trách mình không thể sinh con cho chồng. Đến khi đọc tin nhắn giữa anh và bạn thân, tôi mới biết sự thật.
Con dâu phát hoảng với những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng dịp Rằm tháng 7Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Tôi không muốn biến ngày Rằm tháng 7 thành nỗi ám ảnh, bực dọc. Thế nhưng, thực sự, tôi đang vô cùng mệt mỏi với những yêu cầu mà mẹ chồng đưa ra.
Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảngTâm sự
Những lần về quê, chú thím tôi luôn được họ hàng và làng xóm trầm trồ ngưỡng mộ.