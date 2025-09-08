Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Nỗi ấm ức của nàng dâu chỉ sau 4 tháng về nhà chồng

Thứ hai, 10:52 08/09/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tôi làm dâu được 4 tháng và chắc hẳn câu chuyện của tôi rất nhiều người gặp phải.

Nỗi ấm ức của nàng dâu chỉ sau 4 tháng về nhà chồng - Ảnh 1.Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sững

GĐXH - Vợ tôi cũng thấy chồng vất vả suốt ngày nhưng cũng nhởn nhơ với khoản nợ đó, trong khi tiền vay lãi cao hơn rất nhiều so với khoản gửi tiết kiệm.

Chồng tôi là con trai cưng của mẹ, ngay cả truyền thống gia đình bên chú bên bác nhà chồng cũng vậy, rất coi trọng con trai, chỉ thích cháu trai. Và con trai hiển nhiên chẳng phải làm tí việc nhà nào. 

Bản thân tôi từ bé cũng đã được bố mẹ chiều, nhà tôi con trai phải phụ việc nhà, anh trai tôi cũng phải rửa bát, đổ rác, phơi đồ từ bé. Nên bây giờ về nhà chồng tôi thấy không quen lắm. Nhà chồng tôi cực kỳ câu nệ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, coi trọng cách mà hàng xóm, người ngoài nhìn vào. Nhưng chỉ đối với con gái và con dâu, còn con trai thì tùy tiện sao cũng được.

Lúc có hai vợ chồng thì chồng tôi luôn phụ giúp tôi, chiều tôi nhưng khi có bố mẹ ở đó thì chồng tôi hoàn toàn ỷ lại và gần như trở thành một cậu bé không trưởng thành, gần như không làm gì cả. Tôi cũng nhịn, tôi cũng không bắt anh làm gì, tôi nấu cơm, rửa bát… Nhưng có những lời nói làm tôi cảm thấy buồn tủi. 

Nỗi ấm ức của nàng dâu chỉ sau 4 tháng về nhà chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi anh chị chồng về nhà chơi, bố mẹ nói tôi: "Con là chủ nhà, anh chị là khách thôi, vậy nên con phải dậy sớm hỏi han anh chị ăn gì rồi nấu. Chồng ngủ kệ nó, còn mình thì phải dậy sớm". Khi tôi có bầu vào thời điểm bị ốm: "Con phải biết tính chứ, chồng nó con trai biết gì đâu, con phải để ý". "Nó thích ăn cái này này, học cái này để nấu cho nó ăn", trong khi món tôi thích thì bố mẹ chồng vẫn kêu "chồng không ăn thì nấu làm gì". Vợ rửa bát, chồng tôi ra ngồi xem vợ rửa bát, thì các bác kêu "vào nhà đi ngồi đó làm gì vậy, chiều vợ quá rồi đấy". 

Khi tôi bị ốm, mẹ chồng bảo: "con nhớ đeo găng tay vào rửa bát nhé". Nếu chồng tôi kêu rửa cho vợ thì mẹ sẽ nói "có mấy cái bát để đấy tí tao rửa cho". Cuối tuần tôi dậy muộn mẹ sẽ đập cửa nhưng sẽ nói với tôi "để yên cho chồng ngủ, đi làm cả tuần rồi", tôi chợt nghĩ bản thân cũng đi làm cả tuần mà. Chồng tôi đau vai một chút mẹ ngồi bóp rồi xuýt xoa, rồi dặn tôi cách bóp cho chồng và chồng tôi dĩ nhiên rất hưởng thụ điều đó. Khi ăn cơm, chồng không ăn tôm thì mẹ kêu tôi bóc tôm ra cho nó ăn… Còn nhiều chuyện lắm mà tôi nghe và tôi không quên được, cứ thấy ấm ức sao đó.

Tôi không biết nên làm sao, tôi chưa muốn xích mích với mẹ chồng, nhưng để lâu dần tôi sẽ cảm thấy bị ức chế, rất mệt mỏi. Tôi nghĩ cả ngàn lần việc tôi sẽ nói lại, sẽ bảo chồng ra rửa bát hay bảo mẹ đừng chiều anh ấy quá...

Mọi người cho tôi lời khuyên với. Nếu mọi người bảo ra ở riêng thì thôi, vì bọn tôi đang ở riêng rồi nhưng nhà ngay sát nên ông bà sang gần như cả ngày, cũng không riêng tư hơn là mấy. Tôi chán quá, có lẽ đối với nhiều người nó rất bình thường, nhưng vì tôi không quen với cách sống này nên tôi thấy không bình thường và tôi cũng không muốn quen với nó.

M.T
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sững

Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sững

Xây nhà 2 tỷ, chăm con, lo việc nhà nhưng vẫn bị vợ đòi chia tài sản, ly hôn

Xây nhà 2 tỷ, chăm con, lo việc nhà nhưng vẫn bị vợ đòi chia tài sản, ly hôn

Con gái dứt khoát ra ở trọ, mẹ chồng lo sợ vợ chồng con trai quay về để làm việc này

Con gái dứt khoát ra ở trọ, mẹ chồng lo sợ vợ chồng con trai quay về để làm việc này

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

Bố mẹ sốc khi tôi muốn ly hôn với người chồng hoàn hảo: 'Anh ấy tốt với mọi người, trừ con'

Bố mẹ sốc khi tôi muốn ly hôn với người chồng hoàn hảo: 'Anh ấy tốt với mọi người, trừ con'

Cùng chuyên mục

Tái hôn sau 5 năm chồng mất, vị khách không mời xuất hiện tại đám cưới khiến tôi bật khóc

Tái hôn sau 5 năm chồng mất, vị khách không mời xuất hiện tại đám cưới khiến tôi bật khóc

Tâm sự - 5 giờ trước

Một cậu bé xa lạ xuất hiện và bí mật về trái tim của người chồng quá cố đã khiến tôi vỡ òa trong nước mắt.

Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"

Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"

Tâm sự - 17 giờ trước

Không khí trong nhà bỗng im lìm, bà bỏ vào phòng, còn tôi cũng chẳng dám đi chơi nữa.

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH – Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ lại trong suốt những năm qua, chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Có lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi?

Bị bố đẻ mắng trong bữa cơm, vợ tôi về trút bực bội lên đầu cả nhà chồng

Bị bố đẻ mắng trong bữa cơm, vợ tôi về trút bực bội lên đầu cả nhà chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

Cô ấy bảo chắc chắn tôi đã nói xấu, đã mách lẻo với bố vợ, nên ông mới gay gắt với cô ấy như vậy.

Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan về

Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan về

Tâm sự - 1 ngày trước

Giận rồi lạnh nhạt với bố suốt thời trai trẻ, tôi đánh mất tình cảm gia đình. Giờ đây mỗi mùa Vu Lan về, tôi lại chìm đắm trong sự hối tiếc khôn nguôi.

Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7

Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Ngay sau hành động đó, tôi đã bị bố chồng mắng như tát nước vào mặt. Ông mắng tôi ngu dốt, thiếu hiểu biết và bất kính với bề trên.

Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?

Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhiều cặp vợ chồng vì hôn nhân không hạnh phúc nên chọn ly thân. Trong thời gian này, nếu họ có quan hệ tình cảm với người khác thì có bị xem là ngoại tình hay không?

Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận

Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận

Tâm sự - 2 ngày trước

Suốt 3 năm xa quê không một lần hỏi thăm bố mẹ, ngày về, anh bật khóc như một đứa trẻ, ân hận vì mình đã nông nổi đánh mất thời gian quý giá.

Tin nhắn giữa chồng và bạn thân hé lộ bí mật khiến vợ 5 năm không thể có con

Tin nhắn giữa chồng và bạn thân hé lộ bí mật khiến vợ 5 năm không thể có con

Tâm sự - 2 ngày trước

5 năm mang nỗi đau hiếm muộn, tôi tự trách mình không thể sinh con cho chồng. Đến khi đọc tin nhắn giữa anh và bạn thân, tôi mới biết sự thật.

Con dâu phát hoảng với những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng dịp Rằm tháng 7

Con dâu phát hoảng với những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng dịp Rằm tháng 7

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Tôi không muốn biến ngày Rằm tháng 7 thành nỗi ám ảnh, bực dọc. Thế nhưng, thực sự, tôi đang vô cùng mệt mỏi với những yêu cầu mà mẹ chồng đưa ra.

Xem nhiều

Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảng

Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảng

Tâm sự

Những lần về quê, chú thím tôi luôn được họ hàng và làng xóm trầm trồ ngưỡng mộ.

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn

Tâm sự
Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận

Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận

Tâm sự
Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sững

Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sững

Tâm sự
Xây nhà 2 tỷ, chăm con, lo việc nhà nhưng vẫn bị vợ đòi chia tài sản, ly hôn

Xây nhà 2 tỷ, chăm con, lo việc nhà nhưng vẫn bị vợ đòi chia tài sản, ly hôn

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top